Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriCaretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
GeriSeyahat Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Seyahat
DHA
25.07.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Antalya'nın Kemer ilçesindeki ünlü Çıralı sahilinde yumurtalarından çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri başladı. Gün ışığıyla birlikte yumurtalarından çıkan 85 yavrunun zorlu yolculuklarına gözlemciler eşlik etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan caretta carettaların denize zorlu yolculuğu, Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde bugün günün ilk ışıklarıyla başladı. İki ay önce sahile yumurta bırakan carettalardan ikisinin yuvası açıldı. Yavrular, yumurtadan çıkarak denize ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. İlk yuvadaki 72 yumurtadan 30, ikinci yuvadaki 104 yumurtadan ise 55 canlı yavru çıktı.

Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı


İKİ YUVA AÇILDI

Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, 82 yuvanın tespit edildiği Çıralı'da caretta yavrularını görmek isteyenlere bilgiler verdi. Kaymakam Hüseyin Karameşe, “Yaklaşık 2 ay önce ana kaplumbağalar geldi. 3,5 kilometrelik muhteşem sahilde yuvalarını yapmaya başladı. Bugün itibariyle 82 yuvamız var. Yavru çıkışları başladı. Bu yıl mevsim şartlarından dolayı yavrulamalar ve yuva yapımları geç başladı. Havalar soğuk gitti. 45 gün ile 60 günlük olgunlaşma döneminden sonra yavrularımız çıkıyor. 2 yuvamızı açtık. Bir yuvada 72, diğerinde ise 104 yumurta vardı. İlk yuvada biraz daha fazla zayiat vardı. Birinci yuvadan 30, ikinci yuvadan 55 olmak üzere toplam 85 yavru denize ulaşmış durumda. Bu sene havaların soğuk ve yağmurlu gitmesinden dolayı yavrularda biraz daha zayiat var. Çıralı halkına, gönüllülerimize, Caretta dostlarına teşekkür ediyorum. Carettanın nesli tehlikedeydi, fakat Türkiye'deki duyarlılık vatandaşların carettaya sahip çıkması bunu azalttı. Çıralı'da örnek bir uygulama yapılıyor" dedi.

Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı



TATİLCİLER DE KORUYOR

Tatilcilerin de carettalara ciddi şekilde sahip çıktığını vurgulayan Kaymakam Karameşe, "Saat 21.00'den sonra hiç kimse sahile girmiyor ve carettaları rahatsız etmiyor. Gönüllüler güneş doğana kadar dolaşıyor. Yuvaları takip ediyorlar, işaretliyor ve tarihlendiriyorlar. Zamanı geldiğinde de açıp kontrol ediyorlar. Örnek bir uygulama var" diye konuştu.

Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı



HERKES KORUMALI

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise, "82 yuvamız vardı. İlk yuvada zayiat fazlaydı. İkinci yuvada zayiat az olması bizi sevindirdi. Herkesin korumasıyla Çıralı'da bu yuvalar bu hale geldi. İlçemizde bu güzellikler oluyorsa, bu doğanın sayesinde olacaktır. Herkesin carettalara dikkatli davranmalarını istiyorum" diye konuştu.  Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Muhtar Habip Altınkaya da şunları söyledi: "Geçen yıla göre yavru sayısında düşüşümüz var. Hava şartlarından olabilir. 82 yuva tespit edildi. Artık yavru çıkışları da başladı. Yuvaları açma nedenimiz sıkışan, altta kalan yavruları çıkarmak, yumurta sayısını öğrenmekti. Embriyoları raporluyoruz ardından Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne gönderiyoruz.

Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı



Orada istatistikler tutuluyor, ona göre tedbirlerini arttırıyorlar. Doğa için, çevre için herkes burada. Çıralı'daki tatil yapan meraklı insanlar da bu doğaüstü olaya şahitlik ediyorlar. Bunları gören çocukların çevreye karşı duyarlılığı artırıyor. Olimpos'da da yaptığımız koruma ve izleme çalışmaları sayesinde 10 yuva oluştu. Geçen yıllarda bir ya da 2 yuva oluyordu. Anne kaplumbağa rahatsız edilmediği için yumurtalarını bırakıp dönüyor. Carettalar Çıralı, Antalya ve ülkemiz için veli nimet"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası! 15 bin kişilik nüfusun 3 bini Türk, hatta...
Bayramda gidilecek sessiz sakin 10 adres! Hepsi Türkiye'de...
Dünyanın en az nüfusa sahip 10 ülkesi