Cape Town’la ilgili olmazsa olmaz üç öneri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Cape Town’la ilgili olmazsa olmaz üç öneri

Cape Town için yapmanızı önerebileceğim o kadar çok şey var ki; o yüzden bu rengarenk şehirle ilgili size bir tek tavsiye vereceğim… ‘Buraya gelirseniz az uyuyun; çünkü buraya doyamayacaksınız’.

Sezgin YILMAZ
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Beni tanıyanlar bilir, benim hayatımdan oksijeni çıkartabilirsiniz; ancak kahveme dokunulmasına asla izin vermem. O yüzden Cape Town’la ilgili size ilk tavsiyem, Daily Telegraph tarafından dünyanın en iyi kahvecisi seçilen Truth Coffee Roasting’i ziyaret etmeniz. Hayatımda içtiğim en iyi 3 kahveden birisini burada tattım. Özellikle bir sabah kahvaltınızı buraya ayırın derim. Ambiyansı, kahveleri ve kahvaltısı sizi kendine hayran bırakacak.

Bir diğer tavsiyem ise Lion’s Head. Bana çoğu zaman gittiğim yerlerde nerelerde fotoğraf çekilebileceği soruluyor. Cape Town’da fotoğraf çekebileceğiniz yüzlerce yer var; ancak Lion’s Head’in yeri bambaşka. İlk olarak o muhteşem manzaraya ulaşabilmek için ortalama 1 saat 15 dakikanızı alacak 2,5 km’lik parkuru tırmanmanız gerekiyor. Ancak tüm emeklerinize değeceğine emin olabilirsiniz. Sonunda karşılaşacağınız manzara aklınızı başınızdan alacak. Özellikle gün batımında buraya çıkmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Müthiş kareler yakalayacaksınız.

Cape Town’la ilgili olmazsa olmaz üç öneri

Cape Town’la ilgili son önerim ise Safari… Cape Town’da safari yapmak için 2.5 saatlik bir seyahat sonunda Aquila Private Game Reserve adından bir yere ulaşıyorsunuz. Burada konaklama yapabileceğiniz gibi tam günlük veya yarım günlük safari turlarına da katılabiliyorsunuz. Burayı eşsiz kılan şey ise fillerin dokunabileceğiniz kadar yakınınızdan geçmesi. Ancak doğal ortamlarında ziyaret ettiğimiz hayvan dostlarımızı rahatsız etmemek için sessiz olmayı unutmuyoruz. Buraya gelirseniz, aslan, gergedan, fil, zebra, zürafa gibi bir çok canlıyı doğal ortamlarında yaşarken ziyaret edebilirsiniz. Kısaca, döndüğünüzde aklınızın hala orada kalacağı bir seyahat yapmak istiyorsanız Cape Town’u listenizin ilk sırasına ekleyin derim.

Cape Town’la ilgili olmazsa olmaz üç öneri

Vodafone Red ile Cape Town seyahatimde hangi ayrıcalıkları yaşadım?

Vodafone Red’in ayrıcalıkları arasında benim favorim kesinlikle, tarifemi yurt dışında da kullanabilmek. Böylece fotoğraflarımı internet aramak zorunda kalmadan hızlıca takipçilerimle paylaşabiliyorum. Bir de Cape Town seyahatimizde hotels.com'da geçerli Vodafone Red'lilere özel yüzde 10 indirim ayrıcalığından faydalanarak kolayca otel rezervasyonumuzu da gerçekleştirdik. Bana sadece şehrin tadını çıkarmak kaldı.

Cape Town’la ilgili olmazsa olmaz üç öneri

Kaynak: Sezgin YILMAZ

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