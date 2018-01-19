Cape Town’la ilgili olmazsa olmaz üç öneri

Beni tanıyanlar bilir, benim hayatımdan oksijeni çıkartabilirsiniz; ancak kahveme dokunulmasına asla izin vermem. O yüzden Cape Town’la ilgili size ilk tavsiyem, Daily Telegraph tarafından dünyanın en iyi kahvecisi seçilen Truth Coffee Roasting’i ziyaret etmeniz. Hayatımda içtiğim en iyi 3 kahveden birisini burada tattım. Özellikle bir sabah kahvaltınızı buraya ayırın derim. Ambiyansı, kahveleri ve kahvaltısı sizi kendine hayran bırakacak.
Bir diğer tavsiyem ise Lion’s Head. Bana çoğu zaman gittiğim yerlerde nerelerde fotoğraf çekilebileceği soruluyor. Cape Town’da fotoğraf çekebileceğiniz yüzlerce yer var; ancak Lion’s Head’in yeri bambaşka. İlk olarak o muhteşem manzaraya ulaşabilmek için ortalama 1 saat 15 dakikanızı alacak 2,5 km’lik parkuru tırmanmanız gerekiyor. Ancak tüm emeklerinize değeceğine emin olabilirsiniz. Sonunda karşılaşacağınız manzara aklınızı başınızdan alacak. Özellikle gün batımında buraya çıkmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Müthiş kareler yakalayacaksınız.
Cape Town’la ilgili son önerim ise Safari… Cape Town’da safari yapmak için 2.5 saatlik bir seyahat sonunda Aquila Private Game Reserve adından bir yere ulaşıyorsunuz. Burada konaklama yapabileceğiniz gibi tam günlük veya yarım günlük safari turlarına da katılabiliyorsunuz. Burayı eşsiz kılan şey ise fillerin dokunabileceğiniz kadar yakınınızdan geçmesi. Ancak doğal ortamlarında ziyaret ettiğimiz hayvan dostlarımızı rahatsız etmemek için sessiz olmayı unutmuyoruz. Buraya gelirseniz, aslan, gergedan, fil, zebra, zürafa gibi bir çok canlıyı doğal ortamlarında yaşarken ziyaret edebilirsiniz. Kısaca, döndüğünüzde aklınızın hala orada kalacağı bir seyahat yapmak istiyorsanız Cape Town’u listenizin ilk sırasına ekleyin derim.
Vodafone Red ile Cape Town seyahatimde hangi ayrıcalıkları yaşadım?
Vodafone Red’in ayrıcalıkları arasında benim favorim kesinlikle, tarifemi yurt dışında da kullanabilmek. Böylece fotoğraflarımı internet aramak zorunda kalmadan hızlıca takipçilerimle paylaşabiliyorum. Bir de Cape Town seyahatimizde hotels.com'da geçerli Vodafone Red'lilere özel yüzde 10 indirim ayrıcalığından faydalanarak kolayca otel rezervasyonumuzu da gerçekleştirdik. Bana sadece şehrin tadını çıkarmak kaldı.
Kaynak: Sezgin YILMAZ