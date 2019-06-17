Cape Town’a gitmek için sebep çok!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri Daha Çok Deneyim HaberleriCape Town’a gitmek için sebep çok!
GeriDaha Çok Deneyim Cape Town’a gitmek için sebep çok!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Cape Town’a gitmek için sebep çok!
Daha Çok Deneyim
17.06.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Cape Town’a gitmek için sebep çok!

Hayranlık uyandıran plajları, Masa Dağı’nın görkemi, egzotik vahşi yaşamı ve gece hayatı ile Cape Town, günümüzde dünyanın her yerinden ziyaretçilerin akın ettiği bir yerdir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cape Town’a yolculuk, aktarma saatleri dışında ortalama 10.5 saat sürmektedir. Uzun yolun zorluklarını asla yaşamayacağınız eğlenceli ve konforlu bir deneyimle Cape Town’a ulaşmak istiyorsanız Emirates Havayolları’nın ayrıcalıkları tam size göre!

Cape Town’da canlı caz, rock, trance ve aklınıza gelebilecek pek çok çeşit ile müzik ve dans dolu bir gece hayatı sizi bekler. Tüm bu eğlence ve müziğin yer alacağı tatil öncesinde Cape Town ruhunu yolculukta da hissetmek için Emirates Havayolları’nın uçak içi eğlence sisteminde kişiselleştirebileceğiniz müzik çalma listesini dilerseniz önceden hazırlayabilirsiniz.

Emirates Havayolları’nın uçak içi eğlence sistemi, 4000'den fazla küresel eğlence kanalından oluşmaktadır. Hava durumu, haberler, spor haberleri ve uçuşunuzla ilgili bilgileri ekranınızdan takip edebilir ve tüm bunları keşfederken aynı anda kesintisiz olarak müzik, radyo ya da podcast dinleyebilirsiniz. Dilerseniz de ödüllü filmlerin de yer aldığı film türlerinden birini seçerek havada sinema keyfi yapabilir ya da onlarca seçenekten oluşan oyunlarla eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz.

Cape Town, eğlencenin ve müziğin şehri olmasının dışında altın rengi plajları ve akuamarin renkli okyanusu ile de dikkat çekmektedir. Dünyanın en fotojenik şehirlerinden biri sayılan Cape Town’a gelirken fotoğraf makinelerinizi yanınıza almayı ve şehrin kusursuz karelerini çekmeyi sakın unutmayın!

Cape Town Gezilecek Yerler

Masa Dağı ve Milli Parkı

Şehrin güney kısmında yer alan, 1087 metre yüksekliğindeki Masa Dağı’nın tepesi isminden de anlaşılacağı gibi masa gibi düzdür. Cape Town’da gezilecek yerler listesinin ilk sırasında yer alır. Kusursuz bir manzaraya tanıklık edeceğiniz terası bulunmaktadır. Dağa ulaşım için en hızlı yöntem teleferiktir. Milli Park’ta ise, pek çok hayvan türüne denk gelmeniz mümkündür.

Cape Town’a gitmek için sebep çok



Signal Tepesi

Şehrin batısında yer almaktadır. 350 metre yüksekliğindeki tepenin en dikkat çekici özelliği gün batımını izlemek için harika bir manzaraya sahip olmasıdır. Tepedan bakarken yalnızca şehri değil, aynı zaman yemyeşil tepelerin ardından uzanan muhteşem okyanusu ve devasa büyüklükteki olimpiyat stadını da görmeniz mümkündür. Bu bölgeye arabayla gidilebilir. Merkezden şarap alarak burada manzara karşısında piknik yapmak sizin için harika bir anı olacaktır.

Büyük Beyaz Köpekbalıkları ile Dalış

Hayatınız boyunca 1 defa yaşayabileceğiniz harika bir deneyim! Büyük beyaz köpekbalığı başkenti olarak bilinen Gansbaai'de yer alan çevre dostu koruma şirketi White Shark Projects ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Robben Adası

Cape Town'a giden herkesin mutlaka uğraması gereken bir yerdir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Adaya ulaşım için feribot kullanmanız gerekmektedir ve ada gezisi yalnızca turla yapılır. Biletleri önceden almanız sizin için büyük kolaylık sağlayacaktır. Kireçtaşı ocakları ve vefat eden Eski Güney Afrika başkanı Nelson Mandela'nın hapsedildiği hapishane hücreleri burada yer almaktadır.

Şarap Bölgeleri Turu

Güney Afrika'nın asma bahçeleri dünyanın her yerinde bilinmektedir. Seyahatinizin bu kısmında bağları gezebilir, üzümlerin tadına bakabilir ve dilerseniz çalışanlarla sohbet edebilirsiniz.

İşte ziyaret edebileceğiniz bazı şarap bağları;

Charles Fox: Ucuz şampanya içmek için kurulmuştur.
Paul Wallace: Elgin vadisinin kendine has Malbec üzümü ile yapılır.
South Hill: Dünyanın en iyi 10 Sauvignon Blanc’ından biridir. Ayrıca post-modern tarzda sanat galerisi bulunmaktadır.

Cape Town’a gitmek için sebep çok


Cape Town’da Ne Yenir? 

Majestik Cafe

Bir sahil mekanıdır. Cape Town tarihinin bir parçası olup, 1937 yılından bu yana özellikle sörfçülere ve plaj sevenlere balık, patates ve yumuşak dondurma sunmaktadır. Önemli bir not: Yemekler paket servis şeklinde sunulmaktadır.

Two Oceans

Deniz ürünü sevenler için uygundur. En taze deniz ürünlerini manzaraya karşı yemek isterseniz burası tam da size göre.

Bukhara

Cape Town’da yer alan en dikkat çekici Hint restoranıdır. Geleneksel Kuzey Hint mutfağının eşsiz lezzetleri sunulmaktadır.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Doğu Karadeniz'in Safranbolu'su
Üç ilin sınırındaki kanyon ziyaretçilerini büyülüyor
'Ata Yurdu'nda geleneklerini yaşatıyorlar
Ağrı Dağı Milli Parkı su altı güzellikleriyle cezbediyor