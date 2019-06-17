Cape Town’a gitmek için sebep çok!

Cape Town’a yolculuk, aktarma saatleri dışında ortalama 10.5 saat sürmektedir. Uzun yolun zorluklarını asla yaşamayacağınız eğlenceli ve konforlu bir deneyimle Cape Town’a ulaşmak istiyorsanız Emirates Havayolları’nın ayrıcalıkları tam size göre!

Cape Town’da canlı caz, rock, trance ve aklınıza gelebilecek pek çok çeşit ile müzik ve dans dolu bir gece hayatı sizi bekler. Tüm bu eğlence ve müziğin yer alacağı tatil öncesinde Cape Town ruhunu yolculukta da hissetmek için Emirates Havayolları’nın uçak içi eğlence sisteminde kişiselleştirebileceğiniz müzik çalma listesini dilerseniz önceden hazırlayabilirsiniz.



Emirates Havayolları’nın uçak içi eğlence sistemi, 4000'den fazla küresel eğlence kanalından oluşmaktadır. Hava durumu, haberler, spor haberleri ve uçuşunuzla ilgili bilgileri ekranınızdan takip edebilir ve tüm bunları keşfederken aynı anda kesintisiz olarak müzik, radyo ya da podcast dinleyebilirsiniz. Dilerseniz de ödüllü filmlerin de yer aldığı film türlerinden birini seçerek havada sinema keyfi yapabilir ya da onlarca seçenekten oluşan oyunlarla eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz.

Cape Town, eğlencenin ve müziğin şehri olmasının dışında altın rengi plajları ve akuamarin renkli okyanusu ile de dikkat çekmektedir. Dünyanın en fotojenik şehirlerinden biri sayılan Cape Town’a gelirken fotoğraf makinelerinizi yanınıza almayı ve şehrin kusursuz karelerini çekmeyi sakın unutmayın!

Cape Town Gezilecek Yerler



Masa Dağı ve Milli Parkı



Şehrin güney kısmında yer alan, 1087 metre yüksekliğindeki Masa Dağı’nın tepesi isminden de anlaşılacağı gibi masa gibi düzdür. Cape Town’da gezilecek yerler listesinin ilk sırasında yer alır. Kusursuz bir manzaraya tanıklık edeceğiniz terası bulunmaktadır. Dağa ulaşım için en hızlı yöntem teleferiktir. Milli Park’ta ise, pek çok hayvan türüne denk gelmeniz mümkündür.









Signal Tepesi

Şehrin batısında yer almaktadır. 350 metre yüksekliğindeki tepenin en dikkat çekici özelliği gün batımını izlemek için harika bir manzaraya sahip olmasıdır. Tepedan bakarken yalnızca şehri değil, aynı zaman yemyeşil tepelerin ardından uzanan muhteşem okyanusu ve devasa büyüklükteki olimpiyat stadını da görmeniz mümkündür. Bu bölgeye arabayla gidilebilir. Merkezden şarap alarak burada manzara karşısında piknik yapmak sizin için harika bir anı olacaktır.

Büyük Beyaz Köpekbalıkları ile Dalış

Hayatınız boyunca 1 defa yaşayabileceğiniz harika bir deneyim! Büyük beyaz köpekbalığı başkenti olarak bilinen Gansbaai'de yer alan çevre dostu koruma şirketi White Shark Projects ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Robben Adası

Cape Town'a giden herkesin mutlaka uğraması gereken bir yerdir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Adaya ulaşım için feribot kullanmanız gerekmektedir ve ada gezisi yalnızca turla yapılır. Biletleri önceden almanız sizin için büyük kolaylık sağlayacaktır. Kireçtaşı ocakları ve vefat eden Eski Güney Afrika başkanı Nelson Mandela'nın hapsedildiği hapishane hücreleri burada yer almaktadır.

Şarap Bölgeleri Turu

Güney Afrika'nın asma bahçeleri dünyanın her yerinde bilinmektedir. Seyahatinizin bu kısmında bağları gezebilir, üzümlerin tadına bakabilir ve dilerseniz çalışanlarla sohbet edebilirsiniz.

İşte ziyaret edebileceğiniz bazı şarap bağları;

Charles Fox: Ucuz şampanya içmek için kurulmuştur.

Paul Wallace: Elgin vadisinin kendine has Malbec üzümü ile yapılır.

South Hill: Dünyanın en iyi 10 Sauvignon Blanc’ından biridir. Ayrıca post-modern tarzda sanat galerisi bulunmaktadır.









Cape Town’da Ne Yenir?



Majestik Cafe

Bir sahil mekanıdır. Cape Town tarihinin bir parçası olup, 1937 yılından bu yana özellikle sörfçülere ve plaj sevenlere balık, patates ve yumuşak dondurma sunmaktadır. Önemli bir not: Yemekler paket servis şeklinde sunulmaktadır.

Two Oceans

Deniz ürünü sevenler için uygundur. En taze deniz ürünlerini manzaraya karşı yemek isterseniz burası tam da size göre.

Bukhara

Cape Town’da yer alan en dikkat çekici Hint restoranıdır. Geleneksel Kuzey Hint mutfağının eşsiz lezzetleri sunulmaktadır.