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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
22.04.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 104 yıl önce karargâh olarak kullandığı evin bulunduğu Bigalı köyünde oturan 62 yaşındaki Mehmet Kurtdere, Çanakkale gazisi dedesinin ismini gururla taşıyor.

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Çanakkale Kara Savaşları'nda 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." sözüyle Conkbayırı'nda düşmanı karşılayarak destanlar yazan 57'nci Alay'ın düşmana karşı harekete geçtiği Bigalı'da yaşayan Gazi Mehmet Kurtdere'nin torunu Mehmet Kurtdere, Çanakkale Savaşları'nda 27. Alay birliklerine katılan dedesinin, aldığı kurşun yaralarına rağmen düşmanı ilk karşılayanlar arasında bulunduğunu söyledi.

Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor

Dedesinin 27. Alay'ın 2. taburunda Asteğmen Muharrem'in komutasında çarpıştığını belirten Kurtdere, "Dedem, Hain Tepe'de ilk çıkarma yapan düşman birliklerini karşılayan mangada görev aldı. Bu şiddetli çatışmadan yaralı olarak kurtulan iki ya da üç askerimizden birisiymiş anlattığına göre.

Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor

Yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Buradaki tedavisinin ardından tekrar cepheye döndüğünde bir kez daha yaralanıyor ve aylar süren bu savaşta yaklaşık 6,5 ay hastanelerde tedavi görüyor." dedi.

Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor

Gazi Kurtdere'nin Çanakkale Savaşları'nın ardından Doğu Cephesi'ne giderek Erzurum'da askeri bir fırında fırıncılık yaptığını anlatan torun Kurtdere, şöyle devam etti:

Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor

"Dedem yıllarca askerlik yaptı. Tabii o zaman bize anlattıkları kitap olurdu. 1978 yılında vefat etti dedem. Bir gün dedeme ‘’Hiç göz göre göre düşman askeri öldürdün mü?’’ diye sorduğumda ‘’Yok hiç öldürmedim ama Anzak Koyu'nda ilk çıkarma anında düşman önümüze karınca sürüsü gibi çıkıyordu. Gözünü kapat at vurursun.’’ diye cevap vermişti.

Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor

Koyda ateşe başladıklarında mermileri, cephaneleri azalmış. Anzak birliği, Hain Tepe'de Asteğmen Muharrem'in birliklerinin önüne çıkmışlar. Dedemler o esnada istihkam değiştirmek zorunda kalmışlar. Arka kısımdaki istihkama geçene kadar düşman hiç ateş etmemiş bunlara. Dedem, ‘’Biz istihkamdan adım atar atmaz makineli tüfeklerle taradılar. Çoğu o zaman şehit oldu.’’ dedi. Dedemse yaralanıyor. Sürüne sürüne Korku Deresi'nin sırtına kadar çıkmışlar. Orada bekleyen askerlerimizle karşılaşmışlar."

Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor

Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor

Dedesinin kasığında şarapnel parçası bulunduğunu anlatan Mehmet Kurtdere, "Dedemin anlattığına göre, savaşta bir kurşun da karın boşluğundan geçerek arkasında bulunan matarayı delmiş. Hem bacağında hem de karnından yaraları vardı. Gazi torunu olmak onur verici... Dedemin yaşadıklarını yüz defa da anlatsam her seferinde duygulanıyorum. Canı pahasına topraklarımızı vatanımızı korudukları için bizlere bu güzel günleri, özgürlüğü verdikleri için çok mutluyum çok gururluyum. Onun ismini taşımak ise ayrı bir gurur." dedi.

Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor

"6 kuşaktır çocuklarımıza Hüseyin ve Mehmet ismini veriyoruz"

Gazi Mehmet Kurtdere'nin oğlu 87 yaşındaki Hüseyin Kurtdere’yse babasının ilk çıkarmada göbeğinden aldığı yarayı bile fark edemediğini, ayağındaki potinlerin içine dolan kanı gördüğünde yaralandığını anladığını belirterek, "Babamı yaralandıktan sonra katırla alıp sargı mahaline götürmüşler. Buradaki tedavisinin ardından askerlik hizmetine devam etmiş. Anılarını anlatmak istemezdi. Bir defa traktörle savaştığı yere, cepheye beraber gittik. Ağladı ve hiç konuşamadı." diye konuştu.

Çanakkale gazisi dedesinin anılarıyla yaşıyor

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