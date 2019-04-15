Çalış, yorul, öğren ve bedava tatil yap

Gönüllü olun, sörf öğrenin

Avşa / Balıkesir

Gürcan ve Filiz Durmazbilek çifti, ana gelir kaynağı turizm ve balıkçılık olan Avşa Adası’nda yaşıyor. Gürcan Bey, yıllar önce babasıyla birlikte taştan ördüğü teraslarda, çeşitli çalılar ve yabani otlara dokunmadan tarım yapıyor. Kayalıkların arasına dikilmiş meyve ağaçlarından incir, çamfıstığı ve zeytin topluyor. Çiftlik ürünlerini yerel pazarda satıyor. Adanın sürprizlerinden birisi rüzgâr sörfü. Gürcan Bey vakit buldukça sörf yapmayı çok seviyor, gelenlere de öğretebileceğini söylüyor.

Gönüllü işleri: Çapalama, ağaç boyama, zeytin budama, dal toplama, fide ekimi, tavuk, keçi bakımı, ot biçme, çevre temizliği, sebze bakımı.

Uygunluk takvimi: Nisan-ağustos ve kasım-aralık.

Batı Karadeniz’in kalbinde

Daday / Kastamonu

Balabanağa Çiftliği 450 yıllık bir geçmişe sahip. Yaklaşık 400 dekar tarım arazisi üzerinde bulunuyor, 20 bin metrekarelik alanda sebze ve meyve tarımı yapılıyor. Çiftlikte Kastamonu’ya has antik siyez buğdayı üretimi, elma, armut, erik, ahlat, alıç, ayva ağaçları var. Karadeniz iklimini seven birçok başka sebzeyi de yetiştiriyorlar. Yoğurt, süt, peynir ve yumurta üretimi iş kalemleri arasında önemli bir yere sahip. Yemekler misafirlerle birlikte yapılıp birlikte yeniyor. Çiftlik sahipleri, 1636 tarihli konağın bir odasını misafirler için hazırlıyor. Konaklamaya küçük bir katkı bedeli isteniyor.

Gönüllü işleri: Yerli tohum ve geleneksel üretim yöntemleriyle doğa dostu sebze, meyve ve şifalı ot yetiştirme, hayvancılık, arıcılık.

Uygunluk takvimi: Nisan-ekim. Temmuz, ağustos ve ekim aylarında ücretsiz olarak gönüllü de kabul ediliyor. www.balabanaga.weebly.com

Turizm başkentine tarladan bakın

Bodrum / Muğla

Cevdet ve Fatma Türk çifti, kitle turizminin yoğun olduğu Bodrum’dan 30 km. uzakta bulunan Kemer Köyü’nde, doğa dostu tarım yöntemleriyle üretim yapıyor. Zeytinden buğdaya, mevsimlik sebzelerden hayvan ürünlerine uzanan geniş bir ürün çeşitliliği var. Cevdet Bey ekosistemi korumanın önemine yürekten inandığı için tarladaki sebzelerine gelen böceklere karşı ‘sıfır mücadele’ yöntemini benimsiyor ve organik ilaç dahi kullanmıyor. Çiftlikte gambili ve pinpin bakla gibi yerel ürünler de yetiştiriyor, Bodrum Üretici Pazarı’nda ve Bizim Bostan adlı ‘Topluluk Destekli Tarım’ grubunda satıyorlar. Fatma Hanım, doğal şifalı çözümler konusunda bilgili. Dünyanın dört bir yanından gönüllülerin geldiği çiftlikte yoğun bir çalışma temposu var.

Gönüllü işleri: Dönemsel işlerin yanı sıra pazar hazırlıkları, koli hazırlama, hayvan bakımı, fide ekimi, sulama, hasat, çapalama, ot yolma, hayvan bakımı, işleme, paketleme.

Uygunluk takvimi: Mayıs-eylül. www.tatuta.org

Tarlada terle, Saklıkent’te serinle

Fethiye / Muğla

Orman Çiftliği, Ali Kışlak Orman tarafından işletiliyor. Fethiye’ye 45 km. mesafede, Saklıkent Kanyonu’na çok yakın. Permakültür ve doğal tarım yöntemleriyle ağırlıklı olarak meyvecilik yapılıyor. Gönüllüler için ikişer kişiyi konaklatabilecek iki ahşap kulübe bulunuyor. Yalnızca sigara içmeyenlerin gönüllü olarak kabul edildiği çiftlikte gönüllülük süresinin en az üç hafta olması isteniyor.

Gönüllü işleri: Bahçe ve tarla işleri, hayvan bakımı, sebze, meyve, şifalı ot yetiştirme, permakültür, kompost, geri dönüşüm.

Uygunluk takvimi: Yılın 12 ayı. www.alikislakforest.com.tr

Olimpos’un çiftçileri olun



Kemer / Antalya



Flora Akdeniz Bahçesi, Akdeniz’in sularına 30 dakika mesafede. Etrafı kızılçam ormanlarıyla kaplı. Rakımı ve konumu nedeniyle Akdeniz’in yaz aylarında hissedilen nemi ve sıcağı sahilde yaşanan kadar ağır değil. Doğayla iç içe ve en yakın yerleşim yerine 12 km mesafede. Çiftlikte iki kişi yaşıyor. İhtiyaçları ölçüsünde küçük bir bahçede tarım yapıyorlar. Ekolojik prensiplere sıkı sıkıya bağlılar.

Gönüllü işleri: Bahçe ve tarla işleri, bakım-onarım, meyve, şifalı ot yetiştirme, işleme, paketleme.

Uygunluk takvimi: 12 ay. www.tatuta.org





Bir tarafta karlı dağlar, diğer yanda bahar

Çamlıhemşin / Rize

Ekodanitap, Kaçkarlar’ın yamacında kurulu. Dileyen gönüllü olarak yardım edip ücretsiz kalabileceği gibi dileyen de ücret karşılığı çalışmadan konaklayabilir. Etrafı Karadeniz’e özgü ağaç ve bitkilerle çevrili. Beş dönümlük arazi üzerine kurulu çiftlikte 22 kişinin turistik amaçla kalabildiği kütük evler bulunuyor. Üzüm, ahududu, elma, armut, yabanmersini, dağçileği, erik, mantar gibi birçok ürün ekolojik tarım prensipleriyle yetiştiriliyor. Ev sahibinin kendi elleriyle yapmış olduğu barınakta kalacak olan gönüllüler çiftlikte tarımın yanı sıra marangozluk işlerinde de tecrübe edinebilir. Bölge her türlü doğa sporunu yapmaya uygun.

Gönüllü işleri: Toprağın hazırlanması, bakımı, budama, ağaç evler ve bungalovların tamir ve bakımları, çapalama, sera hazırlığı, ekim, üzüm bağı düzenlemesi, ot ayıklama, bağ bakımı, bahçe işleri, sebze hasadı, meyve hasadı, ot toplama.

Uygunluk takvimi: Nisan-ekim. www.ekodanitap.com

Az iş, bol güzellik

Ayvalık / Balıkesir

Gökada Çiftliği, Ayvalık Küçükköy’de yaklaşık 13 dönümlük bir zeytinlikte kurulu. İçinde oldukça yaşlı 125 zeytin ağacı, 30 tavuk kapasiteli hareket edebilen mobil bir kümes, ihtiyaçları karşılamak için tarım yapılan küçük bir bostan yer alıyor. Tüm yıl boyunca ağaçların, bostanın ve hayvanların bakımı gibi konularda yardıma ihtiyaç duyuluyor. Günde 2-4 saat çiftlik işlerinde çalışılıyor ve günün kalan kısmında ziyaretçiler istedikleri aktiviteyle meşgul olabiliyor. Ayvalık merkeze ve Sarımsaklı’ya yaklaşık 5 km uzaklıkta. Ayvalık, Cunda Adası, Küçükköy, Sarımsaklı ve Badavut, gönüllülerin turistik geziler yapabileceği yakın merkezler. Beş kişinin rahatça kalabileceği, tuvaleti ve mutfağı içinde olan, elektriğin güneş panellerinden elde edildiği tuğla ev gönüllülerin barınma ihtiyacını karşılıyor.

Gönüllü işleri: Odun kırma, bostan hazırlık, bahçe bakım işleri, taş ev inşaatına yardım, ev işleri, hayvan bakımı, onarım.

Uygunluk takvimi: 12 ay.

Doğa dostu turizmi öğrenmek isteyenlere

Mengen / Bolu

Hindiba Pansiyon, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde yer alıyor. Yaklaşık 3.5 dönüm üzerine kurulu tesiste kamp yeri olarak kullanılan ayrı bir alan var. Küçük bahçelerinde geleneksel metotlarla ilaç ve gübre kullanmadan mevsimine göre tarım faaliyetleri yapıyorlar. Genel olarak sebze yetiştiriliyor. Doğa dostu mimari örneği dokuz tane taş ve ahşap bungalov tipi oda var. Küçük yürüyüşler veya bisiklet gezileri ile yaban hayatına tanık olabilir, ötücü kuşlara kulak verebilir, yabani meyveler toplayabilirsiniz.

Gönüllü işleri: Ekim-dikim, bahçe işleri, hasat, temizlik, sebze-meyve toplama, hayvan bakımı, onarım, işleme ve paketleme.

Uygunluk takvimi: Tarım odaklı bir çiftlik olmaktan çok doğa dostu turizm işletmesi olan tesis mayıs-kasım tarihleri arasında gönüllü kabul ediyor.