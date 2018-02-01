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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatBuzlar arasından yükselen minare
Seyahat Buzlar arasından yükselen minare
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Hürriyet Haber
01.02.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Buzlar arasından yükselen minare

Ağrı merkeze bağlı Başçavuş köyü onlarca evin sular altında kaldığı Yazıcı Barajı’nda ayakta duran cami minaresi,çevresi buzlarla kaplı görüntüsüyle ilgi odağı haline geldi. Buz tutmuş göldeki Minarenin fotoğrafı sayesinde köy bir anda popüler oldu.
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Ağrı’da son günlerde etkili olan soğuk hava il merkezi başta olmak üzere kırsal kesimlerde de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan kar ile birlikte kenti çevreleyen dağlar beyaz örtüyle kaplanınca ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.

Buzlar arasından yükselen minare

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Başçavuş köyünde Yazıcı Barajı’nın bir bölümü buz tutunca, yapımı yıllar önce tamamlanan ve geçmiş yıllarda sular altında kalan camiden geriye minaresi kaldı. Baraj yüzeyinde duran ve etrafı tamamen buzlarla kaplanan minare ilgi çekti. İlk bakışta su yüzeyine yapılmış hissi veren ve yüksekliği yaklaşık olarak 15 metre olan minare, ilk defa görenleri şaşırtıyor. Fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmezi haline gelen minare barajın her tarafından görülebiliyor.

Buzlar arasından yükselen minare

Baraja minareyi görmeye gelen vatandaşlar oldukça ilginç görüntülere rastladıklarını ve minarenin kartpostallık görüntüler ortaya çıkardığını söyledi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl karın geç yağdığını ancak son günlerde havaların çok soğuduğunu belirten vatandaşlar, barajın bir bölümünün buz tuttuğunu ifade etti.

Buzlar arasından yükselen minare

Buzlar arasından yükselen minare

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