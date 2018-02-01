Buzlar arasından yükselen minare
Ağrı’da son günlerde etkili olan soğuk hava il merkezi başta olmak üzere kırsal kesimlerde de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan kar ile birlikte kenti çevreleyen dağlar beyaz örtüyle kaplanınca ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.
Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Başçavuş köyünde Yazıcı Barajı’nın bir bölümü buz tutunca, yapımı yıllar önce tamamlanan ve geçmiş yıllarda sular altında kalan camiden geriye minaresi kaldı. Baraj yüzeyinde duran ve etrafı tamamen buzlarla kaplanan minare ilgi çekti. İlk bakışta su yüzeyine yapılmış hissi veren ve yüksekliği yaklaşık olarak 15 metre olan minare, ilk defa görenleri şaşırtıyor. Fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmezi haline gelen minare barajın her tarafından görülebiliyor.
Baraja minareyi görmeye gelen vatandaşlar oldukça ilginç görüntülere rastladıklarını ve minarenin kartpostallık görüntüler ortaya çıkardığını söyledi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl karın geç yağdığını ancak son günlerde havaların çok soğuduğunu belirten vatandaşlar, barajın bir bölümünün buz tuttuğunu ifade etti.
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