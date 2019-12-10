MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBuzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
GeriSeyahat Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
10.12.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Aktaş Gölü ilgi görüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan Ardahan'ın Çıldır ilçesi hudutlarındaki Aktaş Gölü'nün yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplandı.

Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gölü ziyaret eden vatandaşlar, buz üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

.Vatandaşlardan Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf çekmek için gezintiye çıktıklarını ve Aktaş Gölü'nün buzla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

 Gölde güzel manzaraların oluştuğunu ifade eden Güneş, "Arkadaşımla beraber buzun üzerine çıkarak harika fotoğraflar çektik. Stres attık ve buz üzerinde kayarak çok eğlendik." diye konuştu.

Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

Ziyaretçilerden Fatih Taş da buz tutan göl üzerinde yürümenin keyifli olduğunu belirterek, "Hafta sonunu güzel bir şekilde değerlendirmek için gezmeye çıktık. Donan Aktaş Gölü adeta doğa harikası. Biz de buz üzerinde gezdik, bol bol fotoğraf çektik. Bölgeye gelenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle