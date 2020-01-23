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SÄ±radaki Haber

Buz tutan Toklu Åželalesi görsel ÅŸölen sunuyor
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
Haber GiriÅŸ: 23.01.2020 - 12:58,Son GÃ¼ncelleme:/

Buz tutan Toklu Åželalesi görsel ÅŸölen sunuyor

AÄŸrÄ±'nÄ±n TaÅŸlÄ±Ã§ay ilÃ§esine baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ± Toklu kÃ¶yÃ¼nde 12 metre yÃ¼kselikten dÃ¶kÃ¼len ÅŸelalenin donmasÄ±yla oluÅŸan buz sarkÄ±tlarÄ± gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.

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DaÄŸcÄ±lÄ±k ve kÄ±ÅŸ sporlarÄ± iÃ§in tercih edilen, AÄŸrÄ±'nÄ±n TaÅŸlÄ±Ã§ay ilÃ§esindeki Toklu Åželalesi tamamen dondu. Ä°lÃ§eye 6 kilometre uzaklÄ±ktaki AÅŸaÄŸÄ± Toklu kÃ¶yÃ¼nde, 12 metre yÃ¼kselikten dÃ¶kÃ¼len ÅŸelalenin donmasÄ±yla oluÅŸan buz sarkÄ±tlarÄ±, gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.

Buz tutan Toklu Åželalesi gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor

UlaÅŸÄ±mÄ±n kolay olduÄŸu ÅŸelale, son yÄ±llarda Ã¶zellikle daÄŸcÄ±lÄ±k ve tÄ±rmanÄ±ÅŸ sporlarÄ±yla ilgilenenlerin ilgisini Ã§ekiyor. YÃ¶re halkÄ± yazÄ±n ayrÄ±, kÄ±ÅŸÄ±n ayrÄ± gÃ¼zelliÄŸe bÃ¼rÃ¼nen ÅŸelalenin Ã§evresinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±p fotoÄŸraf Ã§ektiriyor.

Buz tutan Toklu Åželalesi gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor

VatandaÅŸlardan Yusuf SarÄ±kaya, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, her yÄ±l Ã§ok sayÄ±da yerli turistin burayÄ± ziyaret ettiÄŸini sÃ¶yledi. Bu "saklÄ± cennet"in, daha fazla tanÄ±tÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden SarÄ±kaya, "BÃ¶lgede zorlu geÃ§en kÄ±ÅŸ mevsimi, beraberinde doÄŸal gÃ¼zellikleri de getirdi. Åželale her sene buz tutuyor. Biz de arkadaÅŸlarla buraya gezmeye gelip fotoÄŸraflar Ã§ekiyoruz.

Buz tutan Toklu Åželalesi gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor

Bazen kayalÄ±klarÄ± tÄ±rmanÄ±p buzlarÄ±n arka tarafÄ±ndaki boÅŸluÄŸa geÃ§iyoruz. KÄ±ÅŸÄ±n daÄŸcÄ±lar gelip burada tÄ±rmanÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar. YazÄ±n da ailece buraya pikniÄŸe geliyoruz." diye konuÅŸtu.

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Buz tutan Toklu Åželalesi gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor

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