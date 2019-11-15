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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Büyülü şehir İstanbul’da lüks ve konforlu konaklamalar
Seyahat
Hürriyet Seyahat
15.11.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Büyülü şehir İstanbul’da lüks ve konforlu konaklamalar

Roma, Latin, Doğu Roma ve Osmanlı gibi çok sayıda medeniyetin başkenti olan İstanbul, dünyanın en eski şehirlerinden biri. Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi gören, Doğu ve Batı kültürünü de içinde barındıran bu şehir filmlere, dizilere, romanlara konu olmuş, her insanı kendini hayran bırakmıştır. Antik dönemden bugüne kadar uzanan tarihiyle İstanbul, içinde her anı keşfedilmeyi bekleyen büyük bir gizemi barındırıyor. Peki, bu şehrin büyüsüne kapılmak isteyenler nerede konaklıyor?

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Büyük şehirlerde gezmek, eğlenmek güzel ama iş kalacak bir yer bulmaya gelince, o şehirde bir yakınınız da yoksa “Nerede kalacağım” kaygısına düşersiniz. İstanbul’a ister sadece gezmek için gelmiş olun isterseniz de iş seyahatleriniz için; size evinizin rahatlığını sunacak, birbirinden lüks ve kaliteli otellerde konaklamak isteyebilirsiniz. Bu güzel şehirde uluslararası ve üstün kalite ile mükemmel misafirperverlik arıyorsanız, buraya tıklayınız. Sizin için seçtiğimiz otellere gelin birlikte bakalım.


Bu bir ilandır

Büyülü şehir İstanbul’da lüks ve konforlu konaklamalar


Marriott International kalite standartları ile Courtyard by Marriott İstanbul West Hotel bu otellerden biri. CNR-Expo, IDTM ve Tüyap gibi fuar/kongre merkezlerine yakınkonumu, şehir merkezine olan 20 dakikalık mesafesi, sıcaklığı ve konforu ile iş ve kültür-sanat yaşamının merkezinde olması sizin tercih sebebiniz olabilir.

Büyülü şehir İstanbul’da lüks ve konforlu konaklamalar


Anadolu yakasında ise, Bağdat Caddesi tam bir sosyal alan ve keyifli zaman geçireceğiniz bir konum. Üstelik sizin için metroya yakınlığı, vapur, feribot iskelelerine rahatça ulaşmak önemliyse, size Park Dedeman Bostancı’yı öneririz.

Büyülü şehir İstanbul’da lüks ve konforlu konaklamalar


Görkemli, modern ve şık Tryp By Wyndham Istanbul Airport otel ise, iş için gelenlerin seçeceği bir konumda bulunuyor. Şehrin canlı ve hareketli iş bölgesinde olan otel, İSTOÇ, İstanbul Atatürk Havalimanı, Mall Of Istanbul AVM gibi lokasyonlara yakın konumuyla, şehri keşfetmek isteyen gezginler için ideal bir noktada bulunuyor.

Büyülü şehir İstanbul’da lüks ve konforlu konaklamalar


Turistik, romantik veya iş dünyasına yönelik konaklamalarda kolay lokasyon ve ideal konforu bir arada yaşamak isteyenlerin tercih edeceği oteller bu linkte bulunmaktadır.

İstanbul yalılarına hayransanız ve her gördüğünüzde “bir yalıda yaşamak nasıl olurdu” diyorsanız, Fuat Paşa Yalısı bu merakınızı giderecektir. 18. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği sanılan yalı, bir paşa tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra el değiştiren yalı, uzun süre, II. Abdülaziz sadrazamı Keçecizade Fuat Paşa tarafından ev olarak kullanılmıştır.

Büyülü şehir İstanbul’da lüks ve konforlu konaklamalar


Keçecizade Fuat Paşa döneminden sonra bir süre ev olarak kullanılan yalı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek, 1930 yıllarda otel ve pansiyon amaçlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Keçecizade Fuat Paşa Yalısı, İstanbul'a eşsiz bir güzellik katan Boğaziçi'nin en güzel yalılarından biri olup, 1991 yılından bu yana Hotel Fuat Paşa olarak hizmet vermektedir.

Büyülü şehir İstanbul’da lüks ve konforlu konaklamalar



İstanbul’un en iyi ve en kaliteli otellerinde konaklayarak kendinizi özel hissedeceğiniz günler için bu linki tıklamanız yeterli...

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır

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