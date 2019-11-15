Büyülü şehir İstanbul’da lüks ve konforlu konaklamalar

Büyük şehirlerde gezmek, eğlenmek güzel ama iş kalacak bir yer bulmaya gelince, o şehirde bir yakınınız da yoksa “Nerede kalacağım” kaygısına düşersiniz. İstanbul’a ister sadece gezmek için gelmiş olun isterseniz de iş seyahatleriniz için; size evinizin rahatlığını sunacak, birbirinden lüks ve kaliteli otellerde konaklamak isteyebilirsiniz. Bu güzel şehirde uluslararası ve üstün kalite ile mükemmel misafirperverlik arıyorsanız, buraya tıklayınız. Sizin için seçtiğimiz otellere gelin birlikte bakalım.



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Marriott International kalite standartları ile Courtyard by Marriott İstanbul West Hotel bu otellerden biri. CNR-Expo, IDTM ve Tüyap gibi fuar/kongre merkezlerine yakınkonumu, şehir merkezine olan 20 dakikalık mesafesi, sıcaklığı ve konforu ile iş ve kültür-sanat yaşamının merkezinde olması sizin tercih sebebiniz olabilir.









Anadolu yakasında ise, Bağdat Caddesi tam bir sosyal alan ve keyifli zaman geçireceğiniz bir konum. Üstelik sizin için metroya yakınlığı, vapur, feribot iskelelerine rahatça ulaşmak önemliyse, size Park Dedeman Bostancı’yı öneririz.









Görkemli, modern ve şık Tryp By Wyndham Istanbul Airport otel ise, iş için gelenlerin seçeceği bir konumda bulunuyor. Şehrin canlı ve hareketli iş bölgesinde olan otel, İSTOÇ, İstanbul Atatürk Havalimanı, Mall Of Istanbul AVM gibi lokasyonlara yakın konumuyla, şehri keşfetmek isteyen gezginler için ideal bir noktada bulunuyor.







Turistik, romantik veya iş dünyasına yönelik konaklamalarda kolay lokasyon ve ideal konforu bir arada yaşamak isteyenlerin tercih edeceği oteller bu linkte bulunmaktadır.

İstanbul yalılarına hayransanız ve her gördüğünüzde “bir yalıda yaşamak nasıl olurdu” diyorsanız, Fuat Paşa Yalısı bu merakınızı giderecektir. 18. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği sanılan yalı, bir paşa tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra el değiştiren yalı, uzun süre, II. Abdülaziz sadrazamı Keçecizade Fuat Paşa tarafından ev olarak kullanılmıştır.







Keçecizade Fuat Paşa döneminden sonra bir süre ev olarak kullanılan yalı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek, 1930 yıllarda otel ve pansiyon amaçlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Keçecizade Fuat Paşa Yalısı, İstanbul'a eşsiz bir güzellik katan Boğaziçi'nin en güzel yalılarından biri olup, 1991 yılından bu yana Hotel Fuat Paşa olarak hizmet vermektedir.









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