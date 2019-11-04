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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Büyüleyici bir diyara yolculuk: Kapadokya!
Seyahat
04.11.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Büyüleyici bir diyara yolculuk: Kapadokya!

Avrupa’dan Amerika’ya ve Uzak Doğu’ya kadar tüm kıtaların akın ettiği, dünyanın hayran olduğu Kapadokya’da peribacalarını görmek ve tüm güzellikleri keşfetmek isteyenler için 199 TL’den başlayan seçenekleri listeledik.

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Romantik kalpler, maceraseverler ve keşifçiler için mükemmel bir tatil rotası olan Kapadokya’da balon turunun yanı sıra atv turu, diziler turu, at turu, bölge turu, Ihlara turu gibi birçok alternatifle tatil keyfi yaşama ayrıcalığı var. Bu aktivitelere binlerce yıllık kayalardan oyma büyüleyici otellerde konaklama deneyimi de eklenince Kapadokya, unutulmaz bir rüyaya dönüşüyor.

Kapadokya’nın ayrıcalıklı otellerinden dilediğinizi seçmek ve özel indirimlerle konaklamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Büyüleyici bir diyara yolculuk: Kapadokya

Nerede Konaklarım?

Yeraltı şehrinin küçük bir parçası olan, on bin yıllık geçmişine dokunulmadan, günümüz şartlarına uygun konfor anlayışıyla odalarının tasarlandığı Jerveni Cave Butik Hotel, bölgenin en ilgi çekici otelleri arasında.

Büyüleyici bir diyara yolculuk: Kapadokya

Avanos’ta merkezi konumda ve lüks konforda konaklamak isteyenler için Suhan Cappadocia Hotel & SPA, kapılarını açıyor. Kızılırmak nehri kenarında yer alan yeni bir geçmişe sahip otel, bölgenin yüksek kapasiteli oteli olma özelliğini taşıyor.

Büyüleyici bir diyara yolculuk: Kapadokya

Ürgüp merkezinde yer alan ve günlük geziler ve alışveriş için çok iyi bir noktada bulunan Cappadocia Palace, modern bir otel haline dönüştürülmüş bir gelenekselliği taşıyor. Konuklarına Kapadokya’nın büyüsünü hissettirmek için tasarlanan otelin konforlu, donanımlı ve elbette çok farklı odaları, misafirlerine unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor.

Büyüleyici bir diyara yolculuk: Kapadokya

Güneş, görkemli tarihin üzerinde parlamaya başlarken; gün bütün heyecanı ile Taşsaray Hotel’de başlıyor. Farklı uygarlıkların yaşadığı medeniyetin kucağında bulunan otel, bu mistik atmosferi keşfetmenizi bekliyor.

Büyüleyici bir diyara yolculuk: Kapadokya

Kapadokya otelleri için 199 TL’den tüm indirimli seçenekleri, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

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