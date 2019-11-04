Büyüleyici bir diyara yolculuk: Kapadokya!
Avrupa’dan Amerika’ya ve Uzak Doğu’ya kadar tüm kıtaların akın ettiği, dünyanın hayran olduğu Kapadokya’da peribacalarını görmek ve tüm güzellikleri keşfetmek isteyenler için 199 TL’den başlayan seçenekleri listeledik.
Romantik kalpler, maceraseverler ve keşifçiler için mükemmel bir tatil rotası olan Kapadokya’da balon turunun yanı sıra atv turu, diziler turu, at turu, bölge turu, Ihlara turu gibi birçok alternatifle tatil keyfi yaşama ayrıcalığı var. Bu aktivitelere binlerce yıllık kayalardan oyma büyüleyici otellerde konaklama deneyimi de eklenince Kapadokya, unutulmaz bir rüyaya dönüşüyor.
Kapadokya’nın ayrıcalıklı otellerinden dilediğinizi seçmek ve özel indirimlerle konaklamak için buraya tıklayabilirsiniz.
Nerede Konaklarım?
Yeraltı şehrinin küçük bir parçası olan, on bin yıllık geçmişine dokunulmadan, günümüz şartlarına uygun konfor anlayışıyla odalarının tasarlandığı Jerveni Cave Butik Hotel, bölgenin en ilgi çekici otelleri arasında.
Avanos’ta merkezi konumda ve lüks konforda konaklamak isteyenler için Suhan Cappadocia Hotel & SPA, kapılarını açıyor. Kızılırmak nehri kenarında yer alan yeni bir geçmişe sahip otel, bölgenin yüksek kapasiteli oteli olma özelliğini taşıyor.
Ürgüp merkezinde yer alan ve günlük geziler ve alışveriş için çok iyi bir noktada bulunan Cappadocia Palace, modern bir otel haline dönüştürülmüş bir gelenekselliği taşıyor. Konuklarına Kapadokya’nın büyüsünü hissettirmek için tasarlanan otelin konforlu, donanımlı ve elbette çok farklı odaları, misafirlerine unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor.
Güneş, görkemli tarihin üzerinde parlamaya başlarken; gün bütün heyecanı ile Taşsaray Hotel’de başlıyor. Farklı uygarlıkların yaşadığı medeniyetin kucağında bulunan otel, bu mistik atmosferi keşfetmenizi bekliyor.
Kapadokya otelleri için 199 TL’den tüm indirimli seçenekleri, buraya tıklayarak görebilirsiniz.
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