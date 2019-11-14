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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Büyükada’nın en güzel otelleri! Hem doğanın içinde hem de cep yakmıyor...
Seyahat
Hürriyet Seyahat
14.11.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Büyükada’nın en güzel otelleri! Hem doğanın içinde hem de cep yakmıyor...

İstanbul’dan fazla uzaklaşmadan birkaç günlüğüne kafa dinlemeye ve şehirde çok farkına varamadığımız sonbahara merhaba demeye ne dersiniz? Bunun için en iyi adreslerden biri Prens Adaları’nın en güzeli Büyükada… Bindiğiniz vapur, iskeleye yanaştığı andan itibaren adanın ruhuna teslim olup, anın keyfini çıkarmak size iyi gelecek. Peki nerede konaklamalı? İşte birbirinden güzel alternatifler, üstelik pek fazla cep yakmıyorlar…

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Prens Adaları’nın en büyüğü olan 'Büyükada' zaman zaman küçük bir tatil isteyen İstanbulluların uğrak noktalarından. Siz de adanın sıcak atmosferindeki birbirinden güzel konaklama noktalarından birini seçerek unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz. Gecenizi geçirmek için; 110 yıllık tarihi bir konaktan butik otele dönüşen Ada Palas; Büyükada'nın kalbinde, merkeze birkaç dakika yürüyüş mesafesinde, tarihi dokusu korunarak restore edilmiş, Tripadvisor Travellers Choice ödülüne sahip şahane bir seçenek.

Bu bir ilandır

Büyükada’nın en güzel otelleri Hem doğanın içinde hem de cep yakmıyor...


Sizi vapurdan iner inmez karşılayan Büyükada Princess Hotel de 1800'lü yılların sonuna doğru inşa edilen ve gösterişli mimarisi ile günümüze kadar misafirlerini ağırlamaya devam eden, güzel bir otel.

Büyükada’nın en güzel otelleri Hem doğanın içinde hem de cep yakmıyor...


İskeleye sadece birkaç adım mesafede yer alan, ahşap mimari ile dekore edilmiş Hotel Prinkipos; kafesinde, kışları şöminenin ve etrafı izlemenin keyfine varabileceğiniz, Büyükada'nın merkezinde bulunan bir diğer seçenek.

Büyükada’nın en güzel otelleri Hem doğanın içinde hem de cep yakmıyor...


Harika tabiat ile iç içe olan ve etrafı ada manzarası ile sarılan Eskibağ Butik Hotel, keyifli dekorasyonu ile size adada olmanın tatlı hissiyatını yaşatacak seçeneklerden bir diğeri. Ayrıca otelin terasında, eşsiz güzellikte bir manzaraya ortaklık edebilirsiniz.

Büyükada’nın en güzel otelleri Hem doğanın içinde hem de cep yakmıyor...


Şehrin gürültüsünden kaçıp, kuş sesleri eşliğinde kahvenizi yudumlayıp, kitabınızı okuyabileceğiniz, dinlenebileceğiniz ve evinizdeki rahatlığı bulabileceğiniz White Palace Hotel, Büyükada’nın en güzel caddelerinden birinde yer alıyor.

Büyükada’nın en güzel otelleri Hem doğanın içinde hem de cep yakmıyor...


Mimari olarak tarihi bir yalıyı andıran ve sahil kenarında yer alan Yalı Butik Otel de çok tercih edilen ve misafir memnuniyeti yüksek otellerden biri.

Büyükada’nın en güzel otelleri Hem doğanın içinde hem de cep yakmıyor...


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Büyükada’nın en güzel otelleri Hem doğanın içinde hem de cep yakmıyor...


Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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