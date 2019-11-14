Büyükada’nın en güzel otelleri! Hem doğanın içinde hem de cep yakmıyor...
İstanbul’dan fazla uzaklaşmadan birkaç günlüğüne kafa dinlemeye ve şehirde çok farkına varamadığımız sonbahara merhaba demeye ne dersiniz? Bunun için en iyi adreslerden biri Prens Adaları’nın en güzeli Büyükada… Bindiğiniz vapur, iskeleye yanaştığı andan itibaren adanın ruhuna teslim olup, anın keyfini çıkarmak size iyi gelecek. Peki nerede konaklamalı? İşte birbirinden güzel alternatifler, üstelik pek fazla cep yakmıyorlar…
Prens Adaları’nın en büyüğü olan 'Büyükada' zaman zaman küçük bir tatil isteyen İstanbulluların uğrak noktalarından. Siz de adanın sıcak atmosferindeki birbirinden güzel konaklama noktalarından birini seçerek unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz. Gecenizi geçirmek için; 110 yıllık tarihi bir konaktan butik otele dönüşen Ada Palas; Büyükada'nın kalbinde, merkeze birkaç dakika yürüyüş mesafesinde, tarihi dokusu korunarak restore edilmiş, Tripadvisor Travellers Choice ödülüne sahip şahane bir seçenek.
Bu bir ilandır
Sizi vapurdan iner inmez karşılayan Büyükada Princess Hotel de 1800'lü yılların sonuna doğru inşa edilen ve gösterişli mimarisi ile günümüze kadar misafirlerini ağırlamaya devam eden, güzel bir otel.
İskeleye sadece birkaç adım mesafede yer alan, ahşap mimari ile dekore edilmiş Hotel Prinkipos; kafesinde, kışları şöminenin ve etrafı izlemenin keyfine varabileceğiniz, Büyükada'nın merkezinde bulunan bir diğer seçenek.
Harika tabiat ile iç içe olan ve etrafı ada manzarası ile sarılan Eskibağ Butik Hotel, keyifli dekorasyonu ile size adada olmanın tatlı hissiyatını yaşatacak seçeneklerden bir diğeri. Ayrıca otelin terasında, eşsiz güzellikte bir manzaraya ortaklık edebilirsiniz.
Şehrin gürültüsünden kaçıp, kuş sesleri eşliğinde kahvenizi yudumlayıp, kitabınızı okuyabileceğiniz, dinlenebileceğiniz ve evinizdeki rahatlığı bulabileceğiniz White Palace Hotel, Büyükada’nın en güzel caddelerinden birinde yer alıyor.
Mimari olarak tarihi bir yalıyı andıran ve sahil kenarında yer alan Yalı Butik Otel de çok tercih edilen ve misafir memnuniyeti yüksek otellerden biri.
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Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.
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