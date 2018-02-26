Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Bırak vapur kaçsın, adada kalırsın
Asırlık Rum köşkünden butik otele dönüştürülen, mimarisi ve yaz & kış bahçeleriyle ünlü Çankaya Otel, Tripadvisor Ödülüne de layık görülmüş. Otel, Büyükada’nın huzurunu, sahip olduğu konforuyla bütünlüyor. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.
Büyükada’da huzur ve mutluluk bir arada
110 yıllık tarihi bir konaktan butik otele dönüşen Ada Palas, Büyükada'nın kalbinde, merkeze birkaç dakika yürüyüş mesafesinde, tarihi dokusu korunarak restore edilmiştir. Otel, Tripadvisor Travellers Choice Ödülüne sahiptir. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.
Büyükada, yılın her mevsiminde bir başka güzel
1800'lü yılların sonuna doğru inşa edilen ve günümüze kadar gösterişli mimarisi ile misafirlerini ağırlamaya devam eden Büyükada Princess Hotel, vapurdan iner inmez sizi karşılıyor. Otel, merkezi konumu ve konforu ile Büyükada’nın keyfini yaşatıyor. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.
Büyükada’da yeşilin ve mavinin büyüleyici dansını izleyin
Deniz manzarasına hâkim konumu ve şık binasıyla göz kamaştıran Tiara Hotel, Büyükada’da iskelenin yanı başında yer alıyor. Otel, teras katında yer alan restoranında apayrı bir keyif sunuyor. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.
Büyükada’da kalın ve doğayla kucaklaşın
Feribot iskelesine sadece birkaç adım mesafede yer alan Hotel Prinkipos, ahşap mimari ile dekore edilmiştir, odaları 2017 yılında yenilenen otel, Büyükada'nın merkezinde bulunmaktadır. Otel binasının hemen altında bulunan kafede, kışları şöminenin ve etrafı izlemenin keyfine varılabilir. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.
Büyükada’da faytona binin ve doğanın kokusunu içinize çekin
Büyükada’da harika tabiat ile iç içe olan ve ada manzara ile sarılan Eskibağ Butik Hotel, ahşap mimarisi ve iç dekorasyonu ile adada olmanın tatlı hissiyatını yaşatıyor. Otelin teraslı odası ise doyumsuz güzellikte bir manzarayı gözler önüne seriyor. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.
Büyükada’da olmak, hayattan tat almak demektir
Şehrin gürültüsünden kaçıp, kuş sesleri eşliğinde kahvenizi yudumlayıp, kitabınızı okuyabileceğiniz, dinlenebileceğiniz ve evinizdeki rahatlığı bulabileceğiniz White Palace Hotel, Büyükada’nın en güzel caddelerinden birinde yer alıyor. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.
Şehrin yanı başında ama gözlerden uzakta olmak isteyenler için rota, Büyükada
Feribot limanına sadece 5 dakikalık ve kumlu plajlara 20 dakikalık yürüme mesafesinde olan Mimoza Pansiyon, Büyükada’nın en eski konaklama adreslerinden biridir ve ev rahatladığında konaklama için tercih edilebilir. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.
Romantik duyguların gizlenemediği yer, Büyükada!
Adalar Müzesi, Aya Yorgi Kilisesi ve Manastırı’na yakın konumda olan Büyükada Aşıklar Butik Otel, çok özel bir iç dizayna sahip. Otel, Büyükada'nın eşsiz manzarasının eşlik ettiği konforlu odalarıyla öne çıkıyor. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.
Büyükada’nın en sakin mevsiminde, kendini tazele
Mimari olarak tarihi bir yalıyı andıran ve sahil kenarında yer alan Yalı Butik Otel, bu özelliğiyle nadir otellerden biri olarak öne çıkıyor. Otel, merkezi konumuyla keyif dolu Büyükada konaklamalarına ev sahipliği yapıyor.
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