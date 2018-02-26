Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler SeyahatHafta Sonu RotalarıBüyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel
Hafta Sonu Rotaları

Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin rotasında yer alan Büyükada, İstanbul’un yanı başında Ege ve Akdeniz’in huzurunu yaşatıyor. İster hafta sonunu tatile dönüştürmek ister hafta içi günleri rutinden ayırmak için harika bir tercih olan Büyükada’nın 10 otelini sizler için sıraladık. Üstelik listemizdeki otellere yakala.co özel indirimiyle rezervasyon yaptırabilirsiniz.

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Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Bırak vapur kaçsın, adada kalırsın

Asırlık Rum köşkünden butik otele dönüştürülen, mimarisi ve yaz & kış bahçeleriyle ünlü Çankaya Otel, Tripadvisor Ödülüne de layık görülmüş. Otel, Büyükada’nın huzurunu, sahip olduğu konforuyla bütünlüyor. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.

Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Büyükada’da huzur ve mutluluk bir arada

110 yıllık tarihi bir konaktan butik otele dönüşen Ada Palas, Büyükada'nın kalbinde, merkeze birkaç dakika yürüyüş mesafesinde, tarihi dokusu korunarak restore edilmiştir. Otel, Tripadvisor Travellers Choice Ödülüne sahiptir. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.

Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Büyükada, yılın her mevsiminde bir başka güzel

1800'lü yılların sonuna doğru inşa edilen ve günümüze kadar gösterişli mimarisi ile misafirlerini ağırlamaya devam eden Büyükada Princess Hotel, vapurdan iner inmez sizi karşılıyor. Otel, merkezi konumu ve konforu ile Büyükada’nın keyfini yaşatıyor. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.

Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Büyükada’da yeşilin ve mavinin büyüleyici dansını izleyin

Deniz manzarasına hâkim konumu ve şık binasıyla göz kamaştıran Tiara Hotel, Büyükada’da iskelenin yanı başında yer alıyor. Otel, teras katında yer alan restoranında apayrı bir keyif sunuyor. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.

Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Büyükada’da kalın ve doğayla kucaklaşın

Feribot iskelesine sadece birkaç adım mesafede yer alan Hotel Prinkipos, ahşap mimari ile dekore edilmiştir, odaları 2017 yılında yenilenen otel, Büyükada'nın merkezinde bulunmaktadır. Otel binasının hemen altında bulunan kafede, kışları şöminenin ve etrafı izlemenin keyfine varılabilir. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.

Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Büyükada’da faytona binin ve doğanın kokusunu içinize çekin

Büyükada’da harika tabiat ile iç içe olan ve ada manzara ile sarılan Eskibağ Butik Hotel, ahşap mimarisi ve iç dekorasyonu ile adada olmanın tatlı hissiyatını yaşatıyor. Otelin teraslı odası ise doyumsuz güzellikte bir manzarayı gözler önüne seriyor. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.

Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Büyükada’da olmak, hayattan tat almak demektir

Şehrin gürültüsünden kaçıp, kuş sesleri eşliğinde kahvenizi yudumlayıp, kitabınızı okuyabileceğiniz, dinlenebileceğiniz ve evinizdeki rahatlığı bulabileceğiniz White Palace Hotel, Büyükada’nın en güzel caddelerinden birinde yer alıyor. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.

Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Şehrin yanı başında ama gözlerden uzakta olmak isteyenler için rota, Büyükada

Feribot limanına sadece 5 dakikalık ve kumlu plajlara 20 dakikalık yürüme mesafesinde olan Mimoza Pansiyon,  Büyükada’nın en eski konaklama adreslerinden biridir ve ev rahatladığında konaklama için tercih edilebilir. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.

Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Romantik duyguların gizlenemediği yer, Büyükada!

Adalar Müzesi, Aya Yorgi Kilisesi ve Manastırı’na yakın konumda olan Büyükada Aşıklar Butik Otel, çok özel bir iç dizayna sahip. Otel, Büyükada'nın eşsiz manzarasının eşlik ettiği konforlu odalarıyla öne çıkıyor. İndirimli rezervasyon için linke tıklayınız.

Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Büyükada’nın en sakin mevsiminde, kendini tazele

Mimari olarak tarihi bir yalıyı andıran ve sahil kenarında yer alan Yalı Butik Otel, bu özelliğiyle nadir otellerden biri olarak öne çıkıyor. Otel, merkezi konumuyla keyif dolu Büyükada konaklamalarına ev sahipliği yapıyor.

https://www.yakala.co/tatil/istanbul-otelleri/buyukada-otelleri/buyukada-yali-butik-otelde-2-kisi-14--firsati?utm_source=hurriyet_grup&utm_medium=adv&utm_campaign=buyukada_adv

Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

 

 

Kaynak:

BüyükadaOtelyakala.coindirimvapur