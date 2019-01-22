Büyük Set Resifi'ni robotlar korumaya başlıyor

Dünya üzerindeki mercanlarda olduğu gibi, incelenen resiflerin yüzde 95’inde okyanusların ısınması yüzünden beyazlama görüldü. Resif poliplerinin kendi dokularında yaşayan algleri (mercan kayalıklarına renklerini veren su yosunları) dışarı atmasıyla oluşan beyazlama her zaman tehlikeli olmasa da, yapılan bir araştırmaya göre şu ana kadar kaydedilen en büyük toplu mercan ölümü geçen yıl Büyük Set Resifi’nde gerçekleşti. Resif, sekiz-dokuz aylık bir süreçte 700 kilometrelik bir alanda yaşayan sığ su mercanlarının yüzde 67’sini kaybetti.









Resifin mevcut durumunu iyileştirmek üzere Avustralya hükümeti tarafından kurulan komisyondaki uzmanlar, resifin hızla kötüye giden ekolojik işlevinin korunması için önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Komisyon geçen yıl yayınladığı açıklamada resifin karşı karşıya olduğu durumun ciddiyetinde uzmanların hemfikir olduğunu ve 2016’dan beri devam eden beyazlamanın resifi temelden değiştirdiğini söylüyor: “Resifin ve sayesinde var olan toplulukların ve iş kollarının geleceğiyle ilgili büyük endişe içindeyiz; fakat onun ekolojik işlevini korumaya dair hâlâ umudumuz var. Bu da resif ekosisteminin yaşamına bir bütün olarak devam etmesi için gerekli olan ekolojik süreçleri dengelemek anlamına geliyor.”









Uzmanların söylediğine göre, Büyük Set Resifi’nin azımsanamayacak bir bölümü ve çevresindeki ekosistemler acil bir önlem alınmadığı takdirde geri dönüşü olmayan zararlar görebilir. Bunu önlemek için ise sera gazı salınımının olabildiğince azaltılması ve resifin direncinin artırılması için çalışmalar yapılması tavsiye ediliyor. Açıklamanın devamında “Sera gazı salınımının azaltılmasının yanı sıra Büyük Set Resifi’ni oluşturan mercanların ve diğer ekosistemlerin direncinin artırılması için büyük çaba harcamalıyız. En önemli hedefimiz ise resifin sağladığı yararların korunup devam ettirilmesi olmalıdır” deniyor.









Robotlar korumaya başlıyor!

Öte yandan Avustralya'nın Queensland Teknoloji Üniversitesindeki (QUT) araştırmacılar tarafından geliştirilen 'RangerBot' adlı insansız su altı cihazının, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Büyük Set Resifi'ni korumak için kullanılmaya hazır olduğu duyuruldu. Üniversitenin resmi sayfasından paylaşılan bilgilere göre, yüksek teknolojili görüntü sitemiyle donatılan ve akıllı tablet yardımıyla uzaktan kontrol edilen su altı 'RangerBot', mercan poliplerini yiyen denizyıldızlarını sirke ve safra tuzlarıyla yok edecek. Resif izleme görevini otomatik olarak yerine getirme özelliğine sahip olan cihaz, ihtiyaç duyulması halinde akılı tablet yardımıyla karadaki bir operatör tarafından da kontrol edilebiliyor. Bir dalgıçtan yaklaşık üç kat daha uzun süre su altında kalabilen robotun, çok hızlı şekilde bölgeyi tarayabilme, su kalitesini tespit etme, mercan beyazlama sürecini saptama ve bölgedeki kirliliği araştırmacılara raporlama özelliğine de sahip olduğu açıklandı.









Maliyeti 1.44 milyon dolar

Yaklaşık 15 kilogram ağırlığında ve 75 santimetre uzunluğunda olan altı adet RangerBot'un yapacağı resif taramasının maliyetinin 7 bin dolar olacağı, aynı işlemin 6 dalgıçtan oluşan ekiple yapılması durumunda ise maliyetin 1,44 milyon dolara çıktığı belirtildi.



Kaynak: The Independent, Gaia Dergi, Anadolu Ajansı

Fotoğraflar: İngimage