Büyük Set Resifi'ni robotlar korumaya başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBüyük Set Resifi'ni robotlar korumaya başlıyor
GeriSeyahat Büyük Set Resifi'ni robotlar korumaya başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Büyük Set Resifi'ni robotlar korumaya başlıyor
Seyahat
Hürriyet Seyahat
22.01.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Büyük Set Resifi'ni robotlar korumaya başlıyor

Küresel ısınmanın etkilerinin en açık biçimde görülebileceği Avustralya kıyılarındaki Büyük Set Resifi (Great Barrier Reef), bir grup uzmanın iddialarına göre inanılmaz bir hızda değişen iklimler yüzünden artık geri dönüşü olmayan bir hale geldi. Uzmanlar, UNESCO tarafından Dünya Mirası Sit Alanı olarak kabul edilen resifi kurtarmaya çalışmak yerine resifin ekolojik işlevinin korunması için önlemler alınması gerektiğini söylüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dünya üzerindeki mercanlarda olduğu gibi, incelenen resiflerin yüzde 95’inde okyanusların ısınması yüzünden beyazlama görüldü. Resif poliplerinin kendi dokularında yaşayan algleri (mercan kayalıklarına renklerini veren su yosunları) dışarı atmasıyla oluşan beyazlama her zaman tehlikeli olmasa da, yapılan bir araştırmaya göre şu ana kadar kaydedilen en büyük toplu mercan ölümü geçen yıl Büyük Set Resifi’nde gerçekleşti. Resif, sekiz-dokuz aylık bir süreçte 700 kilometrelik bir alanda yaşayan sığ su mercanlarının yüzde 67’sini kaybetti.

Büyük Set Resifini robotlar korumaya başlıyor


Resifin mevcut durumunu iyileştirmek üzere Avustralya hükümeti tarafından kurulan komisyondaki uzmanlar, resifin hızla kötüye giden ekolojik işlevinin korunması için önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Komisyon geçen yıl yayınladığı açıklamada resifin karşı karşıya olduğu durumun ciddiyetinde uzmanların hemfikir olduğunu ve 2016’dan beri devam eden beyazlamanın resifi temelden değiştirdiğini söylüyor: “Resifin ve sayesinde var olan toplulukların ve iş kollarının geleceğiyle ilgili büyük endişe içindeyiz; fakat onun ekolojik işlevini korumaya dair hâlâ umudumuz var. Bu da resif ekosisteminin yaşamına bir bütün olarak devam etmesi için gerekli olan ekolojik süreçleri dengelemek anlamına geliyor.”

Büyük Set Resifini robotlar korumaya başlıyor


Uzmanların söylediğine göre, Büyük Set Resifi’nin azımsanamayacak bir bölümü ve çevresindeki ekosistemler acil bir önlem alınmadığı takdirde geri dönüşü olmayan zararlar görebilir. Bunu önlemek için ise sera gazı salınımının olabildiğince azaltılması ve resifin direncinin artırılması için çalışmalar yapılması tavsiye ediliyor. Açıklamanın devamında “Sera gazı salınımının azaltılmasının yanı sıra Büyük Set Resifi’ni oluşturan mercanların ve diğer ekosistemlerin direncinin artırılması için büyük çaba harcamalıyız. En önemli hedefimiz ise resifin sağladığı yararların korunup devam ettirilmesi olmalıdır” deniyor.

Büyük Set Resifini robotlar korumaya başlıyor


Robotlar korumaya başlıyor!

Öte yandan Avustralya'nın Queensland Teknoloji Üniversitesindeki (QUT) araştırmacılar tarafından geliştirilen 'RangerBot' adlı insansız su altı cihazının, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Büyük Set Resifi'ni korumak için kullanılmaya hazır olduğu duyuruldu. Üniversitenin resmi sayfasından paylaşılan bilgilere göre, yüksek teknolojili görüntü sitemiyle donatılan ve akıllı tablet yardımıyla uzaktan kontrol edilen su altı 'RangerBot', mercan poliplerini yiyen denizyıldızlarını sirke ve safra tuzlarıyla yok edecek. Resif izleme görevini otomatik olarak yerine getirme özelliğine sahip olan cihaz, ihtiyaç duyulması halinde akılı tablet yardımıyla karadaki bir operatör tarafından da kontrol edilebiliyor. Bir dalgıçtan yaklaşık üç kat daha uzun süre su altında kalabilen robotun, çok hızlı şekilde bölgeyi tarayabilme, su kalitesini tespit etme, mercan beyazlama sürecini saptama ve bölgedeki kirliliği araştırmacılara raporlama özelliğine de sahip olduğu açıklandı.

Büyük Set Resifini robotlar korumaya başlıyor


Maliyeti 1.44 milyon dolar

Yaklaşık 15 kilogram ağırlığında ve 75 santimetre uzunluğunda olan altı adet RangerBot'un yapacağı resif taramasının maliyetinin 7 bin dolar olacağı, aynı işlemin 6 dalgıçtan oluşan ekiple yapılması durumunda ise maliyetin 1,44 milyon dolara çıktığı belirtildi.


Kaynak: The Independent, Gaia Dergi, Anadolu Ajansı
Fotoğraflar: İngimage

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Büyük Set Resifi'ni robotlar korumaya başlıyor

Antik çağlara uzanan en değerli müze: Fitzwilliam

'Korumanın başkenti'ne rekor ziyaretçi

Avrupa’nın ortasındaki kovboy kasabası