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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Büyük İskender'in doğduğu kent Pella
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
30.04.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Büyük İskender'in doğduğu kent Pella

Yunanistan'ın Orta Makedonya bölgesinde bugün yer alan Pella’da aynı adla bir antik kent bulunuyor. Antik Makedonya Krallığı’nın başkenti olan Pella, insanlık tarihinin en büyük liderlerinden biri sayılan Büyük İskender'in doğum yeri.

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Bölge adının kökeni, ritüel etkinliklerde kararlar alınan bir yer demek olan dorik Apella’dan geliyor. Antik kentin yakınında bir de Arkeoloji Müzesi yer alıyor. Antik kent, seyyahlar tarafından 19.yüzyılda keşfedildi.

Büyük İskenderin doğduğu kent Pella

İlk kazı G. Oikonomou tarafından 1914-1915 yıllarında gerçekleştirilmiş. 2006 Şubat ayında bir çiftçi şans eseri Yunanistan’da bu güne değin bulunmuş en büyük mezarı keşfetti. Buradaki, üzerinde soylu bir Makedonya ailesinin isimleri kazılı mezar taşları, heykeller ve de resimli duvarlar bugüne ulaşmıştır. Mezar Büyük İskender’in egemenliği altındaki dönem olan İÖ 2. ve 3. yüzyıllara tarihleniyor.

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