Büyük İskender'in doğduğu kent Pella
Yunanistan'ın Orta Makedonya bölgesinde bugün yer alan Pella’da aynı adla bir antik kent bulunuyor. Antik Makedonya Krallığı’nın başkenti olan Pella, insanlık tarihinin en büyük liderlerinden biri sayılan Büyük İskender'in doğum yeri.
Bölge adının kökeni, ritüel etkinliklerde kararlar alınan bir yer demek olan dorik Apella’dan geliyor. Antik kentin yakınında bir de Arkeoloji Müzesi yer alıyor. Antik kent, seyyahlar tarafından 19.yüzyılda keşfedildi.
İlk kazı G. Oikonomou tarafından 1914-1915 yıllarında gerçekleştirilmiş. 2006 Şubat ayında bir çiftçi şans eseri Yunanistan’da bu güne değin bulunmuş en büyük mezarı keşfetti. Buradaki, üzerinde soylu bir Makedonya ailesinin isimleri kazılı mezar taşları, heykeller ve de resimli duvarlar bugüne ulaşmıştır. Mezar Büyük İskender’in egemenliği altındaki dönem olan İÖ 2. ve 3. yüzyıllara tarihleniyor.
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