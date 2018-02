Business’ta çift kişilik yatak

İki katlı yolcu uçağı Airbus A380’in ilk kullanıcısı olan Singapur Havayolları uçağını teslim aldığında yeni bir tasarımla kamuoyunun önüne çıkmıştı. Üç sınıflı uçaktaki first class’ta, ortadaki iki koltuk 180 derece yatışla birlikte çift kişilik yatak haline geliyordu. Bu tasarım 11 yıl önce hizmete giren iki katlı dev yolcu uçağı A380’in önüne geçmişti. Singapur Havayolları’nı çift kişilik yatak konusunda Birleşik Arap Emirlikleri’nden Etihad izledi. First Class’ın bir üzerinde hazırlanan ve ‘Residence’ adı verilen bölümde çift kişilik yatakla birlikte yolcuya özel bir alan oluşturulmuştu. Bu bölümde, tuvalet ve duş bile vardı.





ARTIK BUSINESS CLASS’TA



Çift kişilik yatak konsepti, Katar Havayolları’nın Airbus’tan teslim aldığı yeni yolcu uçağı A350-1000 ile first’ten business class’a indi. Doha merkezli havayolu, ‘Qsuite’ adını verdiği tasarımda, ikili business class koltukları ile yolculara özel bir alan oluşturuyor. Uçak, ilk olarak Doha-Londra Heathrow arasında uçmaya başladı.







SADECE 6 ÇİFT İÇİN



Türk Hava Yolları’nın da filosuna katacağı A350’nin ilk müşterisi olan Katar’ın ilkini teslim aldığı A350-1000’de toplam 366 koltuk var. Bunların 46’sı business class. Business’taki 12 koltuk ise çift yatak haline geliyor. Katar Havayolları, bu koltukları kabine ters yerleştirmiş. Böylelikle hem yer kazanırken bu koltukların da diğerlerinden ayrılmasını sağlamış. A350’nin bir önceki 900 ile 1000 modeli arasındaki tek fark gövdenin 7 metre daha uzun olması. Böylelikle A350-1000 yaklaşık 40 yolcu daha fazla taşıyabiliyor. Yanyana iki koltuk 180 derece yatıyor. Uzunluğu 200, eni de 120 santimetrelik bir çift kişilik yatak haline geliyor. Bu koltuklar orta bölümde. Cam kenarlarında ise tekli business koltukları yer alıyor. Çift kişilik koltukların sağında ve solunda, diğer yolculardan ayrılmayı sağlayan kayan kapılar bulunuyor.





FİYATLAR UÇUYOR



Singapur Havayolları, A380’de first class tasarımını geçen yıl yeniledi. Çift kişilik yatağın iki yanına da birer koltuk ekledi. ‘Suit Class’ta iki kişi Londra’dan Singapur aktarmalı Sydney’e uçuş için bilet fiyatı yaklaşık 28 bin dolar.

Etihad’ın Londra hattında kullandığı ‘Residence’ tasarımında iki kişi gidiş dönüş 26 bin dolar.

Qatar’ın ‘Qsuite’ ise iki kişi Doha’dan New York’a gidiş dönüş 19 bin dolar.

FIRST YERİNE BUSINESS CLASS

Bir dönem havayolları arasında şaşalı first class savaşı yaşanırdı. Şirketler, özel jet yerine iş adamlarını yolcu uçaklarına çekebilmek için her türlü konforu 10 bin metreye taşırdı. Bu rekabette uçakta tek bir yolcu için özel kabinden duşa kadar yüksek maliyetli detaylar yolcu uçaklarının tasarımlarına girdi.





Tüm bu lüks detaylara rağmen havayolları first class’larını doldurmakta zorluk çekiyor. Sektörün first class doluluk oranı yüzde 20 civarında. Birçok iş adamı, first class bilet fiyatlarını yüksek buluyor. First yerine business’ta uçuyor. Havayolları gelir açısından business ve veya ekonominin bir üstü premium ekonomi sınıflarında büyük artış yakalarken first’ün cirosu düşük kalıyor. Şirketler bu açıdan satışı daha kolay olan business’a ağırlık veriyor. Yeni yatırımlarını bu bölüme yapıyor. First class, yavaş yavaş uçaklardan siliniyor.