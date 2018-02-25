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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Tolga Özbek
25.02.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Business’ta çift kişilik yatak

Yanınızda sevgiliniz veya eşiniz. İki koltuk yatıyor ve çift kişilik hale geliyor… 10 bin metrede romantik dakikalar için bilet fiyatları ne kadardan başlıyor?

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İki katlı yolcu uçağı Airbus A380’in ilk kullanıcısı olan Singapur Havayolları uçağını teslim aldığında yeni bir tasarımla kamuoyunun önüne çıkmıştı. Üç sınıflı uçaktaki first class’ta, ortadaki iki koltuk 180 derece yatışla birlikte çift kişilik yatak haline geliyordu. Bu tasarım 11 yıl önce hizmete giren iki katlı dev yolcu uçağı A380’in önüne geçmişti. Singapur Havayolları’nı çift kişilik yatak konusunda Birleşik Arap Emirlikleri’nden Etihad izledi. First Class’ın bir üzerinde hazırlanan ve ‘Residence’ adı verilen bölümde çift kişilik yatakla birlikte yolcuya özel bir alan oluşturulmuştu. Bu bölümde, tuvalet ve duş bile vardı.

Business’ta çift kişilik yatak

ARTIK BUSINESS CLASS’TA

Çift kişilik yatak konsepti, Katar Havayolları’nın Airbus’tan teslim aldığı yeni yolcu uçağı A350-1000 ile first’ten business class’a indi. Doha merkezli havayolu, ‘Qsuite’ adını verdiği tasarımda, ikili business class koltukları ile yolculara özel bir alan oluşturuyor. Uçak, ilk olarak Doha-Londra Heathrow arasında uçmaya başladı.

Business’ta çift kişilik yatak


SADECE 6 ÇİFT İÇİN

Türk Hava Yolları’nın da filosuna katacağı A350’nin ilk müşterisi olan Katar’ın ilkini teslim aldığı A350-1000’de toplam 366 koltuk var. Bunların 46’sı business class. Business’taki 12 koltuk ise çift yatak haline geliyor. Katar Havayolları, bu koltukları kabine ters yerleştirmiş. Böylelikle hem yer kazanırken bu koltukların da diğerlerinden ayrılmasını sağlamış. A350’nin bir önceki 900 ile 1000 modeli arasındaki tek fark gövdenin 7 metre daha uzun olması. Böylelikle A350-1000 yaklaşık 40 yolcu daha fazla taşıyabiliyor. Yanyana iki koltuk 180 derece yatıyor. Uzunluğu 200, eni de 120 santimetrelik bir çift kişilik yatak haline geliyor. Bu koltuklar orta bölümde. Cam kenarlarında ise tekli business koltukları yer alıyor. Çift kişilik koltukların sağında ve solunda, diğer yolculardan ayrılmayı sağlayan kayan kapılar bulunuyor.

Business’ta çift kişilik yatak

FİYATLAR UÇUYOR

Singapur Havayolları, A380’de first class tasarımını geçen yıl yeniledi. Çift kişilik yatağın iki yanına da birer koltuk ekledi. ‘Suit Class’ta iki kişi Londra’dan Singapur aktarmalı Sydney’e uçuş için bilet fiyatı yaklaşık 28 bin dolar.
Etihad’ın Londra hattında kullandığı ‘Residence’ tasarımında iki kişi gidiş dönüş 26 bin dolar.
Qatar’ın ‘Qsuite’ ise iki kişi Doha’dan New York’a gidiş dönüş 19 bin dolar.

Business’ta çift kişilik yatak

FIRST YERİNE BUSINESS CLASS

Bir dönem havayolları arasında şaşalı first class savaşı yaşanırdı. Şirketler, özel jet yerine iş adamlarını yolcu uçaklarına çekebilmek için her türlü konforu 10 bin metreye taşırdı. Bu rekabette uçakta tek bir yolcu için özel kabinden duşa kadar yüksek maliyetli detaylar yolcu uçaklarının tasarımlarına girdi.

Business’ta çift kişilik yatak

Tüm bu lüks detaylara rağmen havayolları first class’larını doldurmakta zorluk çekiyor. Sektörün first class doluluk oranı yüzde 20 civarında. Birçok iş adamı, first class bilet fiyatlarını yüksek buluyor. First yerine business’ta uçuyor. Havayolları gelir açısından business ve veya ekonominin bir üstü premium ekonomi sınıflarında büyük artış yakalarken first’ün cirosu düşük kalıyor. Şirketler bu açıdan satışı daha kolay olan business’a ağırlık veriyor. Yeni yatırımlarını bu bölüme yapıyor. First class, yavaş yavaş uçaklardan siliniyor.

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