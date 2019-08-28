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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bursa'da bulundu... 'Kayıp Türkler' orada mı yaşadı?
Seyahat
İHA
28.08.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Bursa'da bulundu... 'Kayıp Türkler' orada mı yaşadı?

Bursa'da yapılan bir saha araştırmasında kadim Türk tarihine ışık tutan önemli bulgulara ulaşıldı. Uzmanlar, bölgede yapılacak araştırmaların, 'kayıp Türkler' olarak bilinen Kıpçaklar hakkında yeni bilgilere ulaşmayı sağlayacağını belirtiyor

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Bursa'Nın Harmancık ilçesinde tarihçi Doç.Dr. Celil Bozkurt'un Alutça Mahallesi'nde metruk bir kabristanda yaptığı araştırmada, koç başı figürlü mezar taşlarına rastlandı. Bozkurt'a göre söz konusu mezar taşları, bölgede yaşayan Türk boylarına ve yayılma sahalarına dair ışık tutabilir. Koç başlı kabir taşlarının Türk dünyasının değişik bölgelerde görüldüğüne dikkat çeken Celil Bozkurt, "Koç, eski Türklerin göçebe hayat tarzının ayrılmaz bir parçasıydı. Kadim Türk tarihinin bütün alanlarında koçun önemini görmek mümkündür. Türklerin sosyal ve dinî hayatına bu denli giren koç efsanelere konu olurken güç, kuvvet ve cesaret ile de Türk el sanatlarında kalıcı bir sembol olarak kullanıldı. Bu yönüyle koç sembolü, Türk tarihinin kadim bir damgası olarak varlığını günümüze kadar sürdürdü. Özellikle Kıpçak ve Oğuz Türklerinde ağırlıklı olarak kullanılan koç sembolü, halı ve kilimlerden mezar taşlarına kadar her yere girdi" dedi.

Bursada bulundu... Kayıp Türkler orada mı yaşadı



YENİ BİLGİLERE ULAŞMAYI SAĞLAYACAK

Harmancık ve civarının farklı Türk boy ve cemaatlerinin yerleşim sahası olduğunu belirten Bozkurt, özellikle Oğuz ve Kıpçak varlığının bölgede öne çıktığını vurguladı. Araştırmaya konu olan kırsal Alutça Mahallesi halkının koyu mavi gözlü, sarıya çalan saçları ve kızıl benizleriyle bir Kıpçak antropolojisine sahip olduğunu vurgulayan Bozkurt, bölgenin bir Kıpçak sahası olma ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Bozkurt'a göre, Alutça'ya yakın mahalle sakinlerinin de benzer özelliklere sahip olması, bölge halkının ortak bir etnografik geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Bölgede yapılacak disiplinler arası araştırmalar, 'kayıp Türkler' olarak bilinen Kıpçaklar hakkında yeni bilgilere ulaşmayı sağlayacak.

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