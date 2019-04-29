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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Burdur'un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak
Seyahat
DHA
29.04.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Burdur'un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

British Council tarafından hayata geçirilen Tech4Culture, Burdur’un kültür ve turizminin daha geniş çapta duyurulabilmesi için Nisan ayı itibariyle çalışmalara başladı.

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Tech4Culture, Birleşik Krallık ve Türkiye’den kültür ve teknoloji sektörüne yön veren kurumları bir araya getiriyor. Türkiye’deki kültür kurumlarının, izleyici kitlesini geliştirebilmek için dijital teknolojilerle yeni deneyimler keşfetmesini sağlayan Tech4Culture, bu yaklaşımla kültür ve sanatın Türkiye’de ve dünyada çok daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Burdurun tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

Birleşik Krallık'ın uzmanlığıyla yaratıcı çözümler

Birleşik Krallık’taki partnerler Wire ve Being, Nisan ayında Burdur Valiliği ve Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde Salda Gölü, Akçaköy Lavanta Deresi, İnsuyu Mağarası, Sagalassos Antik Kenti, Burdur Müzesi ve Kibyra Antik Kenti gibi Burdur’un önde gelen kültürel miras ve cazibe merkezlerini ziyaret etti.

Burdurun tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

Gezi sonucunda değerlendirme toplantısına katılan Burdur Valisi Hasan Şıldak, bölgenin ve sahip olduğu doğal güzelliklerin dünyaya tanıtılması amacıyla bu projenin Burdur için büyük öneme sahip olduğunu ve Birleşik Krallık’ın uzmanlığı ve farklı bakış açısıyla yeni projeler geliştirerek kültür ve turizmi tanıtmayı ve erişimi arttırmayı amaçladıklarını belirtti. Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, projeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, dünyaya tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişmeyi kolaylaştırmak her zaman önceliğimiz oldu. Tech4Culture’ın da Burdur’un kültür alanındaki aktif çalışmaları ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla ülke ve dünya turizminde alacağı payı artırmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz." Proje’nin Londra merkezli ortaklarından Being’in Kurucusu Colum Lowe da şu yorumu yaptı:

Burdurun tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

“Çoğu insan gibi ben de Türkiye'nin Burdur bölgesine aşina değildim. Fakat burada bir hafta geçirdikten sonra, ziyaret ettiğim en güzel ve en zengin kültüre sahip yerlerden biri olduğunu dürüstçe söyleyebilirim. En önemlisi de içtenliğini ve büyüsünü kaybetmemiş olması. British Council’ın Tech4Culture projesi aracılığıyla, Burdur’daki iş ortaklarımızın bu değerleri tanıtmalarına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Burdurun tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

Tech4Culture farklı işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor

Kültür ve teknolojiyi bir arada kullanarak farklı iş birlikleri geliştirmeyi hedefleyen Tech4Culture, daha fazla kişiyi sanatla buluşturmak için dijital teknolojilerle yeni deneyimler keşfedilmesini sağlıyor. Bölgenin kültür ve turizm adına ihtiyaçlarının belirtildiği başvuruda, kültürel mirasın sürdürülebilirliği, yeni kültürel deneyimlerin geliştirilmesi, engellilerin erişimine kolaylık sağlanması ve doğal harikaların tanıtılması gibi birçok öncelik yer alıyor.

Burdur ziyaretinin ardından yaratıcı tasarım ajansları Wire ve Being, bu proje özelinde çözüm fikirlerini çalışacak ve Haziran ayı itibariyle, Burdur Valiliği ve Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte projeyi geliştirerek hayata geçirecekler. Yaratıcı ve kültürel endüstrilerin teknoloji iş birlikleri sayesinde, Eylül ayında lansmanı yapılacak projeyle Burdur’un dünyaya tanıtılması için ilk adım atılmış olacak.

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