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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burdur'da Tayvan orkideleri bahçesi açıldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
29.04.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Burdur'da Tayvan orkideleri bahçesi açıldı

Burdur'da Lisinia Doğa Proje Merkezi'nde oluşturulan Tayvan orkideleri bahçesi ziyarete açıldı.

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Tayvan'da doğa ve kültür arasındaki uyumu temsil eden kuru lavantalar, ağaç dalları ve orkidelerin yer aldığı bahçe, yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçi ağırlayan Burdur Lisinia Doğa Proje ve Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ay boyunca görülebilecek. Proje merkezindeki açılış törenine Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng de katıldı. Cheng, geçen 5 yılda Tayvan ve Türkiye arasında eğitim, tarım, teknoloji ve insani yardımlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birlikleri ve projeler yürüttüklerini söyledi.

Burdurda Tayvan orkideleri bahçesi açıldı


"Biz iyi bir arkadaşız"
2015 yılında Tayvan ve Türkiye arasında başlayan direkt uçuşların iki ülke arasındaki mesafeyi kısalttığını belirten Cheng, şunları kaydetti: "Bugün burada olmaktan ve ortak bir projeyi hayata geçirmekten şeref duyduk. Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin kurucusu Öztürk Sarıca'yı doğaya duyduğu saygıdan dolayı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. İleride daha yakın ilişkiler gerçekleştirmeyi ümit ederiz. Tayvan'da da buradakine benzer dünyayı ve doğayı korumaya yönelik gönüllü çalışan arkadaşlarımız var. Biz de onları buraya davet edeceğiz ve Lisinia ekibi ile projeler yapmalarını teşvik edeceğiz. Biz iyi bir arkadaşız ve sizleri çok seviyoruz."

Burdurda Tayvan orkideleri bahçesi açıldı

"İş birliklerinin gelişerek devam etmesini diliyoruz"
Lisinia Doğa Proje Merkezi Kurucusu Öztürk Sarıca da Tayvan heyetinin açılışa katılmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Tayvan'ın 6 ay boyunda Taichung EXPO'sunda Lisinia'nın bir bahçe projesini ağırladığını aktaran Sarıca, "Türkiye'nin doğasını, Türk insanını ve geleneğini tanıtmaya çalıştık. Karşılıklı ticari iş birlikleri çerçevesinde Tayvan da burada 6 ay botunca kendi doğasını, kültürünü ve özellikle orkidelerini tanıtacak. Önümüzdeki yıllarda bu iş birliklerinin gelişerek devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

 

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