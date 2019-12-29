Burcunuza göre seyahat: 2020’de size hangi bölgeler iyi gelecek

Astroloji sayesinde seyahat ettiğiniz ya da taşındığınız yerlerde ortaya çıkabilecek potansiyellerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Belki hayatınızın akışını değiştirecek bir aşk belki de bir iş imkânı karşınıza çıkabileceğini önceden bilebilirsiniz. Astrokartografi, dünyadaki kariyer, aşk ve başarı için en iyi yerleri bulmanıza yardımcı olabilir. Doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yerinize göre haritanızdaki gezegenlerin açılarının hesaplandığı astrokartografi sayesinde uygun ülkelere, bölgelere giderek istediğiniz şeyleri elde etmeniz kolaylaşabilir. Şimdi burç burç 2020 yılındaki gökyüzü olaylarına göre en iyi kararları alabilebeleceğiniz yerlere bakalım

Koç

Çin ve İrlanda’da unutulmaz deneyimler...

Yeni yılın haziran ve eylül ayları oldukça önemli. Çünkü Mars tam altı ay boyunca burcunuzda kalacak. Yaklaşık 1 ay boyunca da burcunuzda gerileme hareketinde bulunacak. Bu yüzden hayatınızda radikal kararlar vermeye açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu dönemde iş seyahatleriniz çok fazla olabilir. Hatta bu yüzden özel gezilere zamanınız bile kalmayabilir. Moğolistan’ın Ölgi ve Khovd, Çin’in Kunming ve İrlanda’nın Dublin ayrıca Hırvatistan’ın Zagreb şehirlerinde unutulmaz deneyimler yaşayabilir ve iyi kararlar verebilirsiniz. Bu yıl Londra, Oslo ve Arap Emirlikleri’nde bulunan şehirlerle ilgili iş gezilerinde ise kendinizi çok mücadele ederken bulabilirsiniz. Mars gezegeni koordinatları bu alanlardan geçiş yapacağı için sizleri bu şehirlerde kendinizi ispat etme mücadelesi bekliyor olabilir.

Boğa

Hindistan size iyi gelecek

Bu yıl Satürn ve Plüton gezegenlerinden alacağınız güçlü destekler sizi bambaşka başarılara götürüyor olacak. Hiç bilmediğiniz yerleri keşfetmek ve yeni yerler bulmak sizler için bu yıl heyecan verici olabilir. 2018 Mayıs ayından bu yana duygusal olarak çok kaygılı günler geçirmiş olabilirsiniz. Bu yıl kendinizi bulmak ve kaygılardan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Yılın ilk yarısı yönetici gezegeniniz Venüs, İkizler burcunda gerileyecek. Bu sizi daha araştırmacı yapabilir. Bu enerjinizi seyahatlerde kullanmak ise size çok iyi gelecek. 202’de hayata olan bakışınızı değiştirecek kentler arasında Hindistan’daki Haydarabad ve Mumbai bulunuyor.

İkizler

Keşfedici bir yolculuk, yeni ufuklar...

Bu yıl Venüs burcunuzda ilerleyeceği için etkisini daha fazla hissedeceksiniz, özellikle Mayıs-Temmuz arasında bu gezegen merakınızı tetikleyecek. Bu yüzden kendinizi bir anda yurtdışında bir keşfetme yolculuğunuzda bulabilirsiniz. Özellikle seyahatlerinizi mart ve nisan aylarına denk getirirseniz oldukça keyifli bağlantılar kurabilirsiniz. Bu yıl eğer başarabilirseniz Brezilya’daki Manaus şehri sizin için önemli olarak görülüyor. 2020’de çok seyahat etme fırsatınız olmasa da birkaç gezi deneyimi sizlere inanılmaz yeni ufuklar kazandıracak.

Yengeç

Ülke içinde, yeşili bol bölgelere yoğunlaşın

Yorucu ve birçok konuda manipüle edildiğiniz bir yıl geride kaldı ama çok şey öğrendiniz. Hatta 2019’un ikinci yarısında belki de yurtdışına çıkmak isterken bazı engellerle karşılaştınız. Bu yıl daha çok ülke içinde gezmenizi öneririm. Kültürel etkinlikler ve bol bol yeşil alanı olan yerler ideal seçimler olabilir. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve orada da Rize Çamlıhemşin size çok iyi gelebilir. Fransa, İrlanda ve İngiltere ile iş bağlantılarınız varsa bu alanda sorunların çözüldüğü bir yıl geçirecek ve rahat edeceksiniz. Belki yeni bir yerleşim de planlarınız arasına girebilir.

Aslan

Kanada önemli bir değişim noktası olacak

Bu yıl çok çalıştınız ve sorumluluklarınız arttı. İşi bırakıp seyahatlere gidebilir misiniz? Yeni yılda bu soruyu sık sık kendinize soracaksınız. Ancak bunu düşünürken kendiniz için kısa molalar vermeyi unutmayın. Ağır sorumluluklardan kurtulup dinlenmek için seyahate çıkmayı ihmal etmeyin. Kanada sizler için ülke olarak bu yıl önemli bir değişim noktası olarak görünüyor. Bununla birlikte okyanus ve deniz gezileri sizi sakinleştirecek ve çok iyi gelecek. Birçok gezegenin aldığı açı bu seyahatlerde kuracağınız bağlantıları önemsemenizi istiyor.

Başak

Planlı ve organize olmaya dikkat edin

2015 yılından beri belinizi doğrultmaya çalışıyorsunuz. Bu yıl hiç gezmediğiniz kadar gezmek ve dolaşmak isteyeceksiniz. Aklınız çok huzurlu olacak. Belki ailenizle, çocuklarınızla gezeceksiniz. Ne olursa olsun seyahat etmek size yeni yılda çok iyi gelecek ve şifa verecek diyebiliriz. Bununla birlikte planlı ve organize olmaya dikkat edin. 2020 yılında Amerika ve İngiltere sizin için çok uygun seyahat noktaları. Bu alanlarda planlarınız varsa cesaretle ilerleyin. Aynı zamanda Türkiye içinde rızkınızın arttığını ve bu bölgede çok daha rahat kararlar verdiğinizi gözlemleyeceksiniz.

Terazi

Güney Afrika ya da Avrupa büyük anlam ifade edecek

Yorucu bir 2019 yılı geride kaldı. Yeni yılda çok daha planlı ve organize olmalısınız. Çok ülke görmeyi veya daha önce gitmediğiniz şehirleri gezmeyi hedeflemelisiniz. İnsanların değersiz davranışlarını düşünüp kendinizi üzmek yerine gezin ve hareket edin. Bu yıl astrokartografi haritanızda Nijerya ve Güney Afrika sizin için çok ilgi çekici görünüyor. Bu alanlarda hayat görüşünüz ve bakışınız büyük bir değişime uğrayabilir. Roma ve Prag da sizin için çok büyük anlamlar ifade edecek. Koordinatlarınıza düşen bu ülke veya şehirlerden birini bile ziyaret etmeniz 2020 akışınızda önemli değişimler yaratabilir.

Akrep

Tercihinizi Barselona’dan yana kullanın

Hem maddi hem de manevi zorluklarla mücadele vererek geçirdiğiniz bir yıl geride kaldı. 2020 ise her şeyin fazlasıyla yoluna girdiği bir yıl olacak. Daha bireysel seyahatlerle ruhunuzu dinlendirmeniz iyi bir fikir olabilir. Çok fazla kalabalık içinde olacağınız seyahatler sizi bu yıl mutlu etmeyebilir. 2020’de İspanya ve Fransa sizin için önemli olacak ülkeler. Bununla birlikte Azerbaycan ve Kazakistan da vereceğiniz kararlarda etkili olacak. Yeni yılda eğer tek bir kente yolculuk yapma hakkınız olursa bunu Barselona’dan yana kullanmanızı öneririm. Yeni yılda Uzakdoğu bağlantılarınız da size ayrı bir vizyon katabilir.

Yay

Kariyeriniz için Kiev’e yolunuzu düşürmeye çalışın

Size nereye gidip nereye gitmeyeceğinizi söylemek pek uygun olmaz. Çünkü zaten doğuştan seyahat ruhlu bir gezginsiniz. Keşfetmeniz gereken her şeyi gidip bulup keşfedersiniz. 2015 yılından bu yana geçirdiğiniz yorucu süreçle ilgili koşul ve şartlar değişiyor. Kendinizi daha özgür ve baskılardan uzaklaşmış hissedeceksiniz. Bu yıl sadece parasal sorunlara yoğunlaşmanız yeni keşiflere engel olabilir. Bu nedenle en ekonomik yaklaşımla gezilerinizi organize edin. Unutmayın ki yolculuklarınızda rahat karar veren ve hiç aklınıza gelmeyen çözümleri bulan insanlarsınız. Bu yıl Kolombiya ve Meksika gibi ülkeler önemli. Rusya ve Ukrayna da sizin için oldukça önemli görünüyor. Özellikle Kiev’e yolunuzu düşürmeye çalışın. Gittiğiniz bu şehirde kariyerinizle ilgili önemli bir karar vereceksiniz.

Oğlak

Bu yıl sadece iş için değil kendiniz için de gezin

Zor geçen ve zor biten koskoca bir yıldı. Çok seyahat yapmak zorunda kalmış olabilirsiniz. 2020 yılında da bu süreç devam edecek. Bu durum genelde para kazanmak üzerine kurulu olsa da artık kendinize de zaman ayırmanız gerekiyor. Bu sizin için çok önemli bir yıl. Kilit ülkeleriniz Güney Afrika ve Çin. Bu ülkeler sizlere yeni iş kapıları açabilir ve yepyeni bir vizyon kazandırabilir. Aynı zamanda Türkiye’nin içinde Orta Anadolu ve Ege Bölgesi sizi en çok rahatlatacak alanlar olarak görülüyor. Ufak tatil planlarını buralara yapabilirsiniz. Kıbrıs’ta sizi mutlu edecek yerler arasında.

Kova

Bir bilene sorup yolculuğa çıkın

Yorucu ve tempolu bir yıldı ama şimdi yepyeni bir dönem başlıyor. 2020 yılı iş ve sorumluluklarınızın arttığı bir yıl olacak. Bu yüzden çok gezmeye fırsatınız olmayabilir. Bunun için önceden yapacağınız programlar çok önemli. Bu yıl sizin için en önemli ülkeler Hollanda ve Almanya, şehir ise Barselona olarak görünüyor. Bunlardan birinde daha rahat karar verebilir ve hiç hayata geçiremediğiniz planlarınızı uygulamaya sokabilirsiniz. Ufak tefek oluşabilecek seyahat aksiliklerine karşı her zaman daha kontrolcü olmayı unutmayın. Bunun için hep bir bilene sorarak seyahate gitmenizde fayda var.

Balık

Roma ve Paris’i listenin başına koyun

2019 yılında çokça gezmek ve dolaşmak istediniz ama fırsatlarınız ve parasal imkânlarınız buna müsait olmadı. 2020 yılının böyle bir yıl olmasını asla istemiyorsunuz! Size iyi haber: Yeni yıl geçtiğimize hiç benzemeyecek. Bu yıl belki Amerika ya da İngiltere’ye gitmek isteyebilirsiniz. Kendinizi daha güçlü ifade edeceğiniz şehirler sizi daha çok heyecanlandıracak. Kararlarınızı verirken Roma ve Paris’i listenizin en başına koyun. Buralar gitmeniz gereken yerler olarak görünüyor. Ancak, Finlandiya ya da Belerus planlarınız varsa özenli ve dikkatli olun!