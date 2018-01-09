Burcunuza göre 2018’de gitmeniz gereken yerler

Koç – Tenerife

Hayallerinin peşinden gitmeyi seven Koç burcu seyahat severlerin bu sene gitmesi gereken yer İspanya’nın Kanarya Adaları. İspanya turu düşünüyorsanız, mutlaka Kanarya Adalarını, özellikle de en büyük adası Tenerife’yi listenize ekleyin.

Rengârenk ve cıvıl cıvıl geçen Tenerife Karnavalı'na ve adada yapılan bir sürü renkli etkinliğe katılabilirsiniz. İşlerinizi oturtacağınız bu 2018 yılının ödülü olan tatil programınızı şimdiden yapın!

Boğa – Helsinki

Zor bir seneyi geride bırakan Boğa burçları, 2018’de ufkunu genişletecek yerler peşinde. Seyahat deneyiminize bu yıl Finlandiya’nın başkenti Helsinki’den başlayabilirsiniz.

Yalnızca adalardan ibaret olan Helsinki tam olarak 315 adadan oluşuyor. Soğuk iklimiyle öne çıkan kuzey coğrafyasında bir tatil için en uygun zaman yaz ayları olacaktır.

İkizler – Pekin

Kişisel sorguları olan İkizler burcu, bu sene ferahlıyor ve hareketli bir yıla adım atıyor. Kalabalığın ve üretimin ülkesi olan Çin’de sizi bekleyen keşfedilmemiş bir şehir var.

Çin Seddi, Yasak Şehir ve Cennet Tapınağı gibi etkileyici yapılar ve dini mekanlar bulabileceğiniz bu şehirde eski zamanların büyüsüyle teknolojik gelişmelerin ahengine tanık olacaksınız. Yerleşimin çok eski yıllara dayandığı, tarihi şehir Pekin’in gizemine dalma vakti!

Yengeç – Zanzibar

2017’de, hem kişisel hem profesyonel alanda çok güzel başarılara ulaşan Yengeç burcu, bu sene iyi bir tatili hak ediyor. Gelin bu yıl bambaşka bir tatil yapın; ailenizi veya dostlarınızı da alıp Afrika'nın tropikal iklimini yaşayın.

Masmavi deniziyle ve bembeyaz kumuyla, sakin ve huzurlu bir yaz tatilinin tadını çıkarın!

Aslan – Marakeş

Fırsatların farkına varmaya başlayan Aslan burcu seyahat severler, bu yıl başarıya ve rahatlığa kavuşuyorsunuz. Fas’ın bu büyülü şehrinde hareketli ve kültür dolu bir tatil yaparak, ufkunuzu daha da genişletin.

Fas'ta görülmesi gereken şehirlerin arasında olan Marakeş'te bin yıllık önemli bir merkez olan Medina'nın yanı sıra şehrin turistik meydanı Cemaa El-Fina'da gezilecek yerler arasında. Üstelik Fas’a vize gerekmiyor!

Başak – Bali

Önemli kararların alındığı 2017’yi geride bırakan Başak burcu, bu kararların uygulanacağı 2018 yılını sabırsızlıkla bekliyor. Bu önemli kararlar iş alanında da olabilir; öyleyse Bali’de bir tatili hak etmişsinizdir.

Veya evlilikle ilgili bir karar olabilir; öyleyse de balayında gidilecek yerler arasında seçeceğiniz bir yer var bile! Yaz tatili için gidilebilecek yerler arasında önemli bir yere sahip olan Bali'deki plajların birinde güneşlenirken her şeyi unutacaksınız!

Terazi – Porto

Aile işleriyle biraz meşgul olmuş olan Terazi burcu seyahat severler, bu sene sevgilileriyle veya eşleriyle güzel bir tatili hak ediyorlar.

Romantik Portekiz şehri Porto’da şarabınızı yudumlarken kendinizi şehrin büyüsüne bırakın. Avrupa turu veya Portekiz turu planlayanların Porto'yu mutlaka listelerine eklemesi gerekiyor!

Akrep - New York

Akrep insanlarının maddi ve manevi başarısı, derin analiz ve kriz yönetiminden kaynaklanıyor.

2017'de epey yoruldunuz bunca yorgunluğu ancak hayallerinizi süsleyen bir şehir giderebilir, New York. Klasik gökdelenleri, günlük yaşantısı, Central Park, Time Square ve daha birçok şey. Yıllardır Amerika'yı ziyaret etmek istiyor ama bir türlü fırsatını bulamıyorsanız, bu sene tam vakti!

Yay – Prag

Özgür ruhlu olan Yay’lar, en kısa zamanda Prag uçak biletinizi alın! Tarihi binalarından birasına kadar Prag’ı keşfetme vakti.

2018’de yeni işlere atılacaksınız, onun için öncesinde stresinizi atmanız gerek. Prag'ın turistik bölgesinin meydanında yer alan etkileyici Astronomik Saat, Charles Köprüsü ve daha birçok görülecek yeriyle, Kafka'nın şehri Prag'ı mutlaka görmelisiniz!

Oğlak – Moskova

Sonlandırdığımız yılda hayatında büyük değişiklikler yapmış olan Oğlak burcu seyahat severler, yeni yılda yeni yerler görme isteği içinde olacak.

Moskova, uzun zamandır aklınızda olup gerçekleştiremediğiniz seyahatin adresi olabilir! Soğuk bir iklimi olan Rusya’ya seyahatinizi yaza planlamak daha keyifli bir tatil geçirmenizi sağlayacaktır. Farklı kültürü, etkileyici mimarisi ve alışılmadık derecede etkileyici metro istasyonlarıyla Moskova 2018'de sizi bekliyor!

Kova – Amsterdam

Arkadaşlık ve iş konularında zorlu bir yıl geçiren Kova burcu, bu yıl kendini insanlara anlatmaya çalışmaktansa daha çok insanları anlamaya çabalayacak.

Belki de arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli bir Amsterdam tatili yapma vaktidir. Van Gogh’un şehrinde kültür dolu bir zaman geçirebilirsiniz.

Balık – Katanya

İşle ilgili yoğun bir yıl geçiren Balık burcu seyahat severler 2018’de yeni arkadaşlık ve kişisel kararlar konusunda çok olumlu bir yıl geçirecekler.

Biraz kendinize ve arkadaşlarınıza zaman ayırın. Unutulmaz anılar biriktirebileceğiniz bir tatil yeri arıyorsanız, Sicilya Adası’nın en büyük ikinci şehri, Katanya’ya bir bakın.

Kaynak: skyscanner

Fotoğraflar: Telegraph, qs, neverendingfootsteps, tcsworldtravel, travelzom, flixbus, tatiltutkusu, pixabay







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