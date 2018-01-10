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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Buraya çıkmak cesaret ister! Türkiye'nin en yükseği...
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Hürriyet Haber
10.01.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

Buraya çıkmak cesaret ister! Türkiye'nin en yükseği...

Yapımına 2016 yılında başlanan Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası tamamlandı. Torul Belediyesi tarafından yürütülen projede sona gelindi. Çıkanların ayaklarının titrediği teras ziyaretçilerine inanılmaz bir deneyim ve nefis bir manzara sunuyor...
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Her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Zigana dağı ve yeni Zigana tüneliyle Karaca Mağarası güzergahının tam ortasında yer alan ve ilçeye hâkim bir zirvede Torul Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılarak Orman Genel Müdürlüğü’nün desteklediği çalışmalar kapsamında cam seyir terası ile çevre düzenlemesi işleri tamamlandı.

Buraya çıkmak cesaret ister Türkiyenin en yükseği...

Orta çağda yapıldığı, Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Osmanlı topraklarına katıldığı bilinen savunma ve gözetleme amaçlı olan Torul Kalesine yakın mesafede ki zirveye kurulu cam seyir terası yerden 240 metrelik yüksekliği ile hem Türkiye’de ki örnekleri arasında en yükseklerden birisi hem de karayoluna 2 kilometrelik mesafesiyle en yakın ve ulaşılabilir cam teraslardan birisi.

Buraya çıkmak cesaret ister Türkiyenin en yükseği...

7’den 70’e çok sayıda kişi Türkiye’nin en yüksek cam seyir teraslarından birisinde 240 metre yüksekte yürümeyi deneyimleme imkanı bulurken, ziyaretçilerin neredeyse tamamı cep telefonlarıyla eşsiz manzara eşliğinde selfie çektirip sevdikleriyle paylaşıyor.Geçtiğimiz hafta ziyarete açılan cam seyir terasını kış mevsiminde olunmasına özellikle hafta sonları günde 100-150 kişi ziyaret ederken, çevre düzenlemesi ve sosyal tesislerin tamamlanmasıyla birlikte bu sayının günlük 2 bini bulması bekleniyor.

Buraya çıkmak cesaret ister Türkiyenin en yükseği...

Gümüşhane-Trabzon karayolundan da görülebilen ve derin vadi manzarasıyla büyüleyen cam seyir terasına ilk kez gelen Nihal Saygılı, yüksek irtifa nedeniyle heyecandan bacaklarının titrediğini belirterek, “Çok güzel bir duygu. Korku da var açıkçası. Şuan bacaklarım heyecandan titriyor.Muhteşem bir manzarası var. Yapanların eline sağlık çok güzel. İlk defa cam terasa çıktım. Bu kadar yüksek bir yere de ilk defa çıktım” dedi.

Buraya çıkmak cesaret ister Türkiyenin en yükseği...

Giresun’un Tirebolu ilçesinden Gümüşhane’ye gezmeye giderken internette gördükleri Torul Kalesi Cam Seyir Terasına çıkan Asım Emre Karaca ise daha önce Bursa Uludağ’da da gittiğini hatırlatarak, “Yapılan çalışma çok güzel olmuş ve turist çekeceğini düşünüyorum. Uludağ’da da ayaklarım titremişti ama burada daha çok titriyor. Manzara da çok güzel. Herkesin gelip görmesini isteriz” diye konuştu.

Buraya çıkmak cesaret ister Türkiyenin en yükseği...

Özkan Karaca da sosyal medyada gördükleri terası görmek istediklerini belirterek, “Gümüşhane’ye giderken uğrayıp görelim dedik. Güzel ve heyecanlı. Ayaklarım titriyor. Kirişlerde yürüdüm zaten. Camın üzerinde başta biraz korktum. Turizm açısından heyecan katacak. Gümüşhane’ye ve Torul’a yakışır bir çalışma olmuş. Emeği olanların eline sağlık” ifadelerini kullandı.

Buraya çıkmak cesaret ister Türkiyenin en yükseği...

Çalışmanın mimarı Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu da Torul kalesinden daha yukarı noktada konumlandırılan cam seyir terasının yapıldığı bölgenin Orman Bakanlığı tarafından B tipi mesire alanı ilan edildiğini, daha sonra da temin edilen ödeneklerle ciddi bir kazı ve dolgu işlemi yaptıklarını hatırlattı.

Buraya çıkmak cesaret ister Türkiyenin en yükseği...

Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun tüneli olacak olan yeni Zigana Tüneli açıldıktan sonra sadece o tüneli görmek için binlerce kişinin buraya akın edeceğini düşündüklerini dile getiren Köroğlu, “Şuanda kış sezonu olmasına rağmen günde 100-150 kişiyi aşağı düşmüyor. Yaz aylarında günde 2000-2500 kişi ağırlayacağımızı düşünüyorum. Parolamız ilk yıl 100 bin hedefimizi tutturacağız inşallah” dedi.

Buraya çıkmak cesaret ister Türkiyenin en yükseği...

Seyir terasına ulaşan yolu genişlettiklerini ve ardından Vali Okay Memiş’in talimatıyla asfaltının yapılacağını kaydeden Köroğlu, “Mahalle halkına müteşekkirim. Mahalledeki yol dardı bize zorluk çıkarmadan duvarları yapın yolu geçirin dediler. Böyle bir eseri ilçeye kazandırdık. İnşallah 2018’in yaz sezonunda istediğimiz seviyeye yüzde 80-90 oranında ulaşacağız” diye konuştu.

Buraya çıkmak cesaret ister Türkiyenin en yükseği...

Cam seyir terasının hizmete açılmasıyla Torul’da bir heyecan ve farkındalık oluştuğunu belirten Köroğlu, “Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gümüşhane ve Torul turizm destinasyonunda yeni bir mekan kazandı. Bundan da gururluyum” ifadelerini kullandı.Cam seyir terasının Harşit Çayının dip noktasından 240 metre yükseklikte olduğunu kaydeden Köroğlu, aynı anda 50 kişiye kadar ziyaretçi aldıklarını, 51.kişiyi beklettiklerini de sözlerine ekledi.

Buraya çıkmak cesaret ister Türkiyenin en yükseği...

 

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