Burası kutuplar değil, Türkiye!
Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü, kutup buzulları gibi erimeye başladı. Rüzgârın etkisiyle parçalara ayrılan buzların görüntüsü Antarktika`yı aratmazken, bölgede yaşayan köylüler bu durumla ilk kez karşılaştıklarını ifade ettiler.
İHA'nın aktardığına göre, yöre sakinlerinden Kurban Ali Şafak, Bunun bir afet olduğunu ve bu mevsimde buzun çözülmesine ilk kez şahit olduklarını söyledi: "Çıldır Gölü`nde bu mevsimde lodos esmesi, buzun çözülmesi ilk defa olan bir olay."
"İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ"
"Kamyon yüksekliğinde buz kütlelerini lodos getirmiş. 12. ayın başlarında 10-15 santim kalınlığında buz kütleleri kenara vururdu ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyoruz." "Bu mevsimde kızaklarla karşıdan karşıya geçiliyordu, şimdi yok. Afet bu ve iskeleyi tamamen yok etti neredeyse " "İskeleyi atmış kenara, iskelenin gözden geçirilerek tadilatının yapılması lazım"
Kutuplar'dan sıra dışı görüntüler