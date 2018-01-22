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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Tokyo’nun kapsül rezidansı

Seyahat
Hürriyet Haber
22.01.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

Burası kutuplar değil, Türkiye!

Çıldır Gölü’nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve rüzgârın etkisiyle oluşan buz katmanlarının kıyıya vurması ile muhteşem görüntüler oluştu.
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Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü, kutup buzulları gibi erimeye başladı. Rüzgârın etkisiyle parçalara ayrılan buzların görüntüsü Antarktika`yı aratmazken, bölgede yaşayan köylüler bu durumla ilk kez karşılaştıklarını ifade ettiler.

Burası kutuplar değil, Türkiye
Burası kutuplar değil, Türkiye

İHA'nın aktardığına göre, yöre sakinlerinden Kurban Ali Şafak, Bunun bir afet olduğunu ve bu mevsimde buzun çözülmesine ilk kez şahit olduklarını söyledi: "Çıldır Gölü`nde bu mevsimde lodos esmesi, buzun çözülmesi ilk defa olan bir olay."

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Doğu’nun gözbebeği: Çıldır Gölü
Doğu’nun gözbebeği: Çıldır Gölü


"İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ"

 "Kamyon yüksekliğinde buz kütlelerini lodos getirmiş. 12. ayın başlarında 10-15 santim kalınlığında buz kütleleri kenara vururdu ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyoruz." "Bu mevsimde kızaklarla karşıdan karşıya geçiliyordu, şimdi yok. Afet bu ve iskeleyi tamamen yok etti neredeyse " "İskeleyi atmış kenara, iskelenin gözden geçirilerek tadilatının yapılması lazım"

Burası kutuplar değil, Türkiye
Burası kutuplar değil, Türkiye



Kutuplar'dan sıra dışı görüntüler



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