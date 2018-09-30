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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Burası ‘İstanbul Boğazı’...
Seyahat
Hürriyet Haber
30.09.2018 - 02:08, Son Güncelleme:

Burası ‘İstanbul Boğazı’...

Hürriyet Seyahat’in ‘Burası Neresi?’ sorusuna doğru yanıtı veren ‘şanslı’ okurlarımız Saffet Emre Tonguç’la İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkardı.

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Gazetemiz Hürriyet Seyahat’in bu sayfasında her hafta dünyanın ilginç yerlerinden fotoğraflar koyarak Burası Neresi?’ diye soruyoruz. Yüzlerce okuyucumuz bu sorumuza mail yoluyla cevaplar gönderiyor. Hürriyet Seyahat ekibi olarak 100. doğru yanıtı veren okuyucumuzu tespit edip, bir sonraki hafta kazananı gazetemizde yayımlıyoruz. Son dört yıldır olduğu gibi bu yıl da şanslı okuyucularımızlaSaffet Emre Tonguç ile Boğaz’da Yalılar Turu’nda buluştuk.

Türkiye’nin en iyi rehberlerinden biri olan ve aynı zamanda Hürriyet Seyahat’in düzenli yazarlarından Saffet Emre Tonguç’un İstanbul Boğazı’nı ve yalıları anlattığı tur, Kraliçe II. Elizabeth başta olmak üzere dünyanın en önemli devlet adamlarını ve ünlülerini ağırlayan ‘Keyif Style’ yatında gerçekleşti.

Burası ‘İstanbul Boğazı’...

Boğaz’da toplam 600’e yakın yalı bulunuyor. Bunların 360‘ı tarihi özelliğe sahip. Tonguç, yaklaşık dört saat süren turda Sabancı, Koç, Boyner, Karaca gibi ünlü ailelerin yalıları hakkında bilgi verdi. Ayrıca hangi filmlerin hangi yalılarda çekildiğini de anlattı. Tonguç geçen nisan dümeni kilitlenen bir yük gemisinin çarpması sonucu büyük hasar gören ‘Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın restorasyon süreci hakkında da son bilgileri aktardı.

‘Rena Travel‘ tarafından organize edilen turda Hürriyet Seyahat okurlarına, gazetemiz tarafından basılan ‘10’lar Türkiye’nin En İyileri’ kitabı ve ‘Seyahat’ eki hediye edildi. Geziye Türkiye’nin dört bir yanından olduğu kadar dünyanın değişik ülkelerinden de katılım oldu.

Ankara’da yaşayan annesi ve ablası ile tura katılan Kibritçi ailesi de 250 kişinin arasındaydı. Üç-dört senedir ‘Burası Neresi?’ yarışmasına katıldığını söyleyen Ayhan Kibritçi, ablası Suna Kibritçi’nin (55) İstanbul’u daha önce hiç görmediğini, annesi  Pakize Kibritçi’nin (75) ise 1999 yılında İstanbul’a geldiğini fakat 17 Ağustos depremi sonrası geri dönmek zorunda kaldığını anlattı.

Burası ‘İstanbul Boğazı’...

Tura katılanlar arasında Türkan Şoray’ın kız kardeşi Nazan Şoray, oyuncular Furkan Andıç, Alper Saldıran, Pınar Tuncegil, manken Dilan Deniz Çiçek, gazeteci Metin Uca da vardı. Uca, yaşadığımız kentle ilgili hiçbir şey bilmediğimizi anlatarak, Tonguç’un bu bilgileri geniş kitlelere ulaştırdığını söyledi.

Seyahat’te  her hafta ‘Burası Neresi?’ sorumuzu sormaya devam edeceğiz. Belki de şanslı 100. kişi bu hafta siz olursunuz, bir sonraki turda buluşuruz...

 

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