Burası ‘İstanbul Boğazı’...
Hürriyet Seyahat’in ‘Burası Neresi?’ sorusuna doğru yanıtı veren ‘şanslı’ okurlarımız Saffet Emre Tonguç’la İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkardı.
Gazetemiz Hürriyet Seyahat’in bu sayfasında her hafta dünyanın ilginç yerlerinden fotoğraflar koyarak ‘Burası Neresi?’ diye soruyoruz. Yüzlerce okuyucumuz bu sorumuza mail yoluyla cevaplar gönderiyor. Hürriyet Seyahat ekibi olarak 100. doğru yanıtı veren okuyucumuzu tespit edip, bir sonraki hafta kazananı gazetemizde yayımlıyoruz. Son dört yıldır olduğu gibi bu yıl da şanslı okuyucularımızla ‘Saffet Emre Tonguç ile Boğaz’da Yalılar Turu’nda buluştuk.
Türkiye’nin en iyi rehberlerinden biri olan ve aynı zamanda Hürriyet Seyahat’in düzenli yazarlarından Saffet Emre Tonguç’un İstanbul Boğazı’nı ve yalıları anlattığı tur, Kraliçe II. Elizabeth başta olmak üzere dünyanın en önemli devlet adamlarını ve ünlülerini ağırlayan ‘Keyif Style’ yatında gerçekleşti.
Boğaz’da toplam 600’e yakın yalı bulunuyor. Bunların 360‘ı tarihi özelliğe sahip. Tonguç, yaklaşık dört saat süren turda Sabancı, Koç, Boyner, Karaca gibi ünlü ailelerin yalıları hakkında bilgi verdi. Ayrıca hangi filmlerin hangi yalılarda çekildiğini de anlattı. Tonguç geçen nisan dümeni kilitlenen bir yük gemisinin çarpması sonucu büyük hasar gören ‘Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın restorasyon süreci hakkında da son bilgileri aktardı.
‘Rena Travel‘ tarafından organize edilen turda Hürriyet Seyahat okurlarına, gazetemiz tarafından basılan ‘10’lar Türkiye’nin En İyileri’ kitabı ve ‘Seyahat’ eki hediye edildi. Geziye Türkiye’nin dört bir yanından olduğu kadar dünyanın değişik ülkelerinden de katılım oldu.
Ankara’da yaşayan annesi ve ablası ile tura katılan Kibritçi ailesi de 250 kişinin arasındaydı. Üç-dört senedir ‘Burası Neresi?’ yarışmasına katıldığını söyleyen Ayhan Kibritçi, ablası Suna Kibritçi’nin (55) İstanbul’u daha önce hiç görmediğini, annesi Pakize Kibritçi’nin (75) ise 1999 yılında İstanbul’a geldiğini fakat 17 Ağustos depremi sonrası geri dönmek zorunda kaldığını anlattı.
Tura katılanlar arasında Türkan Şoray’ın kız kardeşi Nazan Şoray, oyuncular Furkan Andıç, Alper Saldıran, Pınar Tuncegil, manken Dilan Deniz Çiçek, gazeteci Metin Uca da vardı. Uca, yaşadığımız kentle ilgili hiçbir şey bilmediğimizi anlatarak, Tonguç’un bu bilgileri geniş kitlelere ulaştırdığını söyledi.
Seyahat’te her hafta ‘Burası Neresi?’ sorumuzu sormaya devam edeceğiz. Belki de şanslı 100. kişi bu hafta siz olursunuz, bir sonraki turda buluşuruz...
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