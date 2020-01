Burada keşfetmenin sonu yok!

Cuma



Kitaplar, bedenler

15.00

Chacarita, en popüler semtlerden. Hafta sonuna buradaki Almacen Comunal’de güzel bir kahveyle başlayın. Atıştırmalıkları, yerel şarap ve bira mönüsü kayda değer. Sonra, yakınlardaki Cementerio de la Chacarita’ya gidin. Eserleriyle hayatımızı güzelleştiren Arjantinli sanatçıların son durağında tangocu Carlos Gardel’in anıt mezarını görün. Çıkışta kısa bir yürüyüşle ulaşacağınız Falena’ya girmek için zili çalmanız gerekiyor. Dekorasyonu, geniş kanepesi, konforlu koltuklarıyla kapıdan girenleri kitap okumaya teşvik eden bu kafe-kitapçı, çarpıcı dekorasyonu ve şarap listesiyle tüm öğleden sonranızı işgal edebilir...



Mutlu saatler

17.30

Falena’dan iki sokak ötede, alanında ünlü üç ismin kurduğu iyi bir bar var:

La Fuerza. Yeme-içme alanında tanınmış üç işadamının 2018’de kurduğu mekân, ismini bir vermut markasından alıyor. Beyaz ve kırmızı vermutlar fıçıdan servis ediliyor. Öğle saatlerindeki ilk ‘happy hour’da yoğunluk yaşanan mekân, 18.00-19.30 saatlerindeki ikinci ‘happy hour’da tamamen doluyor.



Julia’yla akşam yemeği

20.00

Şehrin restoran portföyüne her hafta yeni ve cazip seçenekler katılıyor. Kısa süre önce açılan Julia, hızla bir müdavim grubu oluşturdu. Sahibi ve şefi Julio Baez, şehrin ünlü restoranlarından Aramburu Bis’te çalışırken kendi işyerini açmaya karar vermiş ve harekete geçmiş. 12 masalı, tek garsonlu restoranın tek sayfalık mönüsünde yerel malzemeler ve yaratıcı yöntemlerle hazırlanmış lezzetler sıralanmış: Kerevizli sosis, üzüm ve manyok nişastasıyla hazırlanmış dana dil, kefirli ve körili fıstık... Tüm mönü her ay değişiyor. Butik üreticilerin şaraplarından oluşan şarap listesi ise kısa olmasına rağmen güzel. Eğer stokta kalmışsa, Bodega Pielihueso’nun Malbec’ini deneyin. Burada şarap dahil iki kişi akşam yemeği ortalama 300 lira.









Cumartesi



Et değil sebze...

09.00

Et yemeklerini seven Buenos Aires’liler, kaldırımlardan otomobillerin motor kapaklarına kadar şehrin her köşesinde seyyar satıcıların mangalında pişirilen ızgara etleri iştahla yiyor! Birkaç genç şef bu durumu değiştirmeye kararlı. Onlardan biri olan Narda Lepes, mekânı Narda Comedor’da gün boyu sebze ağırlıklı mönüler sunuyor. Burada yiyeceğiniz avokadolu omlet, ballı yoğurt ve taze hazırlanmış sebze-meyve sularına iki kişi için ödeyeceğiniz ortalama fiyat 80 TL.



Karanlık anıların müzesi

11.00

1976-1983 yıllarındaki askeri cunta döneminde şehirdeki Deniz Akademisi dev bir işkence merkezine dönüştürülmüştü. Amerikalıların eğittiği işkenceciler muhalif sendikacıları, yıkıcı faaliyette bulunduğu iddia edilen sosyalist aydınları yok ediyordu. Bu ölüm merkezi günümüzde Espacio Memoria adında bir müze. O acılı döneme belgeler ve fotoğraflarla tanıklık edebileceğiniz müzeye giriş ücretsiz.



Sütçü durağı

13.00

Bir zamanlar köylerden günlük sütlerin geldiği tren istasyonu Patio de los Lecheros günümüzde bir açık hava restoranına dönüştürülmüş. Ortak kullanılan uzun masalarında genç âşıklar, çocuklu aileler, torunlarıyla yaşlı çiftler birlikte oturup yemeklerin tadını çıkarıyor. Hava güzelse pizza fırını, ızgara et tezgâhı, balıkçı, butik biracılar ve şarapçıların önünde uzun kuyruklarla karşılaşabilirsiniz. Burada iki kişilik bir yemek için ödeyeceğiniz fiyat ortalama 80 lira. Eğer çocukla seyahat ediyorsanız şehrin güzel parklarından Plaza Angel Gris kuzey yönünde, bir sokak ötede.









Tarot, şarap, alışveriş

15.00

Paraşüt kumaşından sırt çantaları, not defterleri, tarot kartları... Avenida Santa Fe’deki Galeria Patio del Liceo’ya ve bir kat üstündeki bar Bebe Vino’ya mutlaka uğrayın. Burada az bilinen küçük üreticilerin kaliteli şaraplarından geniş bir seçkiyle karşılaşacaksınız. Şişe açtırmadan tadım yapabilir, bavulunuzda yer varsa beğendiklerinizi satın alabilirsiniz



Fanatiklere futbol

17.45

Arjantinliler futbol takımlarını ızgara etten, hatta ekonomi konusunda yakınmaktan bile daha çok seviyor! Özellikle River Plate ile Boca Juniors gibi iki yerel takım karşılaşacaksa sokaklar gümbürdeyen davullar, işaret fişekleri, flamalarla doluyor. El Monumental, ligde her zaman üst sıralarda olan River takımının stadyumu. Burada her hafta en az bir maç oynanıyor. Bilet fiyatları 600 lira civarında.



Parkta tango

21.00

Tangonun başkentinde dans gösterisi dahil lüks yemek organizasyonları cüzdanınızı yıpratabilir. Otantik tango mekânlarını keşfedip benzer deneyimi kendiniz de yaşayabilirsiniz. Başlangıç dozu olarak Belgrano semtine gidin. Açık hava kulüplerinden La Glorieta’yı bulun. Gökdelenlerin gölgesindeki sahnede müzikçiler orijinal tangolar çalarken her yaştan dansçılar becerilerini sergiliyor.



Biftek yemenin yeni yolları

22.00

Corte Comedor’a, La Glorieta’dan yürüyerek 10 dakikada ulaşacaksınız. Atmosferi neşeli, garsonları güler yüzlü, porsiyonları dev boyutlarda... Bu modern et restoranı iki yıl önce açıldı. Etler Uruguay usulü pişiriliyor. Yani odun iyice yanıp köz olduğunda, alevler kaybolduğunda ızgaraya atılıyor. Yumuşacık pirzolalar bitişikteki kasaptan. Patlıcan salatası gibi Akdeniz lezzetleri de mönüde yer alıyor. Şarap dahil iki kişi akşam yemeği ortalama 500 lira.









Pazar



Barda kahvaltı

10.00

Bugünlerde Buenos Aires’te brunch servisi yapan restoran ya da kafeler yerine bar atmosferinde kahvaltı yapmak moda. Bar de Cao’nun mönüsünde sandviçten atıştırmalıklara ve sıcak yemeklere kadar ne ararsanız var. Muhtemelen zamana uyma çabası ve yoğun turist trafiği nedeniyle kahvaltı mönüsü de hazırlanmış. Börek ve kahveden oluşan geleneksel kahvaltı sizi kesmezse kahve, taze sıkılmış portakal suyu, kızarmış ekmek ve yumurtadan oluşan mönüyü isteyebilirsiniz. İki kişi ortalama fiyat 35 lira.



Latin Amerika sanatı

12.00

Şehirdeki çağdaş sanat ortamı hızla gelişiyor. En önemli etkinliklerden arteBA her yıl daha zenginleşmekte. Görülecek pek çok sanat galerisi var. Özellikle Ruth Benzecar ile Nora Fisch’te ilginç sergiler düzenleniyor. En gözde galeri ise MALBA (giriş 28 TL). Müze mağazasında harika sanat kitaplarının yanı sıra seramik ev eşyaları satılıyor.









En popüler

14.00

Pazarları şehir çok sakin. Mağazalar ve galeriler kapalı. İnsanlar büyük masalar etrafında toplanıp tatilin keyfini çıkarıyor. Siz de El Preferido de Palermo’da bir sofra kurun. Mekân, aylar öncesinden rezervasyon yaptırılarak veya saatlerce kuyrukta beklenerek girilen Don Julio’nun sahibi Pablo Rivera’nın. Mönü geleneksel Arjantin mutfağı. Yemeğe şarküteri ürünleriyle başlayıp portakal şarabı eşliğinde kapariyle fırınlanmış balık ya da mercimek yahnisiyle devam edebilirsiniz. Krep ve kahve ise nefis klasikler. 1950’leri hatırlatan bu hoş atmosferde yiyeceğiniz iki kişilik yemeğin ortalama fiyatı 300 lira civarında.



Nasıl gidilir?

Şubat’ın ikinci hafta sonunda THY’nin İstanbul’dan pazar çıkışlı, Buenos Aires’e direkt gidiş için bilet fiyatı 6 bin 279 lira. Toplam yolculuk süresi 18-20 saat.