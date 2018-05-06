Bur fırsatları kaçırmayın

Bayramda vizesiz Afrika turuna ne dersiniz?



Setur, Ramazan Bayramı’nda vizesiz Afrika turu düzenliyor. Yedi gece Sekiz gün süren tur programı da dolu dolu. İlk durak Güney Afrika’nın ikinci büyük yerleşim bölgesi Cape Town. Burada Masa Dağı, Ümit Burnu, Victoria Alfred Alışveriş Merkezi, The Karoo National Park göreceğiniz yerlerden birkaçı. Sonraki duraklarsa Sun City, Johannesburg, Pilanesberg olacak. Ayrıca programda Aslan parkı gezisi, safari ve balina turları da sizleri bekliyor. 14-20 Haziran. Fiyatı: 8400 TL. (www.etstur.com)









Güneşin tarihin üzerine battığı rüya gibi bir tatil



Jolly Tur, Bergama Kralı Attalos’un ‘Bana bir yeryüzü cenneti bulun’ buyruğuyla kurulan ve adını kurucusundan alan Antalya’ya harika bir tur düzenliyor. Burada sizleri ilk önce Aspendos karşılayacak. Ardından Köprülü Kanyon’da rafting heyecanını yapacaksınız. Sonraki rotalar ise Düden Şelalesi, Adrasan, ağaç evleriyle meşhur Olympos sizleri bekliyor. İki gece konaklamalı turda iki otel seçebiliyorsunuz. Biri Mevre Hotel, diğeriyse Suit Laguna Otel. Kişi başı 578 TL. (www.jollytur.com)









Ünlü turizm devi Türkiye pazarında



İngiliz menşeili Millennium Hotels & Resorts, Türkiye’deki ilk otelini İstanbul’da açtı. Asya, Avrupa, Ortadoğu, Yeni Zelanda ve Kuzey Amerika’da 60’dan fazla şehirde 130’dan fazla otelle hizmet veren Millennium Hotels & Resorts, ‘Millennium Istanbul Golden Horn Otel’de konuklarını ağırlamaya başladı. Tarihi Yarımada’da Balat bölgesinde konumlanan otelin 127 odası, Türk ve dünya mutfağına hâkim restoranları, spor imkânları ve çok amaçlı salonları var. Ayrıca otel, 404 metrekare büyüklüğündeki balo salonu ve 300 kişiye kadar yaz-kış davetleri için tasarlanan ön bahçesiyle de dikkat çekiyor.







Adım adım Likya yolu



Magma Dergisi fotoğrafçısı ve yazarı Altuğ Şenel’in Fethiye’den Antalya’ya uzanan kültür rotası Likya Yolu rehber kitabı ‘Adım Adım Likya Yolu’ Librum Yayınları’ndan çıktı. Şenel’in internet üzerinden (likyayolu.org) yaptığı paylaşımlar, deneyimler, notlar ve GPS kayıtları çok sayıda insanı yollara düşürdü, doğaya çıkmaya teşvik etti. Bu deneyimler zaman içerisinde ’Adım Adım Likya Yolu’ kitabının içerisine de girdi. Kitap, rotalar, önemli konum bilgileri, yürüyüş öncesi hazırlıklar, ilk yardım, tarih ve flora-fauna gibi Likya’da yürümek isteyen ve bölgeyi merak eden herkesin ilgisini çekecek içeriğe sahip. 360 sayfa, D&R fiyatı: 31 TL.







Versay Sarayı’nı Girne’ye taşıdı



Palazzo Luxury Collection, Kartalkaya ve Belek’ten sonra şimdi de Kıbrıs Girne’de ‘Kaya Palazzo Resort & Casino’yu hizmete açtı. Nisanda misafirlerini ağırlamaya başlayan tesis, Versay Sarayı’ndan ilham alan ihtişamlı mimarisiyle denize nazır konumda yer alıyor. Toplam 261 odası bulunan, SPA suit, swim up suit, yatak odasında jakuzi bulunan, balkonlu veya teraslı birçok farklı özelliklere sahip 37 suit oda ve 224 deluxe oda bulunuyor. Birçoğu deniz manzaralı odalarda, çocuklu ailelerin konforu için connection oda seçenekleri de mevcut.







Bu yazın en güzel düğün mekânı



Deniz, kum ve güneş üçlüsünün dışında eğlence konseptleriyle de unutulmaz bir tatil imkânı sunan Nikki Beach Beach Resort & SPA Bodrum sezonu açtı. Özellikle otel; Beach Club’ı, açık ve kapalı restoranları, yüzme havuzu, barı, VIP kabinleri, iki katlı VIP terası, butik ve özel havuzlara sahip VIP etkinlik villalarıyla ön plana çıkıyor. Bodrum son zamanlarda Türkiye’nin en popüler sahil düğün rotalarından biri haline geldi. Burada deniz manzarasında, yemyeşil çimler üzerine kurulu unutulmaz bir kır düğünü organize edebilirsiniz. Bundan tam 20 yıl önce hayatı kutlamak için Miami Beach Ocean Drive’da kurulan Nikki Beach, tam 20 yıl boyunca dünyanın en özel koylarında 14 lokasyonda hayatlara renk katıyor. Bu yıl dünyada 20. Yaşına basan Nikki Beach, Türkiye’ deki 2. yılını 7 Temmuz günü gerçekleştireceği White Party ile kutlayacak.







Yüzme yarışması için geri sayım başladı



Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasındaki en kapsamlı şampiyonalar bütünü olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğiyle 16-20 Mayıs’ta Marmaris’te yapılacak. Yüzme sporunun farkındalığına katkıda bulunmak, bu spora gönül vermiş her yaştan sporcuya yarışabilecekleri bir ortam yaratmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın kayıtlarını www.aquamasters.org adresinden yapabilirsiniz.









Dünyanın tek dostluk ve barış rallisi Troya’da…



Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen, Europa - Orient & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin 13’üncüsü bu yıl Çanakkale’de düzenlenecek. 11 ülkeden 120 araç ve 250 sporcu yarışacak. 9 Mayıs’ta Gelibolu Tarihi Yarımadası etabının ardından 10 Mayıs’ta Çanakkale İskele’de gerçekleşecek ödül töreni ve Truva Atı önünde gerçekleşecek fotoğraf çekiminden sonra start alacak 2018 Troya Yılı ralli takımlarının yarışçıları Kumkale, Troya Ören Yeri, Dalyan, Geyikli, Alexandria Troas, Assos güzergahında devam ederek Çanakkale Bölgesi’nin tarihi ve turistik güzelliklerini kapsayan rotada kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler. Tarih kokan bu güzergâhta ve devam edecekleri rotalarda yarışçılar geçtikleri ülkelerden toplayacakları materyaller ile etkinlik bitiminde sembolik bir Troya Atı yapacaklar.







