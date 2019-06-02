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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Hürriyet Seyahat
02.06.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Bur fırsatlar kaçmaz

Hürriyet seyahat editörleri sizler için haftanın kaçırılmaması gereken fırsatlarını derledi.

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Çevreye duyarlı maraton
NG Sapanca’nın desteğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen Sapanca Ultra Maraton, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla 15 Haziran’da gerçekleşecek. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek maratona katılan sporcular, İsveç’te başlayan ve sosyal medya sayesinde dünyaya yayılan ‘plogging’ (koşarken çöp toplama) yapacak. Spor ve çevre hassasiyetini bir araya getiren uygulama çevreye duyarlılık ve farkındalık geliştirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar seviyesine göre, 9, 35 ve 55 kilometre olmak üzere hazırlanan birbirinden farklı parkurlarda koşacak.

Bur fırsatlar kaçmaz

İnkaların izinde Güney Amerika
Antonina Turizm, 8-22 Ağustos arasında İnkalar ülkesinin efsanevi kentlerine bir yolculuk düzenliyor. Peru, Bolivya ve Kolombiya’yı kapsayan tur sırasında hem kültürel varlıkları hem de doğal zenginlikleri tanıma fırsatı bulacaksınız. Yolunuz tropikal yağmur ormanlarından, görkemli ve sert yamaçlı And Dağları’ndan, bereketli Amazon Nehri’nden geçecek. Ziyaret edilecek yerler arasında Bogota, ‘Krallar Şehri’ Lima, Nasca Ovası, La Paz, Titicaca Gölü ve Machu Pichu, tarihi Zipaquira tuz madeni var. 15 gün sürecek turun fiyatı 16 bin 797 TL.

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Ege’nin deniz kokan sakin köyü
Ege’nin deniz kokan sakin köyü

Şeker gibi fırsatlar
Tura Turizm, ‘Bayram Gelmeden Şekerler Bizden’ sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında 1 Temmuz – 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek deniz tatili turları için indirimli fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda Dubrovnik, Monte Carlo, Sicilya, Phuket, Rimini, Miami, Marsilya, Amalfi, Zanzibar, Maldivler, Mauritius, Hawaii gibi birçok bölgeye ulaşım, denize sıfır otellerde konaklama, transfer ve rehberlik hizmetleri de dahil turlar 3 bin 500 TL’den başlıyor. Detaylı bilgi: www.turaturizm.com.tr

Bur fırsatlar kaçmaz

Siz dinlenin, onlar öğrensin

Nikki Beach Resort & SPA Bodrum, Gymy Kids Club’da minikleri spor, sanat ve eğlence dolu bir yaz bekliyor. 3 Haziran-30 Ağustos tarihleri arasında açık olacak yaz okulunda 2-9 yaş arası çocuklar haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında atölye çalışmalarına katılabilecek. Etkinlikler arasında basketbol, futbol, jimnastik, yoga, tenis, zumba ve su oyunları gibi spor faaliyetleri, bahçıvanlık ve yemek yapma atölyeleri, masal kurgulama ve okuma saatleri var. Program detaylarına ve fiyat bilgisine Instagram @gymykids sayfasından veya 0530 641 59 32 No’lu telefonu arayarak ulaşabilirsiniz

Bur fırsatlar kaçmaz

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Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayacaklar
Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayacaklar

 

Tatil dolandırıcılarına dikkat!

Kötü amaçlı spam gönderenleri ve kimlik avcılarını takip eden Kaspersky Lab, tatil fırsatı sunan e-postalara karşı uyarıyor. Yasal bir seyahat şirketinden gönderilmiş gibi duran e-postalar yüzünden çok sayıda kullanıcının ücretli telefon servislerine kayıt olduğu ortaya çıkarılmış. Nisan-mayıs arasında Airbnb gibi popüler kiralama sitelerini taklit ederek 8 bine yakın kimlik avı saldırısı düzenlenmiş. Hatta bunlardan birinde, dolandırıcılar yasal platforma çok benzeyen sahte bir site kurarak tatilcilere şehir merkezinde, yüksek puanlı ve ucuz konaklama teklifleri göndermiş. Müşteriler rezervasyonu yaptırıp parayı gönderdikten sonra dolandırıcılar ortadan kaybolmuş. Bu sahte mail’lerin tuzağına düşmemek için önerileri ise şöyle:

1-Eğer bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen gerçek değildir. Bu nedenle, bu tür tekliflerden kaçının.
2-Kullanıcı adı ve parola gibi hassas bilgileri girmeden önce adres çubuğunu kontrol edin. URL ile ilgili bir sorun varsa (yanlış yazılmış, orijinaline benzemeyen veya harf yerine özel semboller kullanılan) bu sitelere hiçbir bilginizi girmeyin.
3-Otel ve bilet rezervasyonlarınızı yalnızca güvenilir şirketlerin web sitelerinden yapın. Site adreslerini adres çubuğuna kendiniz yazın.

Deniz, kum ve güneşin yeni adresi

Prontotour, Tunus’u bu yaz deniz tatili için en gözde yurtdışı seyahat rotası ilan etti. Türk Lirası fiyatlarla seyahat etme olanağı sunan şirketin turları dört gece beş gün sürüyor. Uçak bileti dahil ücreti 2 bin 449 TL’den başlıyor.
Detaylı bilgi için: www.prontotour.com

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