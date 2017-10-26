Bulutların saçlarınıza değdiği yer: Hatila Vadisi (Artvin)

Hatila Vadisi’nde tabiat tüm sadeliğiyle kollarını açmış sizi bekliyor. Karadeniz’in havasını solumak, bir köşesine oturup gönlünüzü sakinlikle doldurmak… Buranın şimdi tam zamanı!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün koruması altında olan Hatila Vadisi Milli Parkı, dağların arasından kendine yol bulan Hatila deresi ve birçok yan derelerini içeriyor. Vadi boyunca görülen değişik kayaç türlerinin hemen hepsi derinlik volkanizmasının ürünü... Vadi yatağı yana değil daha çok derine aşınmış ve bu aşınmanın sonucundaki litolojik farklılıklardan kaynaklanan eğim kırıkları akarsularda onlarca şelaleler oluşturmuş.







Milli Park 170 metre yükseltiden başlayarak 3 bin 224 metre yükseltiye kadar uzanıyor. Bu özelliği sayesinde zengin biyoçeşitliliğe ve kendine özgü görsel güzelliğe sahip. Yeraltı suları ile dağlarda biriken kar ve buzullar bölgede özellikle Hatila deresi olmak üzere 19 adet dereyi besliyor. Hatila Vadisi Milli Parkı bu yönüyle de seyrine doyum olmayan manzaralar sunmakta…





Karadeniz Bölgesinde bulunmasına rağmen, Akdeniz Bölgesi bitki türlerini de içeren vadi; ayı, tilki, yaban keçisi, sansar, porsuk gibi memelileri, ötücü ve yırtıcı kuşları ve ünlü Hopa Engereği’ni barındırmakta. Ayrıca bu doğal öğelerin birleşimi, eşsiz peyzaj güzelliklerini ve zengin rekreasyonel potansiyel alanlarını oluşturuyor.







Hatila Vadisi’nde neler yapılır?

Eğer uygun dönemlerde geldiyseniz yaylalarda ya da kentin içinde düzenlenen farklı festivallere katılabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Kent merkezinde yürüyüş yapabilir, çarşıdan yöreye özgü ürünler veya hediyelikler alabilirsiniz. Yeşil ve mavi aşkıyla dolu manzaralar eşliğinde yöresel yemeklerin ya da Türk ve dünya mutfağından lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.





Artvin’e geldiğinizde öncelikle Çoruh Nehri’nin hırçın sularında rafting ve şehir turu yapıp ardından dinlenmek üzere Hatila Vadisi Milli Parkı’na gelebilirsiniz. İsterseniz buralarda doğa yürüyüşleri planlayabilirsiniz. Atlı doğa yürüyüşü, jeep safari gibi heyecanlı aktivitelere katılabilir, fotoğrafçılık-kuş gözlemciliği yapabilir, balık tutabilir veya Hatila Deresi’ne kurulan masalarda ayaklarınız suda piknik yapabilirsiniz.







Günübirlik kamp alanlarında kalabilir, çadır, karavan ve bungalov kiralayarak burada konaklayabilirsiniz. Bunun dışında Artvin merkezde kalmayı tercih edip burayı günübirlik ziyaret edebilirsiniz de. Konaklama ücretleri merkezde sezona ve odaya göre değişmektedir.





Hatila Vadisi’ne nasıl gidilir?

Hatila Vadisi Milli Parkı Artvin il merkezine 7 Km uzaklıkta olan milli parka ulaşım 5 km’lik asfalt yol ve 2 km’lik doğal taş parke kaplama yol ile sağlanmakta. Doğal taş parke kaplama yol 5 km daha devam ederek cam seyir terasına ulaşılıyor. Milli parkın tamamı Artvin ilçe sınırları içerisinde yer alıyor.









Hatila Vadisi Milli Parkı’na en yakın havalimanları arasında Hopa (Batum), Kars ve Trabzon bulunuyor. Artvin geneli engebeli bir araziye sahip olduğundan kara yolu ulaşımına dikkat etmek gerekiyor. Artvin şehir merkezinden dolmuş ya da taksi ile milli parka gidilebiliyor. Geldiğiniz araca veya kalmak istediğiniz duruma göre değişen giriş ücreti haricinde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bir hafta sonu için burası çok ideal. Hayatın telaşında kaybolurken bu koşturmacaya biraz mola vermeyi hiç mi hak ettiğinizi düşünüyorsanız, şimdiden planları yapmaya başlamalısınız.Kendinizi biraz dinlemeye ve dinlendirmeye en çok yakışan yer burası… Pişman olmayacaksınız…



Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fotoğraflar: Orman ve Su İşleri Bakanlığı



