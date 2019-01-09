Bulgaristanâ€™Ä±n 200 yÄ±llÄ±k geleneÄŸi
Bulgaristan'Ä±n Kalofer ÅŸehrinde 200 yÄ±llÄ±k geleneÄŸe sahip 'erkek halayÄ±'nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek isteyenler kentin ortasÄ±nda geÃ§en Tunca nehrine girerek sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda sekiz dereceye dÃ¼ÅŸen dondurucu sokakta davul-tulum eÅŸliÄŸinde 'erkek halayÄ±' Ã§ekti.
Bulgaristanâ€™Ä±n Kalofer kentinde 200 yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸe sahip olan â€˜Tunca Nehrinâ€™de erkek halayÄ± geleneÄŸi hala yaÅŸatÄ±lÄ±yor. Kentin erkekleri her yÄ±l 6 Ocak tarihinde kentin ortasÄ±ndan geÃ§en Tunca nehrinin buzlu sularÄ±na girip davul ve tulum eÅŸliÄŸinde halay Ã§ekiyor.
BulgaristanÂ´Ä±n sadece bu ÅŸehrine has geleneÄŸe gÃ¶re Hz. Ä°saâ€™nÄ±n doÄŸumuyla vaftiz ediliÅŸini kutlanÄ±rken, haÃ§ nehre atÄ±lÄ±p, buzlu sularda onu Ã§Ä±karanlara bereket, saÄŸlÄ±lÄ±k ve bol verim getireceÄŸine inanÄ±lÄ±yor. Halay Ã¶ncesi suya giren bir grup, sopalarla buzlarÄ± kÄ±rarak kalabalÄ±ÄŸa hareket edebileceÄŸi alan aÃ§tÄ±. Bu yÄ±l sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda sekiz dereceye dÃ¼ÅŸen soÄŸuk havaya raÄŸmen yine yÃ¼zlerce Kaloferli erkek TuncaÂ´nÄ±n buzlu sularÄ±na girip yarÄ±m saat boyunca halay Ã§ekti.
KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ailelerine saÄŸlÄ±k, bereket ve kÄ±smet getirdiÄŸine inanan Kalofer sakinleri, geleneÄŸin aynÄ± zamanda yerel turizmi sektÃ¶rÃ¼ne de katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. EtkinliÄŸe katÄ±lmak isteyenlerin Kalofer ve Ã§evresindeki otelleri doldurduÄŸu ifade edildi.
GeleneÄŸin UNESCOÂ´nun Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼rel MirasÄ±â€™na aday olmasÄ±ndan dolayÄ± bu yÄ±l tÃ¶rene UNESCO heyeti de katÄ±larak izledi. Suya giren erkekler, buzlu suda Ã§ekilen halayÄ± vÃ¼cutlarÄ± iÃ§in birer dayanÄ±klÄ±lÄ±k ve cesaret sÄ±namasÄ± olarak kabul ederken, bu geleneÄŸin saÄŸlÄ±k, bereket ve â€˜erkekliÄŸin gÃ¼cÃ¼nÃ¼â€™ simgelediÄŸine inanÄ±lÄ±yor.
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