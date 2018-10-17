Bulgaristan'da Türk mutfağı tanıtıldı
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Saatli Ev'de Türk mutfağı konuklara tanıtıldı. Büyükelçilik aşçısı Şef Kamil Aslan'ın yardımıyla katılımcılara Türk mutfağına özgün lezzetler sunuldu. Müşterilerin Türk mutfağına yoğun ilgisi nedeniyle yakın bir zamanda tekrar bir Türk mutfağı gecesi düzenlenecek.
Kentteki lokantalardan Saatli Ev'de gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin desteği ve büyükelçilik aşçısı Şef Kamil Aslan'ın yardımıyla konuklara, Türk mutfağının seçkin örneklerden oluşturulan zengin bir menü sunuldu. Bulgaristan Atlantik Kulübü Başkanı ve Eski Dışişleri Bakanlarından Solomon Pasi ile gelen Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, salonun bir köşesinde açık büfe olarak sunulan yemekleri ve özelliklerini konuklara anlattı.
Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, "Bulgar arkadaşlarımız da Türk mutfağını denerken çok tanıdık lezzetler bulacaklar. Bunlar iki ülkenin birlikte yaşama kültürünü geliştiren çok güzel aktiviteler." dedi. Lokantayı işletenleri girişimlerinden ötürü takdir eden Ulusoy, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizimle iş birliği yaptılar. Konukları olarak da geldik. Amacımız burada Türkiye gecesinde Türk yemeklerini tanıtırken kendilerine katkı yapmak. Bazı yemeklerde bizler de destek verdik. Birlikte güzel bir akşam geçireceğiz." diye konuştu.
Şef Kamil Arslan da "Bu akşam seçkin Türk yemeklerimizi Bulgar vatandaşlarımıza tanıtmak için burada toplandık. Türk mutfağını Bulgaristan'da sergilemekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah gelen konuklarımız afiyetle yemeklerimizi yerler. Gördüğüm kadarıyla genel olarak Bulgar vatandaşları Türk yemeklerine zaten hayran bir toplum." ifadelerini kullandı.
Bulgaristan'ın siyaset ve iş çevreleri temsilcilerinin tercih ettiği bir yer olan lokantanın salon şefi Nataliya Nikolova, ayda iki kez farklı ülkelerin mutfaklarını tanıtma geleneği başlattıklarını söyledi. Nikolova, müşterilerinin Türk mutfağını heyecanla karşıladığını, yoğun ilgi nedeniyle yakın bir zamanda bir kez daha Türk gecesi düzenleyeceklerini kaydetti.
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