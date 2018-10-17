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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Bulgaristan'da Türk mutfağı tanıtıldı
Seyahat
AA
17.10.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Bulgaristan'da Türk mutfağı tanıtıldı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Saatli Ev'de Türk mutfağı konuklara tanıtıldı. Büyükelçilik aşçısı Şef Kamil Aslan'ın yardımıyla katılımcılara Türk mutfağına özgün lezzetler sunuldu. Müşterilerin Türk mutfağına yoğun ilgisi nedeniyle yakın bir zamanda tekrar bir Türk mutfağı gecesi düzenlenecek.

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Kentteki lokantalardan Saatli Ev'de gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin desteği ve büyükelçilik aşçısı Şef Kamil Aslan'ın yardımıyla konuklara, Türk mutfağının seçkin örneklerden oluşturulan zengin bir menü sunuldu. Bulgaristan Atlantik Kulübü Başkanı ve Eski Dışişleri Bakanlarından Solomon Pasi ile gelen Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, salonun bir köşesinde açık büfe olarak sunulan yemekleri ve özelliklerini konuklara anlattı.

Bulgaristanda Türk mutfağı tanıtıldı

Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, "Bulgar arkadaşlarımız da Türk mutfağını denerken çok tanıdık lezzetler bulacaklar. Bunlar iki ülkenin birlikte yaşama kültürünü geliştiren çok güzel aktiviteler." dedi. Lokantayı işletenleri girişimlerinden ötürü takdir eden Ulusoy, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizimle iş birliği yaptılar. Konukları olarak da geldik. Amacımız burada Türkiye gecesinde Türk yemeklerini tanıtırken kendilerine katkı yapmak. Bazı yemeklerde bizler de destek verdik. Birlikte güzel bir akşam geçireceğiz." diye konuştu.

Bulgaristanda Türk mutfağı tanıtıldı

Şef Kamil Arslan da "Bu akşam seçkin Türk yemeklerimizi Bulgar vatandaşlarımıza tanıtmak için burada toplandık. Türk mutfağını Bulgaristan'da sergilemekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah gelen konuklarımız afiyetle yemeklerimizi yerler. Gördüğüm kadarıyla genel olarak Bulgar vatandaşları Türk yemeklerine zaten hayran bir toplum." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın siyaset ve iş çevreleri temsilcilerinin tercih ettiği bir yer olan lokantanın salon şefi Nataliya Nikolova, ayda iki kez farklı ülkelerin mutfaklarını tanıtma geleneği başlattıklarını söyledi. Nikolova, müşterilerinin Türk mutfağını heyecanla karşıladığını, yoğun ilgi nedeniyle yakın bir zamanda bir kez daha Türk gecesi düzenleyeceklerini kaydetti.

Bulgaristanda Türk mutfağı tanıtıldı

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