Budapeşte’nin birbirinden masalsı 7 meşhur spası

7. Dandar Bath



Sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin ideal tercihi olan mekânda içeride ve dışarıda iki farklı termal su bulunmakta.

6. Dagaly Bath

Yeşilliklerin arasında adeta cenneti anımsatan Dagaly Bath’de 10 adet havuz bulunmakta. Kimisi çocuk havuzu kimisi macera havuzu kimisi ise termal oturma havuzu.

5. Lukacs Bath

Türklerin zamanından kalan spa, şehrin önemli merkezlerinden biri. En bilindik özelliği ise suyun şifalı olduğu. Bir diğer cezbedici nokta ise spa partilerinin düzenlenmesi.

4. Kiraly Bath

Tarihi bir atmosfere sahip olan Kiraly Bath havuzlarının meşhurluğuyla biliniyor. 26 dereceden 40 dereceye kadar termal su barındıran Kiraly Bath, sauna, spa ve masaj hizmetlerinde bulunuyor.

3. Rudas Bath

Tuna nehrinin kenarında bulunan spa, eşsiz nehir manzarasıyla göz dolduruyor. Türk işgali sırasında kurulan spa merkezinde Türk hamamı da bulunuyor.

2. Gellert Bath

Budapeşte’nin merkezinde bir mekân: Gelert Bath. Gellert tepesinde hizmet veren mekânın, kapalı alanda oldukça geniş bir spası var. 1918 yılında kurulan bu yapıt tarihi dokusuyla da ilgi çekiyor.

1. Szechenyi Bath

Budapeşte’nin en meşhur spa merkesi: Szechenyi Bath. 600 yıl önce Türk işgaliyle başlayan inşası 1927 yılında halka açıldı. Budapeşte’nin en büyük ve en popüler termal havuzu olan Szechenyi Bath çılgın gece ve havuz partileriyle ilgi odağı olmaya devam ediyor