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Budapeşte’nin birbirinden masalsı 7 meşhur spası

Budapeşte deyince akla ilk gelenlerden kaplıcalar. Osmanlıdan miras kalan hamam kültürü şimdilerde ise yerini havuz partilerine, spalara bıraktı. Tarihi mimari yapısıyla birlikte sıcak suyun keyfini çıkarmak isteyenler için Budapeşte’nin birbirinden muhteşem 7 turistik spası…

Hürriyet Haber
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7. Dandar Bath

Sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin ideal tercihi olan mekânda içeride ve dışarıda iki farklı termal su bulunmakta.

Budapeşte’nin birbirinden masalsı 7 meşhur spası

6. Dagaly Bath

Yeşilliklerin arasında adeta cenneti anımsatan Dagaly Bath’de 10 adet havuz bulunmakta. Kimisi çocuk havuzu kimisi macera havuzu kimisi ise termal oturma havuzu.

Budapeşte’nin birbirinden masalsı 7 meşhur spası

5. Lukacs Bath

Türklerin zamanından kalan spa, şehrin önemli merkezlerinden biri. En bilindik özelliği ise suyun şifalı olduğu. Bir diğer cezbedici nokta ise spa partilerinin düzenlenmesi.

Budapeşte’nin birbirinden masalsı 7 meşhur spası

4. Kiraly Bath

Tarihi bir atmosfere sahip olan Kiraly Bath havuzlarının meşhurluğuyla biliniyor. 26 dereceden 40 dereceye kadar termal su barındıran Kiraly Bath, sauna, spa ve masaj hizmetlerinde bulunuyor.

Budapeşte’nin birbirinden masalsı 7 meşhur spası

3. Rudas Bath

Tuna nehrinin kenarında bulunan spa, eşsiz nehir manzarasıyla göz dolduruyor. Türk işgali sırasında kurulan spa merkezinde Türk hamamı da bulunuyor.

Budapeşte’nin birbirinden masalsı 7 meşhur spası

2. Gellert Bath

Budapeşte’nin merkezinde bir mekân: Gelert Bath. Gellert tepesinde hizmet veren mekânın, kapalı alanda oldukça geniş bir spası var. 1918 yılında kurulan bu yapıt tarihi dokusuyla da ilgi çekiyor.

Budapeşte’nin birbirinden masalsı 7 meşhur spası

1. Szechenyi Bath

Budapeşte’nin en meşhur spa merkesi: Szechenyi Bath. 600 yıl önce Türk işgaliyle başlayan inşası 1927 yılında halka açıldı. Budapeşte’nin en büyük ve en popüler termal havuzu olan  Szechenyi Bath çılgın gece ve havuz partileriyle ilgi odağı olmaya devam ediyor

Kaynak: Hürriyet Haber

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