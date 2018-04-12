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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Buda'nın kutsal emanetleri üzerinde 2400 yıl: Sanchi Stupa
Seyahat
Anıl Ünlü – Instagram & Youtube: gezmekenkolay
12.04.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Buda'nın kutsal emanetleri üzerinde 2400 yıl: Sanchi Stupa

Bhopal şehrinden 50 kilometre uzaktaki Sanchi kasabasında bulunan ve Hindistan'da bulunan en eski taş yapı olma özelliğini taşıyan Sanchi Stupa eşsiz mimarisi ile göz dolduruyor. Savaşlarda zarar görmüş olsa da bu eşsiz yapı hala büyüleyiciliğini koruyor...

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Bhopal şehrinden 50 kilometre uzaktaki Sanchi kasabasında, hemen gözünüze çarpacak olan tepenin üzerindeki Budist yerleşkesinde bulunuyor bu yapı. Giriş ücreti Hint vatandaşları için 30 rupi, yabancılar için 500 rupi, 15 yaş altındakiler için ise ücretsiz olarak düzenlenmiş. Biletinizi stupanın olduğu tepeye tırmanmaya başlamadan önce, soldaki bilet klübesinden almanız lazım. Gün doğumundan gün batımına kadar da açık bulunuyor.

Budanın kutsal emanetleri üzerinde 2400 yıl: Sanchi Stupa

Stupa, Budist mimarisinde Buda öldükten sonra ondan arta kalan diş, kül ya da eşya gibi kutsal emanetleri korumak amacıyla inşa edilen yapılara verilen isimdir. Milattan önce 3. yüzyılda kral Ashoka tarafından inşa ettirilen bu stupa, birkaç yüzyıl boyunca eklemeler yapılarak görkemine görkem katmış. 16 metre yüksekliğinde ve 37 metre çapındaki kubbemsi bu yapı, 4 yöne bakan 4 işlemeli kapıya sahip. Kapıların hepsi zamanın en üst düzey işçiliği ile donatılmış ve savaşlarda zarar görmüş olsa da büyük bir kısmı hala büyüleyiciliğini koruyor.

Budanın kutsal emanetleri üzerinde 2400 yıl: Sanchi Stupa

Bu eşsizliği sebebiyle, 1898 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alıyor. Yeni basılan 200 rupilik banknotların üzerine bu stupanın batı yönündeki kapısıyla bir resmini basmışlar. Eğer paranın üzerinde resmi varsa gerçekten çok önemli bir yapıdır diye düşünerek gittim ve yapının güzelliği beni hayal kırıklığına uğratmadı.

Budanın kutsal emanetleri üzerinde 2400 yıl: Sanchi Stupa

Sanchi Stupa’ya vardığınızda, kapıların üzerinde fazlasıyla detaylı çalışılmış oymaları göreceksiniz. Birçok farklı olayın kalıcı hale getirildiği bu oymalarda Lord Buda bazen insanların ortasında bir ağaç olarak, bazen de insanların etrafındaki ayak izleri olarak tasvir ediliyor. Birçok Budist tapınağında görebileceğiniz gibi, ağaç Lord Buda’nın aydınlandıktan sonraki hali olarak işlenmekte.

Budanın kutsal emanetleri üzerinde 2400 yıl: Sanchi Stupa

Lord Buda’nın kutsal emanetlerine sahip olmak üzerine yapılan savaşlar, krallığın gücünü göstermek için yapılmış hayvan figürleri ve diğer yüzlerce farklı figürün ne anlama geldiğini detaylıca öğrenmek isterseniz, kesinlikle bir rehber eşliğinde gezmenizi tavsiye ederim.

Budanın kutsal emanetleri üzerinde 2400 yıl: Sanchi Stupa

Yapıda benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi de kapıların arasındaki taştan yapılmış çitlerdi. Aralardaki dikmelere, pürüzsüzleştirilmiş eliptik kayaların yerleştirilmesiyle oluşturulmuş, bu zamana kadar görmediğim bir çit şekliydi. Yapıdaki tek sade yer bu eliptik kaya parçaları çünkü aralardaki dikmelere bile oymalar yapılmış durumda. Stupa’nın bulunduğu alan çok geniş, ana yapı Stupa 1 olarak geçiyor. Batı kapısından aşağıya doğru yürürseniz, yanında küçük bir gölet bulunan Stupa 2’ye ulaşabilirsiniz. Bunun yanında, onlarca tapınak kalıntısı ve zamanın yapılarının temelleri arasında yürüyüp alanı keşfedebilirsiniz.

Budanın kutsal emanetleri üzerinde 2400 yıl: Sanchi Stupa

Sanchi’ye, Bhopal’dan trenle ya da otobüsle ulaşabilir, yarım günlük bir tur yapabilirsiniz. Eğer yakınlarındaysanız, kesinlikle rotanıza eklemeniz gereken bir yapı burası. Keyifli geziler dilerim.

Budanın kutsal emanetleri üzerinde 2400 yıl: Sanchi Stupa

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