44 Bitcoin karşılığında vatandaşlık veren ülke: Vanuatu

Güney Pasifik’teki ufak bir ada dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Dünyada hala tartışılan sanal para birimini kullanan Vanuatu, sadece 44 bitcoin’e vatandaşlık vereceğini duyurdu. Şu sıralarda borsada 1 Bitcoin yaklaşık olarak 4.581 dolar iken Vanuatu’dan vatandaşlık almak için ise yaklaşık 200.000 doları gözden çıkarmak gerek.

Eski İngiliz kolonilerinden olan Vanuatu vatandaşları vizesiz bir şekilde 113 ülkeye gidebiliyor. Aralarında AB ülkeleri ve İngiltere’nin de bulunduğu yerlere ziyaret edebilen Vanuatulular vergiyi de dünya standartlarına göre oldukça düşük ödüyor. Özellikle çifte pasaport sahiplerinden gelir vergisi almayı şart koşmayan ülkede yeni teknolojilere adaptasyon olmak için böyle bir adım atıldığı belirtildi.

Bitcoin Nedir? 1 Bitcoin kaç Türk Lirası ediyor?



İnternet dünyasında son yıllarda popüler hale gelen ve yeni para birimi olarak görülen Bitcoin, birçok tartışmayı ve hukuki olayı beraberinde getiriyor olsa da, son zamanlarda oldukça büyük firmalar tarafından destekleniyor. Satoshi Nakamoto tarafından 2008 yılında deneysel olarak başlatılan ve günümüzde oldukça popüler hale gelen bir sanal para birimi olan Bitcoin‘in bağlı olduğu bir ödeme sistemi veya herhangi bir merkezi bulunmuyor. Satoshi Nakamoto, aslında Bitcoin’in kurucusu olan ve kısa bir zaman önce ortaya çıkan Avustralyalı Craig Wright‘ın yıllardır kendisini gizlemek için kullandığı isim.

Transfer işlemleri herhangi bir aracı olmadan doğrudan iki taraf arasında gerçekleşiyor. Özetle Bitcoin’in hiçbir sahibi olmadığı için, değerini istediği gibi belirleyebilen veya oynama yapabilen tek bir güç bulunmuyor. Peki 1 Bitcoin kaç Türk Lirası ediyor? Bitcoin değeri ne kadar? Bu sanal para biriminin bağlı olduğu bir güç veya merkez bulunmadığı için fiyatını tamamen arz ve talep koşulları belirliyor. Normal ekonomi şartlarında olduğu gibi talep artınca fiyat yükselirken, talep azalınca fiyat düşüyor. Ancak, bu sanal para birimi son yıllarda ciddi bir düşüş yaşamış olsa da, tekrar yükselişe geçtiği söyleniyor. Bir yıl önce 1 BTC yaklaşık 1,361.68 TL seviyesindeydi. 14 Ağustos itibarıyla yeni bir rekora imza atan Bitcoin, 15.800 TL seviyesini gördü.



