Bu Ã¼lke 55 Ã¼lkeye vize kolaylÄ±ÄŸÄ± getirmeye hazÄ±rlanÄ±yor

Bu ülke 55 ülkeye vize kolaylÄ±ÄŸÄ± getirmeye hazÄ±rlanÄ±yor
Pakistan BaÅŸbakanÄ± Ä°mran Han'Ä±n Ticaret ve YatÄ±rÄ±m DanÄ±ÅŸmanÄ± Abdul Razak Davud, 55 Ã¼lke iÃ§in daha Pakistan'a vizesiz seyahat veya kapÄ±da vize uygulamasÄ±na geÃ§ilmesi amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
BaÅŸkent Ä°slamabad'da yerel basÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Abdul Razak Davud, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ilgili kurumlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlamasÄ±yla teklifin ocak ayÄ±nda Ä°mran Han'a sunulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ãœlke turizmini geliÅŸtirmek iÃ§in geÃ§en ocakta aralarÄ±nda ABD ve Ä°ngiltere'nin de bulunduÄŸu 24 Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in kapÄ±da vize uygulamasÄ±na geÃ§ildiÄŸini ifade eden Davud, gÃ¼venlik konusunda da adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±yla 55 Ã¼lke iÃ§in daha vizesiz seyahat veya kapÄ±da vize uygulamasÄ±na geÃ§ilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Ãœlke turizminin geliÅŸmesi gerektiÄŸini vurgulayan Davud, hÃ¼kÃ¼metin bu konuda her tÃ¼rlÃ¼ adÄ±mÄ± atmaya hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.Â Vizesiz seyahat ve kapÄ±da vize uygulamasÄ±nÄ±n ocakta tamamlanmasÄ±yla teklif Ã¶nce Han'a sunulacak. Han'Ä±n uygun bulmasÄ± halinde Bakanlar Kurulu onayÄ±na gÃ¶nderilecek teklif buradan geÃ§erse yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.ÂPakistan sadece Nepal, Maldivler, Trinidad ve Tobago, Samoa ve Togo olmak Ã¼zere beÅŸ Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na vize uygulamÄ±yor.
AralarÄ±nda Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu 67 Ã¼lkenin iÅŸ insanlarÄ±na ise Pakistan ticaret makamlarÄ±ndan alÄ±nan belgelerle davet edilmeleri halinde kapÄ±da vize veriliyor. Turistik amaÃ§lÄ± seyahat eden 24 Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na kapÄ±da vize uygulamasÄ±na bu yÄ±l baÅŸÄ±nda geÃ§ilmiÅŸti. Yeni dÃ¼zenlemeyle Pakistan'a vizesiz ya da kapÄ±da vize uygulamasÄ±yla giden Ã¼lke sayÄ±sÄ± 84'e yÃ¼kselecek.
FotoÄŸraflar: Alamy, DepoPhotos
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