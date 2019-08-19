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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
DHA
19.08.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Bu şelaleye girmek cesaret istiyor

Kızılırmak Nehri üzerinde, 1,5 kilometre uzunluğa sahip kanyon, 2012 yılında Ulusal Turizm Bölgesi ilan edildi. Altınkaya Bara Göleti'nin bulunduğu alandaki kanyon, barajın en derin yeri olma özelliği taşıyor.

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Marmaris'e 33 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi'nde bulunan aralıklarla 5 şelaleden oluşan Turgut Şelalesi, ormanın içindeki muhteşem görünümüyle yaz- kış doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Bu şelaleye girmek cesaret istiyor

Günlük safari turlarına katılan turistler, Turgut Mahallesi'ndeki iki ayrı su kaynağından beslenen şelaleye, ahşap köprü ve patika yollardan aromatik bitki türleri arasından geçerek, ulaşıyor.

Bu şelaleye girmek cesaret istiyor

'Atlamak yasak' tabelasına aldırış etmeyen ziyaretçiler, şelalenin önünde oluşan küçük gölün serin suyuna kendilerini bırakıyor.

Bu şelaleye girmek cesaret istiyor

Sığla, çam ve bazıları 800 yıllık çınar ağaçları arasındaki, güneş ışığının çok fazla giremediği, yaklaşık 7 metre yükseklikten akan şelalenin doğal güzelliği görenleri hayran bırakıyor.

Bu şelaleye girmek cesaret istiyor

Şelalenin 15- 16 derecelik suyuna girmek ise cesaret istiyor.

Bu şelaleye girmek cesaret istiyor

Mavi ve yeşilin her torunun yer aldığı doğal şelale şehrin gürültüsünden uzaklaşıp, doğayla baş başa kalarak, su sesiyle terapi yapmak isteyenler için de eşsiz bir seçenek oluşturuyor. Tabiatın gizli hazinesi olan şelaledeki, kaplan kelebekleri de burayı tercih edenlerin dikkate aldığı bir özellik oluyor.

Bu şelaleye girmek cesaret istiyor

Her mevsim güzel olan şelale, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor.

Bu şelaleye girmek cesaret istiyor

Şelaleyi ziyaret edenler ardından civardaki restoranlarda gözleme ve alabalık yiyor.

Bu şelaleye girmek cesaret istiyor

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