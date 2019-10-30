Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yapılan ‘Kürtün Pidesi’ inceliği ve lezzetiyle insanların kilometrelerce uzaktan gelmesine neden oluyor.
Dünyaca ünlü Karadeniz pidelerine benzeyen fakat ince açılması, köy tereyağı kullanılması ve içinde kullanılan malzemelerin doğallığıyla ayrı bir lezzeti bulunan Kürtün Pidesi yiyenlerin beğenisini kazanıyor.
İlçe merkezinde 50 yıldan fazladır pidecilik yapan Yılmaz ailesinin fertlerinden Yakup Yılmaz, babasından sonra 25 yıldır pidecilik yaptığını kıymalı, kaşarlı, karışık, kuşbaşılı, kır pidesi, lahmacun çeşitlerini yemek için Gümüşhane merkez, Torul, Şiran, Giresun Eynesil, Görele, Doğankent, Tirebolu ve Erzincan gibi yerlerden gelen müşterileri olduğunu söyledi.
Yaptığı pideyi “Kürtün Pidesi” olarak adlandıran Yılmaz, ince açılmış hamuruyla diğer pidelerden ayrılan pideyi şu sözlerle anlattı:
“Bu meslek ata, baba mesleğimiz. 50 yıldır Kürtün’de pidecilik yapıyoruz. Pidemizin özelliği hamurunun ince açılmış olması ve içinde kullandığımız malzemelerin doğal olması. Köy tereyağı, köy peyniri ve Kürtün’de yetişen hayvanların etini kullanıyoruz"
Pide çeşitlerini yiyenlerin çok memnun kaldığını ifade eden Yılmaz, “Ben babamdan sonra 25 yıldan beri burada bu işi yapıyorum. Yazın daha iyi iş yapıyoruz. Kış mevsiminde düşüyor işlerimiz. Yiyenler çok memnun kalıyor ve teşekkür ediyorlar. Özellikle pidenin inceliğinden ve tereyağından gelen lezzetini beğeniyorlar” dedi.
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