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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar
Seyahat
İHA
30.10.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yapılan ‘Kürtün Pidesi’ inceliği ve lezzetiyle insanların kilometrelerce uzaktan gelmesine neden oluyor.

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Dünyaca ünlü Karadeniz pidelerine benzeyen fakat ince açılması, köy tereyağı kullanılması ve içinde kullanılan malzemelerin doğallığıyla ayrı bir lezzeti bulunan Kürtün Pidesi yiyenlerin beğenisini kazanıyor.

Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar

İlçe merkezinde 50 yıldan fazladır pidecilik yapan Yılmaz ailesinin fertlerinden Yakup Yılmaz, babasından sonra 25 yıldır pidecilik yaptığını kıymalı, kaşarlı, karışık, kuşbaşılı, kır pidesi, lahmacun çeşitlerini yemek için Gümüşhane merkez, Torul, Şiran, Giresun Eynesil, Görele, Doğankent, Tirebolu ve Erzincan gibi yerlerden gelen müşterileri olduğunu söyledi.

Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar

Yaptığı pideyi “Kürtün Pidesi” olarak adlandıran Yılmaz, ince açılmış hamuruyla diğer pidelerden ayrılan pideyi şu sözlerle anlattı:

Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar

“Bu meslek ata, baba mesleğimiz. 50 yıldır Kürtün’de pidecilik yapıyoruz. Pidemizin özelliği hamurunun ince açılmış olması ve içinde kullandığımız malzemelerin doğal olması. Köy tereyağı, köy peyniri ve Kürtün’de yetişen hayvanların etini kullanıyoruz"

Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar

Pide çeşitlerini yiyenlerin çok memnun kaldığını ifade eden Yılmaz, “Ben babamdan sonra 25 yıldan beri burada bu işi yapıyorum. Yazın daha iyi iş yapıyoruz. Kış mevsiminde düşüyor işlerimiz. Yiyenler çok memnun kalıyor ve teşekkür ediyorlar. Özellikle pidenin inceliğinden ve tereyağından gelen lezzetini beğeniyorlar” dedi.

Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar

 

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