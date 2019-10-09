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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bu müzeyi ziyaret etmeden Kapadokya’dan gitmiyorlar
Seyahat
İHA
09.10.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Bu müzeyi ziyaret etmeden Kapadokya’dan gitmiyorlar

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi’ni yılın ilk 9 ayında 1 milyon 83 bin 271 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'ni yılın ilk 9 ayında 1 milyon 83 bin 271 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bu müzeyi ziyaret etmeden Kapadokya’dan gitmiyorlar

Kapadokya bölgesini yılın ilk 9 ayında 2 milyon 902 bin 390 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken bölgeyi ziyaret eden turistlerin en çok ilgi gösterdiği müze ise Göreme açık Hava Müzesi olması dikkatlerden kaçmadı. Kapadokya'yı ziyaret eden 2 milyon 902 bin 390'nından 1 milyon 83 bin 271'i Göreme açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeden bölgeden ayrılmadı.

Bu müzeyi ziyaret etmeden Kapadokya’dan gitmiyorlar

Göreme Açık Hava Müzesi'ni Ocak ayında 56 bin 807, Şubat ayında 61 bin 494, Mart ayında 90 bin 181, Nisan ayında 154 bin 415, Mayıs ayında 141 bin 381, Haziran ayında 144 bin 556, Temmuz ayında 135 bin 484, Ağustos ayında 149 bin 177 ve Eylül ayında ise 129 bin 776 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

 

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