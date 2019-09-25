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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bu köyün eşi benzeri yok! Keşfedilmeyi bekliyor
Seyahat
İHA
25.09.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Bu köyün eşi benzeri yok! Keşfedilmeyi bekliyor

Sivas’ın Divriği ilçesi Çiğdemli köyü, kendine özgü asırlık mimarisi ile keşfedilmeyi bekliyor.

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Orta Asya’dan Anadolu’ya göçen Türklerin ilk uğrak yerlerinden biri olan Sivas’ın Divriği ilçesindeki eski adı ile Tuğut, yeni adı ile Çiğdemli köyü benzersiz mimarisi ile keşfedilmeyi bekliyor. Evliya Çelebi Seyahatname isimli eserinin 3. cildi 274. sayfasında bu köyden “150 haneli, bağlı-bahçeli, mamur bir köy” sözleri ile bahsediyor. Evliya Çelebi’nin de bahsettiği gibi yaklaşık 150 haneden oluşan köyde evler kendine özgü ilginç mimarileri ile dikkat çekiyor. Yaklaşık bin yıllık olduğu düşünülen köydeki evler bitişik yapıları ile Mardin evlerini de andırıyor. Evler arasında birbirine bağlanan tüneller, köprüler bulunduğu gibi bazı evlerin altında tünellerden ulaşılan mahzenler yer alıyor. Köy dar sokakları, taş duvarları, tavan işlemeleri ve tarihi kaldırımları ile adeta bir Orta Çağ filmi setini andırıyor. Nizami mimarisi ile de günümüz mimarları için bulunmaz bir örnek teşkil ediyor.

Bu köyün eşi benzeri yok Keşfedilmeyi bekliyor

Türk kültürünü yansıtıyor

Köy hakkında bilgi veren Divriği İlçesi Belediye Başkanı Hakan Gök, köyün mimarisi ile Anadolu’ya gelen ilk Türklerin özeliklerini yansıttığını belirterek, “1071 Malazgirt savaşı ile Anadolu’nun Türkleşmesi tamamlanıyor. Türkler Anadolu’yu yurt ediniyorlar. Bizim köyümüzün sakinleri de burada Ahıska bölgesinden gelmişler. Suyun bol olması, tarım arazilerinin ve yaylaların bol olması bu köyü tercih etmelerine neden olmuş. Buraya bir köy demekte yanlış. Burada bir şehir havası var. Burada bir kent havası var. Çünkü, insanlar 300-400 yıl önce sokak kültürü oluşturmuş. Bitişik nizamda binalar yapmışlar ama hiç biri birbirini gölgelemiyor. Hiç biri diğerinin yapısını bozmuyor. Sokaklarda yuvarlak mimarinin olması, kaldırımların düzgün yapılması, akarların oluşturulması bize aynı zamanda Türklerin temizliğe verdiği önemi gösteriyor. Şu anki mimari ile geçmişteki bu mimariyi kıyasladığımızda atalarımızın daha sağlıklı yaşam alanları oluşturduklarını söyleyebiliriz” dedi.

Bu köyün eşi benzeri yok Keşfedilmeyi bekliyor

Köyün yerleşim yerine olarak ilk kez Romalılar döneminde kullanıldığı düşünülürken Türkler için ise tarihi yaklaşık 800 yıl öncesine dayanıyor. Köyde halen ayakta kalmayı başaran binaların tarihinin ise 300 ila 400 yıl arasında olduğu tahmin ediliyor. Yerli ve bayancı turistlerin ve araştırmacıların dikkatini çeken Tuğut köyü çevresel etkilerle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bir çok ev yıkılırken diğerleri ise güçlükle ayakta kalmakta. Köy sakinleri ise köyün koruma altına alınmasını istiyor.

Bu köyün eşi benzeri yok Keşfedilmeyi bekliyor

 

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