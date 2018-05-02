Bu hafta sonu rotanızda Nemrut Dağı olsun

Nemrut Dağı Milli Parkı

Nemrut Dağı Milli Parkı, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin Güney Bölümü’nde Güneydoğu Toros Dağları üzerinde yer alıyor. Mili park, yakın çevresi için fiziksel ve sosyal anlamda bir eşik niteliğinde. Bu nedenle milli parkın bulunduğu bölge içinde hiçbir yerleşim birimi bulunmuyor, sosyal hayat milli parkın yakın çevresinde devam ediyor. Adıyaman il Kahta İlçesi’nin Karadut Köyü sınırları içerisinde olup, Kahta İlçesi’nin 54 kilometre kuzeyinde yer alıyor, Kahta İlçesi sınırlarında 138.500 dakikalık alana sahip. Nemrut Dağı 1987'de UNESCO tarafından Dünya mirası alanı ilan edildi. 1988 yılında ise Milli Park sahası ilan edilmiş.

Nemrut Dağı Milli Parkı 2150 metre yüksekli ile Dünyanın en yüksek açık hava müzesi konumunda. Başka hiçbir yerinde görülemeyecek, 8-10 metre yükseklikte heykelleri, 2000 metre yükseklikte yapılan bir piramidi, hala keşfedilmemiş kral I. Antiochos’un mezarı, dünyanın en eski ve dev boyutlu horoskopunu ya da yıldız falı sistemini, yarım kilometre uzunluğunda eski kitabeleri, eski Grek ve Pers sanatı stili karışımı yapıtlarını bünyesinde barındırması nedeniyle dünyanın 8. harikası olarak da değerlendiriliyor. Kommagene Krallığı, Güneydoğu Anadolu’da Güneydoğu Toroslar’la Fırat Nehri arasında kalan, batıdan Kilikia, kuzeyden Kapodokia ile sınırlı bir bölgede kurulmuş. Bu alan günümüzde Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş illerini kapsıyor. Asur ve Hitit egemenliklerini yaşayan Krallığın Asur kaynaklarında, Geç Hitit Dönemi’nde “Kummuh” olarak adı geçmekte. Büyük İskender’den sonra Selefkiler’in egemenliğinde kalmış. M.Ö. 162 yılında Mithridathes Kalinikos tarafından bağımsız bir devlet olarak kurulmuş. Mithridathes, ataları olan Persleri, Makedonları ve bölgedeki diğer toplulukları bir araya getirerek kurduğu bu güçlü devlete Grekçe “Genler Topluluğu” anlamına gelen Kommagene adını vermiştir. Krallığın ilk merkezi Arsameia olup, başkenti Samosata (Samsat).

Görmeden – yapmadan dönme!

Uluslararası öneme sahip Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Arsamia, Karakuş Tümülüsü Tarihi ve görsel değeri nedeniyle potansiyeli açısından milli park içerisinde bulunan önemli alanlardan.

Cendere Köprüsü

Kahta İlçemizde bulunan eski adıyla Chabinas olan şimdi adıyla Cendere Köprüsü, Milattan sonra 1 yy. sonlarında Samsat’ta karargah kurmuş olan 16. Roma Lejyonu Septimius Severus tarafından inşa edilmiş. Köprü kemeri 92 adet taş blokun üst üste bindirilmesi ile hiç çimento kullanılmadan inşa edilmiş. Deprem ve yer sarsıntılarına karşı köprü ve sütunlara esneklik payı sağlanmış.

Eski Kahta Kalesi

Kahta’nın 20 kilometre kuzeyinde Eski Kahta Köyü (Kocahisar) yakınında. Hititlerden kalma bir kale olan Eski Kahta Kalesi, MÖ 9. yüzyılda yapılmıştır Eski Hitit metinlerinde bu kalenin ismi geçmektedir Yavuz Sultan Selim zamanında 1516’da ele geçirilmiş, Sultan I.Mahmut tarafından da onarılmıştır. Bugünkü kale meydanında bu kaleden arta kalan bir cami kalıntısı, hamam, iki su sarnıcı, kral sarayı ve diğer bina kalıntıları bulunmaktadır Kaleden Kahta Çayına inen 400 metre uzunluğunda kayalar oyularak yapılmış merdivenli bir yol vardır bu yolun yapılış amacı kalenin kuşatıldığı sırada su gereksiniminin bu yolla sağlanmasıdır. Kale 2017 yılında yeniden restore edilmiş olup eski ihtişamlı görünümünü tekrar kazanmıştır.

Arsamia

Anadolu’daki yazılı kayaların en büyüğü de kalenin güney yamacında bulunuyor. Buradaki Grekçe yazıtta Kommegene Devleti’nin başkenti Arsemia, Kral Antiochos’un aile seceresi, siyasi amaçları ve dinsel inançları yazılıdır. Ayrıca I Antiochos’un babası Kommagene Kralı I. Mithridates’in burada gömülü olduğu ve onuruna her ay törenler düzenlendiği bu yazıttan öğrenilmektedir.

Karakuş Tümülüsü

Kahtaya 10 kilometre mesafede ve Cendere-Eski Kahta-Arsemia ve Nemrut dağı yol güzergahı üzerinde bulunan Karakuş Tepesi aynı zamanda Nemrut dağının Milli Park girişi sayılır. Kommageneler döneminde aile mezarı olarak inşaa edilmiştir. Tepe 40 metre yüksekliğinde ve çevreden toplanan taşlarla meydana getirilmiş yığma bir mezar. Kuzeydoğuya bakan tarafta iki, Kuzeybatı ve Güneyde birer sütun bulunuyor. Güneydeki sütunu üzerinde bu tepenin sembolü olan Kartal var. Kuzeydoğu ve Kuzeybatıdaki sütunlardan birinin üzerinde Arslan diğerinde Antiochus ile Herakles’in el sıkıştığı kabartma bulunuyor, ancak bunlar kısmen yıpranmış halde. Sütun üstünde Komagenelilerin Makedonyalılara olan bağlılıklarını gösteriyor.

Nemrut Dağı Milli Parkı’nda zengin tarihi değerlerinin yanında kültürel yapı da oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip ve bu miras günümüze kadar ulaşıyor. Köy evleri, kadınların günlük yaşamlarında hala kullandıkları geleneksel renkli giysiler, el sanatları ve yöreye has yemekler korunan kültürel değerlerin önemli unsurları. Bazı bitki ve hayvan türleri yöre halkı kültürünün bir parçası olarak tıbbi, aromatik ve gastronomik maksatlarla hala kullanılıyor. Yöre halkı tarafından özel anlam atfedilen efsaneler, define öyküleri ve ziyaret edilen yatır, türbe ve ziyaretgahlar da korunan yerel kültürel mirasın örnekleri arasında yer alıyor. Hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı geleneksel yaşam tarzı; yöre halkının uyum içinde yaşamasına olanak tanıyor ve bu da ziyaretçilere misafirperverlik olarak yansıyor. Milli parkta, günübirlik kamp alanları bulunuyor. Ayrıca Milli Park tabiat yürüyüşleri, yaban hayatı gözlemi, fotosafari gibi faaliyetler için eşsiz güzellikleri gözler önüne seriyor.

Ne yenir:

Yemek çeşitleri bakımından yöre oldukça zengin… Yöreye has yemekler hala yaşatılıyor. Yolunuz düştüğünde Çiğ Köfte, İçli Köfte Abuzer Kebabı, Yaprak Sarma, Hıtap, Domates Tava Etli Bulgur Pilavı ve Patlıcan Kebabının tadına bakmadan dönmeyin.

Nerede kalınır?

İl ve ilçede son dönemde lüks otellerin sayısı artması nedeniyle konaklama sorunu yaşanmıyor. Ayrıca Nemrut Dağı civarındaki köylerde pansiyonlar mevcut olup ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur.

Milli park girişleri:

Adıyaman Arsamia Giriş Kontrol Ünitesi, Karadut Giriş Kontrol Ünitesi Malatya Belliyayla Giriş Kontrol Ünitesi

Turlar:

Nemrut turları Büyük Tur, Normal Tur ve Küçük Tur olmak üzere üç ayrı şekilde yapılmaktadır.



Büyük tur: Güneşin doğuşunu izlemek için Adıyaman’dan gece saat 02.00’da hareket edilir. Nemrut Dağı’nda güneşin doğuşu izlenerek, Arsameia, Yeni Kale, Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü gezilerek dönülüyor. Bu tur yaklaşık 5-6 saat sürüyor. Güneşin batışını izleyecek olan ziyaretçilerin, Adıyaman’dan saat 14.00’da Kahta’dan ise saat 14.30’da ayrılmaları tavsiye ediliyor.

Küçük tur: Yalnızca Nemrut Dağı’nı kapsayan turdur. Kommagene Uygarlığı’nın diğer kalıntıları görülmediği için yaklaşık 4-4,5 saat sürer.

Normal tur: Güneşin doğuşunu ve batışını içine almayan turlardır. Genellikle sabah çıkılmakla birlikte günün her saati uygun. Arabaları tırmanışa uygun olanlar, kendi araçlarıyla da çıkabilirler. Adıyaman-Kahta karayolu ile ulaşım sağlanmakta olup, Milli Park alanı Kahta’ya 9 kilometre, Adıyaman’a 43 kilometre uzaklıktadır. Nemrut'a ulaşmak için Adıyaman'ın Kahta ilçesine kadar şehirlerarası otobüslerle gelinebileceği gibi, Kahta'ya 15 kilometre mesafedeki Adıyaman Havaalanı da kullanılabilir.

Ulaşım:

Adıyaman-Kahta karayolu ile ulaşım sağlanmakta olup, Milli Park alanı Kahta’ya 9 km, Adıyaman’a 43 kilometre uzaklıktadır. Nemrut'a ulaşmak için Adıyaman'ın Kahta ilçesine kadar şehirlerarası otobüslerle gelinebileceği gibi, Kahta'ya 15 kilometre mesafedeki Adıyaman Havaalanı da kullanılabilir. Hava Alanı Ankara İstanbul Olamak güzere Türk Hava Yolları ve Pegasus Firmalarının düzenlemiş olduğu seferlerle yolculuk 1-1,5 saatle çık kısalmaktadır.

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı:

Gölbaşı, Adıyaman’ın 63 kilometre uzaklığında bulunan bir ilçesi. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’yu Doğu Anadolu’ya bağlayan Gaziantep-Malatya karayolu ile Adana-Malatya demiryolu güzergâhında yer alıyor. Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi hudutları dâhilinde bulanan Gölbaşı İnekli ve Azaplı göllerini de içerisinde bulunan 20.798 dekarlık alan 2873 sayılı mili parklar kanunu 3. maddesine göre 28.06.2008 tarihinde ‘Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı’ olarak ilan edilmiş sulak alan ekosistem vasfında. Yerli ve göçmen çok sayıda kuş türü için yumurtlama, yavru çıkarma ve mevsimlik yaşama alanı olduğu ve bu göller ötücü ve su kuşlarının yani sıra başta balık türleri ve sucul canlılarını da bünyesinde bulunduruyor. Gölün çevresi Sazlıkların yanı sıra çeşitli Otsu odunsu bitkilerde bulunuyor. Bu alanlarda kuşların yoğun olduğu mevsimlerde kuş gözlemlerinin yapılması için Bağlarbaşı Köyü’nde kuş gözlem kulesi, kuş gözlem evi, seyir terası ve sunum binası mevcut ve; Gölbaşı gölü yanında ziyaretçilerin göl manzarasını seyretmek ve spor yapmak için yürüyüş yolları, oturma birimleri, çocuklar için çocuk oyun alanları mevcut.

Gölbaşı ilçesi sınırları içerisinde bulunan alan sulak alan ekosistem vasfında. Göl, yağmur, kar ve küçük derelerin yanı sıra tabanında bulunan kaynaktan beslenir. Gölleri birbirine bağlayan kanal ilerisi için su sporları yapmaya elverişli konumda bulunuyor. Saha içerisinde 2 kuş gözlem kulesi, mescit, sosyal donatılar, otopark, yağmur barınağı, tanıtım merkezi, manzara seyir terası, 15 kamelya, yürüyüş yolları, büfe, 2 çeşme, 20 barbekü, 2 kuş gözlem evi, 5 ahşap köprü bulunmakta.

Ulaşım:

Adıyaman-Gölbaşı karayolu ile ulaşım sağlanmakta olup, Tabiat Parkı alanı Gölbaşı merkezde ve Adıyaman’a 63 kilometre uzaklıkta. Hava Alanı Ankara- İstanbul Olmak üzere Türk Hava Yollarının düzenlemiş olduğu seferlerle yolculuk 1-1,5 saatle çık kısalmakta.

Alanla İlgili Ayrıntılı Bilgi Almak İçin İrtibat :

Adıyaman Orman ve su işleri Şube Müdürlüğü

0 416 2164008-Fax:2166078

Kahta Milli Park Şefliği

0416725 50 84

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı