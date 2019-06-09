Bu fırsatları mutlaka not edin
Hürriyet Seyahat editörleri sizler için kaçırılmaması gereken seyahat fırsatlarını ve haberlerini derledi. İşte detaylar...
New York’un denizkızları yürüyüşte
ABD’deki Coney Adası, dünyanın en eski lunaparkına ve halk plajına ev sahipliği yapıyor. New York’un sayfiyesi olan adanın en ünlü etkinliklerinden biri, Denizkızı Geçit Töreni. Yaz mevsiminin başlangıcını kutlamak için düzenlenen etkinlikte, binlerce kişi deniz ve mitoloji temalı kostümlerle cadde ve sokakları dolduruyor. İlki 1983’te yapılan geçit töreni bu yıl 22 Haziran’da gerçekleşecek.
Renkli kostüm ve makyajlarla tam bir festivale dönüşen etkinlik, dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Antika arabalar, bando ve dans gösterileriyle eğlence artıyor. Çeşitli kategorilerde yarışmalar da düzenleniyor. O tarihte New York’ta olacaksanız bu çılgın eğlenceyi sakın kaçırmayın. Festival programı hakkında detaylı bilgiyi internet sitesinden edinebilirsiniz. (www.coneyisland.com/programs/mermaid-parade)
Çok kal, az öde
Bodrum Cennet Koyu’nda yer alan Mandarin Oriental, haziran ayı boyunca tüm oda kategorilerinde dört gece konaklamalarda bir gece; villalarda ise yedi gece konaklamalarda iki gece hediye ediyor.
Engelsiz Plaj sezonu açtı
Antalya Konyaaltı sahilindeki Engelsiz Plaj, sezonu açtı. 5 numaralı plaj yanında hizmet veren tesiste engelli bireylere özel tasarlanmış yürüyüş platformları, şezlonglar, duş ve soyunma kabinleri var. Asansör sistemi ve görevli personel aracılığıyla tek başlarına rahatlıkla denize girebiliyorlar.
Olimpos’ta 10 yıl sonra caretta caretta
Antalya’nın 300 metrelik Olimpos sahilinde 10 yıldan sonra ilk kez iki caretta caretta yumurta bıraktı. Caretta carettaları korumak için altı görevli çalışıyor. Bitişik iki sahil (Çıralı ve Olimpos), geçen yıl korumaya alınmıştı. Uygulanan tedbir ve yasaklar sonuç verdi ve kaplumbağalar geri döndü.
Tunceli’de mavi tur
Tatilini bayramda Tunceli’de geçiren turistler için Pertek ilçesindeki Keban Gölü’nde mavi tur düzenlendi. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, “Kentimizin kalkınması için tek çözüm turizm. Bizler de turizm alanında yatırım yapıyoruz” diyor.
Ralliciler Eskişehir’de
2019 Avrupa Ralli Kupası‘na dahil Uluslararası ESOK Rally organizasyonu, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 13-15 Haziran tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilecek. Katılımcılar iki gün boyunca Bozdağ eteklerindeki 433 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele edecek. Yarışlar, 13 Haziran saat 21:30’da Espark AVM önünde gerçekleştirilecek start seremonisiyle başlayacak.
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