Bu fırsatlar kaçmaz!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBu fırsatlar kaçmaz!
Geri Seyahat Bu fırsatlar kaçmaz!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Bu fırsatlar kaçmaz!
Seyahat
Hürriyet Seyahat
27.01.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Bu fırsatlar kaçmaz!

Hürriyet Seyahat editörleri haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatlarını ve önemli haberlerini sizler için derledi. İşte detaylar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Erken rezervasyon kazandırıyor

Jolly Tur mart ayında alternatifli tarihlerde Büyük Orta Avrupa Turu düzenliyor. Prag, Viyana ve Budapeşte görülecek yerler arasında. Yedi gece sekiz gün sürecek tura THY uçak bileti ve konaklama dahil. Fiyatlar 299 Euro olarak belirlendi. Hallstat, Göller Bölgesi, Salzburg ve Passau gündüz turları da Jolly’den katılımcılara hediye. Detaylı bilgi için www.jollytur.com.

Akdeniz’i gemiyle keşfedin

MSC Cruises Akdeniz programı, İtalya’nın tarihi liman şehri Cenova’dan başlıyor. Devamında Fransa’nın Cannes, İspanya’nın Palma de Mallorca ve Katalan kültürünü yerinde yaşayacağınız Barselona kentlerine demir atılacak. Tüm bu şehirleri bavul toplama-taşıma derdi olmadan, şehirlerarası yorucu yolculuklar yapmadan, her sabah yeni bir limana uyanarak keşfedeceksiniz. Tura 830 Euro’dan başlayan fiyatlarla katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için: www.msccruises.com.tr

Termal otellerin yükselişi

Termal otelcilik günümüzde sağlık, SPA ve wellness turizmiyle birlikte anılıyor. Türkiye’de sağlık turizmi yatırımları sadece kaplıca hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri, lüks tesisler ile misafirlerine hizmet verecek duruma geldi. Artık termal otellerden 12 ay boyunca faydalanılıyor. Karaderili Şirketler Grubu’na ait Yalova Terma City ile Kütahya Emet Termal Resort & SPA tesisleri de bu saydığımız özelliklere sahip otellerden ikisi. Beş yıldızlı Yalova Terma City, 5 bin metrekarelik sağlık, SPA ve kür merkezi, 2 bin 200 yatak kapasiteli oteliyle sağlık turizminin önemli bir temsilcisi.

Bu fırsatlar kaçmaz

İki meydan arasında koca bir tarih

Şehri avcunun içi gibi bildiğini düşünen kırk yıllık İstanbulluların dahi yeni şeyler öğreneceği, unuttuklarını hatırlayacağı, entelektüel olarak besleneceği alternatif bir İstanbul rehberi hazırlandı: ‘Hatırlayan Şehir: Taksim’den Sultanahmet’e Mekân ve Hafıza’.

Politik bir eylem olarak seyahat, son zamanlarda yükselen bir eğilim. Seyahat kararı verirken ekolojiyi dikkate almak, küresel eylemlere katılmak için yola çıkmak, gidilen yerin politik geçmişiyle ilgilenmek ya da özellikle bu geçmiş nedeniyle orayı seçmek... Asena Günal ile Murat Çelikkan’ın hazırladığı, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi tarafından yayımlanan ‘Hatırlayan Şehir: Taksim’den Sultanahmet’e Mekân ve Hafıza’ isimli rehber de bu kapsamda ele alınabilir. 

Bu fırsatlar kaçmaz

Taksim Meydanı’ndan başlayıp Sultanahmet Meydanı’nda sona eren, 17 duraklık ve 5 km.’lik bir tur bu...  Durakların her biri, şehrin ve ülkenin hafızasında yer tutan olaylara tanıklık etmiş mekânlar. Taksim Meydanı’nı 1977 1 Mayıs’ından ayrı düşünmek, İstiklal Caddesi’nde feminist hareketin yürüyüşlerini anımsamamak, Emek Sineması denince, kapanmasın diye mücadele eden hareketi anmamak mümkün değil. Rehberde kendine yer bulan her durak, işte böyle bir ‘yük’ü de taşıyor. Galata’dan Karaköy’e indiğinizde Kamondo Merdivenleri’nde durup İstanbul’da modern bankacılığın kurucusu sayılan aileyi yâd edecek, Sirkeci’deki Sansaryan Han’ın 1915 öncesine uzanan tarihini öğrenecek, bugün beş yıldızlı Four Seasons Hotel’in cezaevi olduğu günleri hatırlayacaksınız.

Heinrich Böll Vakfı’nın desteğiyle yayımlanan Türkçe-İngilizce bu küçük rehber kitap maalesef satılmıyor ancak içindeki tüm bilgilere bir harita eşliğinde internetten ulaşabilirsiniz. Adresi hatirlayansehir.hakikatadalethafiza.org

Turda hangi duraklar var

Taksim Meydanı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi, Emek Sineması, Galatasaray Meydanı, Hazzopulo Pasajı, Mısır Apartımanı, Karşı Sanat, Aras Yayıncılık, Narmanlı Han, Neve Şalom Sinagogu, Salt Galata, Kamondo Merdivenleri, San(a)saryan Han, Belediyeler Birliği Binası, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul.

Bu fırsatlar kaçmaz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Küresel şenlik başlasın

Bu fırsatlar kaçmaz!

Atlas Okyanusu'ndaki ilginç Türk adası! Hikâyesi sizi çok şaşırtacak, turist rekoru kırıyor...

Avrupa'nın 2019 kültür başkenti: Filibe