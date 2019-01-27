Bu fırsatlar kaçmaz!

Erken rezervasyon kazandırıyor

Jolly Tur mart ayında alternatifli tarihlerde Büyük Orta Avrupa Turu düzenliyor. Prag, Viyana ve Budapeşte görülecek yerler arasında. Yedi gece sekiz gün sürecek tura THY uçak bileti ve konaklama dahil. Fiyatlar 299 Euro olarak belirlendi. Hallstat, Göller Bölgesi, Salzburg ve Passau gündüz turları da Jolly’den katılımcılara hediye. Detaylı bilgi için www.jollytur.com.

Akdeniz’i gemiyle keşfedin

MSC Cruises Akdeniz programı, İtalya’nın tarihi liman şehri Cenova’dan başlıyor. Devamında Fransa’nın Cannes, İspanya’nın Palma de Mallorca ve Katalan kültürünü yerinde yaşayacağınız Barselona kentlerine demir atılacak. Tüm bu şehirleri bavul toplama-taşıma derdi olmadan, şehirlerarası yorucu yolculuklar yapmadan, her sabah yeni bir limana uyanarak keşfedeceksiniz. Tura 830 Euro’dan başlayan fiyatlarla katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için: www.msccruises.com.tr

Termal otellerin yükselişi

Termal otelcilik günümüzde sağlık, SPA ve wellness turizmiyle birlikte anılıyor. Türkiye’de sağlık turizmi yatırımları sadece kaplıca hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri, lüks tesisler ile misafirlerine hizmet verecek duruma geldi. Artık termal otellerden 12 ay boyunca faydalanılıyor. Karaderili Şirketler Grubu’na ait Yalova Terma City ile Kütahya Emet Termal Resort & SPA tesisleri de bu saydığımız özelliklere sahip otellerden ikisi. Beş yıldızlı Yalova Terma City, 5 bin metrekarelik sağlık, SPA ve kür merkezi, 2 bin 200 yatak kapasiteli oteliyle sağlık turizminin önemli bir temsilcisi.

İki meydan arasında koca bir tarih

Şehri avcunun içi gibi bildiğini düşünen kırk yıllık İstanbulluların dahi yeni şeyler öğreneceği, unuttuklarını hatırlayacağı, entelektüel olarak besleneceği alternatif bir İstanbul rehberi hazırlandı: ‘Hatırlayan Şehir: Taksim’den Sultanahmet’e Mekân ve Hafıza’.

Politik bir eylem olarak seyahat, son zamanlarda yükselen bir eğilim. Seyahat kararı verirken ekolojiyi dikkate almak, küresel eylemlere katılmak için yola çıkmak, gidilen yerin politik geçmişiyle ilgilenmek ya da özellikle bu geçmiş nedeniyle orayı seçmek... Asena Günal ile Murat Çelikkan’ın hazırladığı, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi tarafından yayımlanan ‘Hatırlayan Şehir: Taksim’den Sultanahmet’e Mekân ve Hafıza’ isimli rehber de bu kapsamda ele alınabilir.

Taksim Meydanı’ndan başlayıp Sultanahmet Meydanı’nda sona eren, 17 duraklık ve 5 km.’lik bir tur bu... Durakların her biri, şehrin ve ülkenin hafızasında yer tutan olaylara tanıklık etmiş mekânlar. Taksim Meydanı’nı 1977 1 Mayıs’ından ayrı düşünmek, İstiklal Caddesi’nde feminist hareketin yürüyüşlerini anımsamamak, Emek Sineması denince, kapanmasın diye mücadele eden hareketi anmamak mümkün değil. Rehberde kendine yer bulan her durak, işte böyle bir ‘yük’ü de taşıyor. Galata’dan Karaköy’e indiğinizde Kamondo Merdivenleri’nde durup İstanbul’da modern bankacılığın kurucusu sayılan aileyi yâd edecek, Sirkeci’deki Sansaryan Han’ın 1915 öncesine uzanan tarihini öğrenecek, bugün beş yıldızlı Four Seasons Hotel’in cezaevi olduğu günleri hatırlayacaksınız.

Heinrich Böll Vakfı’nın desteğiyle yayımlanan Türkçe-İngilizce bu küçük rehber kitap maalesef satılmıyor ancak içindeki tüm bilgilere bir harita eşliğinde internetten ulaşabilirsiniz. Adresi hatirlayansehir.hakikatadalethafiza.org

Turda hangi duraklar var

Taksim Meydanı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi, Emek Sineması, Galatasaray Meydanı, Hazzopulo Pasajı, Mısır Apartımanı, Karşı Sanat, Aras Yayıncılık, Narmanlı Han, Neve Şalom Sinagogu, Salt Galata, Kamondo Merdivenleri, San(a)saryan Han, Belediyeler Birliği Binası, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul.