Bu fırsatlar kaçmaz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Seyahat
14.10.2018 - 05:27, Son Güncelleme:

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Seyahat editörleri sizler için haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatlarını derledi.

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Uçuran festival

Fethiye Belediyesi, 16-21 Ekim tarihleri arasında 19. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali düzenliyor. Hava Oyunları’na 31 ülkeden 900 pilot katılacak. Dünyaca ünlü akrobasi pilotlarının katılacağı festival 16 Ekim günü saat 11.00’de Babadağ 1700 metre pistinde başlayacak. Aynı gün Ölüdeniz Belceğiz Plajı’nda yamaç paraşütü gösterileri, akrobasi model uçak, yelken kanat, mikrolight, motorlu yamaç paraşütü, balon şovları ve çeşitli etkinlikler yapılacak. Ayrıca festival boyunca Murat Başaran, Yeşim Saraç ve Grup Ayna gibi ünlü isimler sahne alacak.

Yepyeni bir cruise deneyimi

MSC Cruises, yeni amiral gemisi ‘MSC Grandiosa’nın 10 Kasım 2019 tarihinde Almanya Hamburg’dan Akdeniz’e açılacağı ilk seferi için ‘MSC Voyagers Club’ üyelerine yönelik rezervasyonlara başladı. MSC Grandiosa’nın yapımı, Fransa Saint-Nazaire’deki Chantiers de l’Atlantique Tersanesi’nde (eski adıyla STX France) hâlâ sürüyor. Gemi üstün yeniliklerle dolu ve Meraviglia-Plus sınıfı iki gemiden ilki olacak. MSC Voyagers Club üyeleri 21 Ekim’e kadar iki haftalık süre boyunca bu seyahate rezervasyon yaptırmak için öncelik hakkına sahipler. MSC Grandiosa’da tatilciler Broadway tarzı bir tiyatro salonu, casino, muhteşem bir sportplex, bowling salonu, Sports Bar, F1 simülatörü ve sanal oyunların olduğu salon gibi çeşitli olanaklardan da faydalanacaklar. (0850 420 96 00)

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Abu Dabi’de her şey dahil Türk oteli açıldı

Rixos Hotels, Abu Dabi’nin Saadiyat Adası’nda Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dördüncü oteli olan Rixos Saadiyat Island’ın kapılarını açtı. Dünya çapında hızla büyüyen Rixos Hotels, Saadiyat Adası’nın el değmemiş beyaz kumları üzerinde misafirlerini Osmanlı saraylarından esinlenen zengin bir ortamda lüksün sınırlarını zorlamaya davet ediyor. Abu Dabi’nin tüm cazibe merkezlerine 30 dakikadan az mesafede yer alan Rixos Saadiyat Island’da ziyaretçiler kendilerini Louvre Abu Dabi Müzesi, Şeyh Zaid Camii, Ferrari World ve Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’nı da bünyesinde barındıran şehrin en önemli noktalarına yakın bir konumda bulacak. 378 odası bulunan otelde 366 adet kusursuz bir tasarıma sahip oda ve süitin yanı sıra, özel havuzlu ve plaja doğrudan erişim imkânı olan 12 adet üç ve dört yatak odalı villalardan oluşuyor. Konuklarını gerçek bir mutfak yolculuğuna çıkaran Rixos Saadiyat Island, dünyanın dört bir yanından lezzetler sunan toplam 10 adet restoran ve barı bünyesinde bulunduruyor. Seçkin restoranları arasında Türk mutfağının lezzetlerini misafirlere gün boyu sunan otelin imzası niteliğindeki Turquoise, deniz mahsulleri ve muhteşem sahil manzaraları ile Mermaid ve keyifli İtalyan klasiklerinin sunulduğu L’Olivo yer alıyor. Türkiye’de turizme yatırım yapan en büyük grup olduklarını ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Rixos markasına olan talebin gün geçtikçe arttığını belirten Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, ‘’Rixos Hotels olarak yine bir ilke imza atarak Abu Dabi’de her şey dahil ilk lüks resort otelimizi hizmete açarken, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki varlığımızı güçlendirmiş olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Ultra lüksü, mutfakta yenilikçiliği ve en yüksek hizmet standartlarını sunan tam entegre bir tesisin nasıl oluşturulacağını dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerimize göstermeyi umuyoruz” dedi.

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Felsefi yolculuk

Prontotour, düzenlediği turlara önemli bir yenilik kattı. İlk kez ‘Felsefe’ başlığıyla turlar düzenlenecek. İlk tursa 2-4 Kasım arasında gerçekleşecek. Seyahatseverler Anadolu’da felsefi bilgeliğin doğduğu topraklarda keşfe çıkacak. Üç gün sürecek olan tur kapsamında İzmir, Didim ve Efes görülecek yerler arasında... Gezginler, ‘Felsefe Turu’ kapsamında antikçağın bilgeleriyle konuşarak, felsefenin topraklarımızdaki havasını soluyacak. ‘Ben kimim, yaşamın anlamı nedir, doğa nasıl anlaşılmalıdır?’ sorularını yüzyıllar öncesinde sormuş olan antikçağ bilgelerinin metinlerinin okunup tartışılacağı tura Maltepe Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güncel Önkal eşlik ediyor. Konaklama ve uçak biletlerinin dahil olduğu turun fiyatı, 1449 TL. (prontotour.com)

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Sonbaharda Edirne ve İğneada...

Jolly Tur, 28 Ekim’de Edirne-İğneada gezisi düzenliyor. Sonbaharda Edirne ve İğneada’nın tüm güzelliklerine tanık olabilirsiniz. Tek gece konaklama yapılacak bu turda longoz ormanları, Dupinsa Mağarası, Sırp Sandığı Müzesi ve Arasta Çarşısı görülecek yerler arasında. Ayrıca İğneada’ya 15 km mesafede Beğendik Sınır Köyü’ne de uğramadan tatil rotanızı bitirmeyin. 579 TL. (www.jollytur.com)

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