Bu fırsatlar kaçmaz
Seyahat editörleri sizler için haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatlarını derledi.
Uçuran festival
Fethiye Belediyesi, 16-21 Ekim tarihleri arasında 19. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali düzenliyor. Hava Oyunları’na 31 ülkeden 900 pilot katılacak. Dünyaca ünlü akrobasi pilotlarının katılacağı festival 16 Ekim günü saat 11.00’de Babadağ 1700 metre pistinde başlayacak. Aynı gün Ölüdeniz Belceğiz Plajı’nda yamaç paraşütü gösterileri, akrobasi model uçak, yelken kanat, mikrolight, motorlu yamaç paraşütü, balon şovları ve çeşitli etkinlikler yapılacak. Ayrıca festival boyunca Murat Başaran, Yeşim Saraç ve Grup Ayna gibi ünlü isimler sahne alacak.
Yepyeni bir cruise deneyimi
MSC Cruises, yeni amiral gemisi ‘MSC Grandiosa’nın 10 Kasım 2019 tarihinde Almanya Hamburg’dan Akdeniz’e açılacağı ilk seferi için ‘MSC Voyagers Club’ üyelerine yönelik rezervasyonlara başladı. MSC Grandiosa’nın yapımı, Fransa Saint-Nazaire’deki Chantiers de l’Atlantique Tersanesi’nde (eski adıyla STX France) hâlâ sürüyor. Gemi üstün yeniliklerle dolu ve Meraviglia-Plus sınıfı iki gemiden ilki olacak. MSC Voyagers Club üyeleri 21 Ekim’e kadar iki haftalık süre boyunca bu seyahate rezervasyon yaptırmak için öncelik hakkına sahipler. MSC Grandiosa’da tatilciler Broadway tarzı bir tiyatro salonu, casino, muhteşem bir sportplex, bowling salonu, Sports Bar, F1 simülatörü ve sanal oyunların olduğu salon gibi çeşitli olanaklardan da faydalanacaklar. (0850 420 96 00)
Abu Dabi’de her şey dahil Türk oteli açıldı
Rixos Hotels, Abu Dabi’nin Saadiyat Adası’nda Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dördüncü oteli olan Rixos Saadiyat Island’ın kapılarını açtı. Dünya çapında hızla büyüyen Rixos Hotels, Saadiyat Adası’nın el değmemiş beyaz kumları üzerinde misafirlerini Osmanlı saraylarından esinlenen zengin bir ortamda lüksün sınırlarını zorlamaya davet ediyor. Abu Dabi’nin tüm cazibe merkezlerine 30 dakikadan az mesafede yer alan Rixos Saadiyat Island’da ziyaretçiler kendilerini Louvre Abu Dabi Müzesi, Şeyh Zaid Camii, Ferrari World ve Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’nı da bünyesinde barındıran şehrin en önemli noktalarına yakın bir konumda bulacak. 378 odası bulunan otelde 366 adet kusursuz bir tasarıma sahip oda ve süitin yanı sıra, özel havuzlu ve plaja doğrudan erişim imkânı olan 12 adet üç ve dört yatak odalı villalardan oluşuyor. Konuklarını gerçek bir mutfak yolculuğuna çıkaran Rixos Saadiyat Island, dünyanın dört bir yanından lezzetler sunan toplam 10 adet restoran ve barı bünyesinde bulunduruyor. Seçkin restoranları arasında Türk mutfağının lezzetlerini misafirlere gün boyu sunan otelin imzası niteliğindeki Turquoise, deniz mahsulleri ve muhteşem sahil manzaraları ile Mermaid ve keyifli İtalyan klasiklerinin sunulduğu L’Olivo yer alıyor. Türkiye’de turizme yatırım yapan en büyük grup olduklarını ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Rixos markasına olan talebin gün geçtikçe arttığını belirten Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, ‘’Rixos Hotels olarak yine bir ilke imza atarak Abu Dabi’de her şey dahil ilk lüks resort otelimizi hizmete açarken, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki varlığımızı güçlendirmiş olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Ultra lüksü, mutfakta yenilikçiliği ve en yüksek hizmet standartlarını sunan tam entegre bir tesisin nasıl oluşturulacağını dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerimize göstermeyi umuyoruz” dedi.
Felsefi yolculuk
Prontotour, düzenlediği turlara önemli bir yenilik kattı. İlk kez ‘Felsefe’ başlığıyla turlar düzenlenecek. İlk tursa 2-4 Kasım arasında gerçekleşecek. Seyahatseverler Anadolu’da felsefi bilgeliğin doğduğu topraklarda keşfe çıkacak. Üç gün sürecek olan tur kapsamında İzmir, Didim ve Efes görülecek yerler arasında... Gezginler, ‘Felsefe Turu’ kapsamında antikçağın bilgeleriyle konuşarak, felsefenin topraklarımızdaki havasını soluyacak. ‘Ben kimim, yaşamın anlamı nedir, doğa nasıl anlaşılmalıdır?’ sorularını yüzyıllar öncesinde sormuş olan antikçağ bilgelerinin metinlerinin okunup tartışılacağı tura Maltepe Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güncel Önkal eşlik ediyor. Konaklama ve uçak biletlerinin dahil olduğu turun fiyatı, 1449 TL. (prontotour.com)
Sonbaharda Edirne ve İğneada...
Jolly Tur, 28 Ekim’de Edirne-İğneada gezisi düzenliyor. Sonbaharda Edirne ve İğneada’nın tüm güzelliklerine tanık olabilirsiniz. Tek gece konaklama yapılacak bu turda longoz ormanları, Dupinsa Mağarası, Sırp Sandığı Müzesi ve Arasta Çarşısı görülecek yerler arasında. Ayrıca İğneada’ya 15 km mesafede Beğendik Sınır Köyü’ne de uğramadan tatil rotanızı bitirmeyin. 579 TL. (www.jollytur.com)
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