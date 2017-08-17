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Seyahat

Bu festivali kaçırmayın: La Tomatina

Eğer bu sene Cumhuriyet Bayramı ve Kurban Bayramı tatillerini birleştirip İspanya planı yaptıysanız bu yazıyı okumadan programınızı tamamlamayın. Dünyada mutlaka katılması gereken festivaller listesinden çıkmayan İspanya Valencia'da çok yakın Domates Festivalini değerlendirin derim. Festival her yıl Ağustos'un son Çarşamba'sı düzenleniyor. İşte o festival....

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İki komşunun birbirleriyle şakalaşmasıyla 1940'larda başlayan La Tomatina günümüzde dünyaca ünlü bir festival haline geldi. Kasaba yıl boyunca bu soslu gün için hazırlık yapıyor; özel domatesler yetiştiriliyor, günün kusursuz geçmesi için planlamalar yapılıyor.

Bu festivali kaçırmayın: La Tomatina

Geçen sene Ağustos'un son haftası için Barcelona planımız vardı, şans eseri festivali görünce nasıl gidilire bakmaya başladım. Eğer kalabalıksanız arabayla gidin, müthiş rahatlık olur, düşünmeden istediğiniz kadar eşya alırsınız yanınıza ve yakındaki lokasyonları gezme imkanınız olur. Biz iki kişi olduğumuz için Barcelona'dan kalkan günübirlik turlardan birine katılarak gittik. 

Bu festivali kaçırmayın: La Tomatina

Şehre girdiğinizde gece kaçta kalktığınızı yol yorgunluğunu unutup kendinizi coşkuya bırakacaksınız. Kapısının önünde sangria satan kasabalılardan bardağım bittikçe alıp içmekten boğazlarım şişti. Sonunda sabırsızlıkla beklediğimiz an geldi ve evlerin duvarları muşambalarla kaplanmış festival yoluna girdik. Toplamda domates dolu 8 kamyon geldi. Bir an ayaklarımın altında domatesten bir göl olmuştu, ayağı kayıp içine düşenler, tanımadığı halde birbirine gülümseyerek domates atan -çoğu yabancı- turistler, hepsi harikaydı

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Eğlence kısmı harikaydı ama asıl sorun bittikten sonraydı. Çıkışta hepimizi tanzikli sularla yıkayacaklar sanıyordum ama o ayrıca paralı bir kısımmış ama yol boyunca 1€'ya sizi yıkayabilecek kasabalılar var. Durun ve yıkanın yoksa meydana çıkıncaya kadar güneşin etkisiyle tüm domatesler üstünüzde kurur ve temizlemek iyice zorlaşır.

Bu festivali kaçırmayın: La Tomatina

Eski kıyafetler getirmiştim yanımda ve hepsini attım. Barcelona'ya dönüp temizlenmeye çalıştığımda saçımdan domates parçalarını ayıklamam epey zamanımı aldı ve Türkiye'ye dönene kadar domates kokusu geçmek bilmedi. Domates asidik özellikli olduğu için kırmızı küçük noktalar da çıkardık. Her şeye rağmen iyi ki yaptım içimde kalmadı, ama bir daha hadi gel deseler gider miyim yok gitmem, bir kere yeter:)

Bu festivali kaçırmayın: La Tomatina

Fotoğraflar: Büşra DURBİN

Kaynak: Hürriyet Haber

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Bu festivali kaçırmayın: La Tomatina
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