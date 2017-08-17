Bu festivali kaçırmayın: La Tomatina

İki komşunun birbirleriyle şakalaşmasıyla 1940'larda başlayan La Tomatina günümüzde dünyaca ünlü bir festival haline geldi. Kasaba yıl boyunca bu soslu gün için hazırlık yapıyor; özel domatesler yetiştiriliyor, günün kusursuz geçmesi için planlamalar yapılıyor.

Geçen sene Ağustos'un son haftası için Barcelona planımız vardı, şans eseri festivali görünce nasıl gidilire bakmaya başladım. Eğer kalabalıksanız arabayla gidin, müthiş rahatlık olur, düşünmeden istediğiniz kadar eşya alırsınız yanınıza ve yakındaki lokasyonları gezme imkanınız olur. Biz iki kişi olduğumuz için Barcelona'dan kalkan günübirlik turlardan birine katılarak gittik.





Şehre girdiğinizde gece kaçta kalktığınızı yol yorgunluğunu unutup kendinizi coşkuya bırakacaksınız. Kapısının önünde sangria satan kasabalılardan bardağım bittikçe alıp içmekten boğazlarım şişti. Sonunda sabırsızlıkla beklediğimiz an geldi ve evlerin duvarları muşambalarla kaplanmış festival yoluna girdik. Toplamda domates dolu 8 kamyon geldi. Bir an ayaklarımın altında domatesten bir göl olmuştu, ayağı kayıp içine düşenler, tanımadığı halde birbirine gülümseyerek domates atan -çoğu yabancı- turistler, hepsi harikaydı

Eğlence kısmı harikaydı ama asıl sorun bittikten sonraydı. Çıkışta hepimizi tanzikli sularla yıkayacaklar sanıyordum ama o ayrıca paralı bir kısımmış ama yol boyunca 1€'ya sizi yıkayabilecek kasabalılar var. Durun ve yıkanın yoksa meydana çıkıncaya kadar güneşin etkisiyle tüm domatesler üstünüzde kurur ve temizlemek iyice zorlaşır.

Eski kıyafetler getirmiştim yanımda ve hepsini attım. Barcelona'ya dönüp temizlenmeye çalıştığımda saçımdan domates parçalarını ayıklamam epey zamanımı aldı ve Türkiye'ye dönene kadar domates kokusu geçmek bilmedi. Domates asidik özellikli olduğu için kırmızı küçük noktalar da çıkardık. Her şeye rağmen iyi ki yaptım içimde kalmadı, ama bir daha hadi gel deseler gider miyim yok gitmem, bir kere yeter:)

Fotoğraflar: Büşra DURBİN