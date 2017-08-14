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Bu evde her şey ters dönmüş halde! Üstelik Türkiye'de...

Antalya'nın turistik bölgesi Kundu'daki dünyanın 13'üncü, Türkiye'nin ise ilk ters evi ziyaretçi rekoru kırıyor. Farklı dekorasyonuyla ilgi çeken ev birçok milletten ziyaretçileri de ağırlıyor. işte her şeyin tepetaklak olduğu o ev...

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Antalyanın Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi’nde 2 yıl önce 300 metrekarelik araziye kurulan 85 metrekarelik ters ev, açıldığı günden beri herkesin yoğun ilgisini çekiyor.Yapımı yaklaşık 2 yıl süren ev, Ocak ayından itibaren 30 binden fazla kişiyi ağırladı.

Bu evde her şey ters dönmüş halde Üstelik Türkiyede...

Yaklaşık 85 metrekare alana sahip, normal bir evin iki katı maliyetle yapılan evde, giriş kapısından mutfak mobilyalarına, beyaz eşyalardan tuvalet ve banyo dolaplarına, yatak odasından oturma gruplarına kadar her şey taban yerine tavanda duruyor.

Bu evde her şey ters dönmüş halde Üstelik Türkiyede...

Her yaştan insanın rahatlıkla gezebileceği evin, 6 ayda bir dekorasyonu değiştiriliyor. Çekilen fotoğrafların farklı olması için dekorasyona önem verdiklerini belirten ters ev işletmecisi Kaan Karahan, evin içini kendisi tasarlıyor. Haftanın yedi günü 09.00- 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan ters eve giriş ücreti ise sadece 15 TL.

Bu evde her şey ters dönmüş halde Üstelik Türkiyede...

Kaynak: Hürriyet Haber

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Bu evde her şey ters dönmüş halde! Üstelik Türkiye'de...
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