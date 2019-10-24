Bu da dÃ¼den turizmi (Karakuyu dÃ¼denleri)

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Bu da düden turizmi (Karakuyu düdenleri)
Seyahat
DHA
24.10.2019 - 11:50, Son GÃ¼ncelleme:

Bu da düden turizmi (Karakuyu düdenleri)

Ä°zmir'in Menderes ilÃ§esine baÄŸlÄ± KÄ±rsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarÄ±m arazilerinde geÃ§en ocak ayÄ±nda dÃ¼ÅŸen rekor yaÄŸÄ±ÅŸla ortaya Ã§Ä±kan dÃ¼denler yoÄŸun ziyaretÃ§isiyle ilgi odaÄŸÄ± oldu. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi, araÃ§larÄ±yla dÃ¼denlerin oluÅŸtuÄŸu bÃ¶lgeye gelerek selfie yapÄ±p, bu doÄŸa olayÄ±nÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi. Karakuyu Mahallesi MuhtarÄ± Veli Karakaya, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n yaklaÅŸmasÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte tekrar ÅŸelale gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne kavuÅŸacak dÃ¼denlere gelecek ziyaretÃ§iler iÃ§in heyecanlÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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KÄ±rsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarÄ±m arazilerinde, geÃ§en ocak ayÄ±nda dÃ¼ÅŸen rekor yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± dÃ¼denler oluÅŸmuÅŸ, ÅŸelaleyi andÄ±ran doÄŸa olayÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek isteyenler Ã§evre kÃ¶ylerden araÃ§larÄ±yla bÃ¶lgeye akÄ±n etmiÅŸti. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi, araÃ§larÄ±yla dÃ¼denlerin oluÅŸtuÄŸu bÃ¶lgeye gelerek selfie Ã§ektirip bu doÄŸa olayÄ±nÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirmiÅŸti.

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Bu da dÃ¼den turizmi (Karakuyu dÃ¼denleri)

Mahalle MuhtarÄ± Karakaya, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n ve dolayÄ±sÄ±yla yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havalarÄ±n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "DÃ¼denlerimizin bulunduÄŸu arazideki sular, yine Ã§ukurlarÄ±n iÃ§ine akacak ve burada bir doÄŸal gÃ¼zellik oluÅŸturacak. GeÃ§en kÄ±ÅŸ olduÄŸu gibi, bu kÄ±ÅŸ da bu gÃ¼zelliÄŸi seyretmek isteyen herkesi bekliyoruz. KÃ¶yÃ¼mÃ¼z misafir aÄŸÄ±rlamayÄ± sever" dedi. KÃ¶ylÃ¼ler dÃ¼den gÃ¶rmeye gelen vatandaÅŸlarÄ± kÃ¶y kahvehanelerinde aÄŸÄ±rlÄ±yor, kendi yaptÄ±klarÄ± doÄŸal zeytinyaÄŸÄ±nÄ± ve yÃ¶resel Ã¼rÃ¼nleri satÄ±yor.

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Bu da dÃ¼den turizmi (Karakuyu dÃ¼denleri)

Ã–te yandan geliÅŸmeler Ã¼zerine devreye giren Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BanliyÃ¶ ve RaylÄ± Sistem YatÄ±rÄ±mlarÄ± Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼hendislik Jeoloji Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, toplam 8 bin metrekarelik alanda kontrolsÃ¼z oluÅŸabilecek yeni dÃ¼denlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek ve yaz aylarÄ±nda bÃ¶lgedeki Ã§iftÃ§ilerin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu suyu temin etmek iÃ§in, yaÄŸmur sularÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu dÃ¼denlerden yerin altÄ±na akÄ±p, orada birikmesi iÃ§in bir yer altÄ± barajÄ± projesi oluÅŸturdu.

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Bu da dÃ¼den turizmi (Karakuyu dÃ¼denleri)

YaklaÅŸÄ±k 18 milyon metrekÃ¼p kapasiteli yer altÄ± barajÄ± iÃ§in belediye ekiplerinin geldiÄŸini ve arazide Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±p gittiklerini sÃ¶yleyen Muhtar Veli Karakaya, "Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda atÄ±lmÄ±ÅŸ somut adÄ±m yok. Bu olursa hem Ã§iftÃ§inin yazÄ±n kullanacak suyu olacak, hem de dÃ¼denlerin Ã§evresinde insanlar gezebilecek" dedi.

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Bu da dÃ¼den turizmi (Karakuyu dÃ¼denleri)

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