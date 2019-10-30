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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bu adanın tek sahibi keçiler
Seyahat
DHA
30.10.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Bu adanın tek sahibi keçiler

Antalya'nın Demre ilçesindeki 145 dönümlük Aşırlı Adası'na 16 yıl önce bırakılan dağ keçilerinin sayısı zamanla artış gösterdi. Bugün adanın tek sahibi haline gelen keçiler, bölgedeki yatçılar tarafından besleniyor.

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Kekova Koyu'nda yer alan Gökkaya'da 145 dönüm büyüklüğündeki Aşırlı Adası, makilik ve çam ormanlarıyla kaplı. Neredeyse tamamı kayalık olan adaya, 2003 yılında sahipleri tarafından dağ keçileri bırakıldı. 2004 yılında Demre Mal Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu, o dönemdeki sahiplerinden alınan Aşırlı Adası, Hazine'ye verildi.

Bu adanın tek sahibi keçiler

Birinci derecede sit alanı ve koruma altında olan adaya geçmişte bırakılan dağ keçileri, zaman zaman kaçak avlanmasına rağmen çoğaldı.

Bu adanın tek sahibi keçiler

Yatçılar yemek bırakıyor

Günümüzde sayıları bilinmeyen dağ keçileri, Aşırlı Adası'nın tek sahibi konumunda. Adanın batısındaki ve kuzeyindeki Gökkaya Koyu'na bakan bölümlerde 30'lu ve 50'li gruplar halinde dağ keçileri görülüyor. Bölgede yatları ile gezenler zaman zaman keçilere yiyecek bırakıyor. Kekova turuna çıkan bazı yatçılar, akşamüstü su içmek için sahile inen keçileri turistlere gösterirken bazıları ise adadaki kuyudan su alarak keçilere veriyor. Yatçılar keçilerin kaçak olarak avlandığını belirterek, bunun önleminin alınmasını ve keçilerin adadaki sayısının artmasını istiyor.

Bu adanın tek sahibi keçiler

'Gün geçtikçe çoğalıyorlar'

Keçilere yiyecek getiren Kekova'da deniz fotoğrafçılığı yapan Turgut Selçuk, "Bu keçiler turistlerden büyük ilgi görüyor. Ayrıca burası doğal bir hayvanat bahçesi haline geldi. Bundan 15- 20 yıl önce bir iş adamı tarafından bu hayvanlar buraya bırakıldı. Doğal şartlarda bunlar burada yetişti ve büyüdü. Çoğalıyorlar gün geçtikçe. Turizme, ülke ekonomisine büyük yarar sağlıyor" dedi.

Bu adanın tek sahibi keçiler

'Turistlerin ilgisini çekiyor'

Yatçı Ahmet Kocabaş da "Güzel adamızda dağ keçileri mevcut. Bunlar ülke turizmi için, Demre turizmi için güzel bir kazanç. Buraya Kekova turuna gelen turistlere, dağ keçilerini gösterdiğimiz zaman fotoğraflıyor ve ilgilerini çekiyor. Bu da bizim için artısı olan bir durum" diye konuştu.

Bu adanın tek sahibi keçiler

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