Brezilya semalarında Türk Bayrağı açan çılgın Türk!

Yunus DALGIÇ / Youtube: Way Out YC

Brezilya'nın eşsiz sahilleri, futbol maçları, dansı, müziği ve ekstrem sporları her zaman ilgi odağım olmuştur. Londra’ya taşındıktan sonraki yıllardan itibaren hep aklımda “Bir gün Brezilya’ya gideceğim, fakat nasıl?” düşüncesi yer edinmeye devam etmekteydi… Uzun bir araştırma ve motivasyon sürecinden sonra, bir iş yerine tam zamanlı olarak başladım. Her gün cebimde kalan bütün madeni paramı 'yakın gelecek' adını verdiğim kumbaramla paylaşıyordum.







“Hayaller, kişinin gökyüzündeki ikinci evidir” derdi Edgard, çalıştığım iş yerindeki göçmen aşçı… Heyecanım, yaklaşık altı ay öncesinde uçak biletimi almama sebebiyet verdi. Tarih 4 Haziran 2017’yi gösterdiğinde ise Londra Heatrow havalimanından önce aktarmalı Paris’e oradan da 12 saatlik uçuşun ardından Rio De Janeiro-Galeao Havaalanına ulaştım. Burada beni Londra’da dil okulundan tanıştığım arkadaşım, Camila karşıladı. Şehirdeki insanlara, binalara ve Cristo Tepesine hayranlıkla bakıyordum. Sabahın ilk ışıkları olmasına rağmen, bu şehir benim gözlerimde çoktan aydınlanmıştı...







İlk rotamız, Rio De Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Petropolis kentiydi. Yaklaşık bir saatlik yolcuğumuzun ardından Petropolis kentine ulaştık. Bu kent Camila'nın doğduğu ve ailesi ile birlikte yaşadığı yerdi. Doğanın içerisinde sessiz ve hoş bir ev sahibi olan Menezes Ailesi, kendilerine özgü türlü çeşitte peynir içeren kahvaltı hazırlayarak benimle küçük bir çocuk gibi ilgileniyorlardı. Hoş sohbet, bol kahkaha ile birlikte geceyi orada geçirdim. Ertesi sabah sırt çantam, fotoğraf makinem ve gezilecek yerler listem ile birlikte erken vakitte Rio De Janeiro'ya doğru yola koyulduk.





Brezilya'ya, İngiltere'ye ve daha bir çok ülke ve şehre ait olan hikayelerimi ve görüntülerimi hayalleri olanlara, gezginlere destek olmak için Youtube Kanalımız olan Way Out YC 'de paylaşmaktayım..



Brezilya’nın en yüksek tepesi ve Türk Bayrağı

Ülkenin ikinci büyük şehri olan Rio De Janeiro, Portekizce dilinde 'ocak ırmağı' anlamına geliyor. Copacabana Sahili, Tijuca Yağmur Ormanı, Kurtarıcı İsa Heykeli, Corcovado Dağı ile ünlü… Seyahat sırasında yanımda gururla taşıdığım, göklerde dalgalandırmak istediğim Türk Bayrağım vardı. Camila gökyüzüne meraklı gözlerle bakma sebebimi anlamış olmalı ki, Paraşüt ile uçan kişiyi ve ardından bir tepeyi göstererek “işte Rio De Janeiro’yu en güzel oradan görebilirsin” dedi.







Brezilya'nın en yüksek tepelerinden birisi olan Pedra Bonita, turistlerin yoğun olarak gittiği, Hang Gliding (yamaç paraşütü ile planörcülüğün birleşmiş hali) sporunu gerçekleştirdikleri bölgenin adı. Bizde tüm yapılacak listemizi erteleyerek tepeye çıkmak için rotamızı değiştirdik.





Uzun süren araba yolculuğundan sonra tepeye ulaştık. Yaklaşık olarak 300-400 Türk Lirası ödediğim uçuş için gerekli tüm hazırlıkları gerçekleştirdik. Ayaklarımın yerden kesildiği andan itibaren farklı bir dünya ile kucaklaşmıştım adeta… Her şeyi en ince ayrıntısına kadar görebiliyordum.







Rio De Janeiro’yu en güzel ve unutulmayacak dakikalar içerisine sığdırarak gökyüzünde süzülmeye başladık. Uçuşu birlikte gerçekleştirdiğim eğitmen Coconuch bir şarkı mırıldanmaya başladı. Yavaş adımlarla koştuğumuz tepeden, gökyüzünde uçan bir kuş gibi süzülmeye geçen iki arkadaş olmuştuk. Yaklaşık sekiz dakika süren uçuşumuzun ardından ise Rio’nun en güzel sahillerinden bir tanesi olan Barra sahiline inişimizi gerçekleştirdik. Rio, hayallerim ve 'I believe that I can fly' mısraları eşliğinde gururla dalgalandırdığım Türk Bayrağı…