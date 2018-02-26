Bozdağ zirvesine Eskimo evi yaptı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde görevli Doktor Nuri Zeyrek'in Bozdağ'a tırmanarak 1157 metre zirvede Eskimo evi inşa etti. İşte detaylar…
Efe Dağcılık Kulübü üyesi olan, Ödemiş Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Nuri Zeyrek, 2.30 saat süren yolculuktan sonra 1157 metrelik zirveye ulaştı. Ardından 5 saatlik bir çalışmayla malzemesi kar olan igloyu yaptı.
Bir kişinin kalabileceği 3 metrekarelik igloyu tamamlayan Zeyrek, doğanın görsel şöleni eşliğinde kahve keyfi yaptı. İnsandan uzak, doğanın tüm güzelliğinin altında yapılan kahve keyfini fotoğraflamayı da ihmal etmedi.
Bu görüntüler, görenleri kıskandırırken, Zeyrek, bir süre sonra uyku tulumuna girip, geceyi igloda geçirdi. Sabah uyanan Zeyrek’in yanına, kendi zirve tırmanışını tamamlayan arkadaşları Mustafa Kırlı, Enis Çakıroğlu ve İbrahim Sürel de geldi. Bir süre burada kalan arkadaşlar, daha sonra zirve inişi yapıp, etkinliği bitirdi.
Ödemiş’teki hastanede 13 yıldır görev yaptığını, işinin stresli olduğunu ve dağcılığın yaşadığı strese iyi geldiğini söyleyen Dr. Zeyrek, amaçlarının ilçedeki dağcılık faaliyetlerin gelişmesi olduğunu vurguladı. Zeyrek, “Farklı bir etkinlik oldu. Umarım daha kalabalık şekilde çıkıp, Bozdağ’ın zirvesinde kar mağaraları yaparız” dedi.
İzmir’e 114 kilometre mesafede olan Ödemiş, tarihi 5 bin yıl öncesine kadar uzanan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Ege’nin en dikkat çekici kayak merkezi Bozdağ’ın yanı sıra, doğal güzelliğiyle öne çıkan Gölcük ile tarihi ve kültürel geçmişiyle önemli bir yere sahip Birgi Köyü, mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.
Fotoğraflar: egehaber
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