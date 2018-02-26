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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat HaberleriBozdağ zirvesine Eskimo evi yaptı
Seyahat Bozdağ zirvesine Eskimo evi yaptı
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Seyahat
Hürriyet Haber
26.02.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Bozdağ zirvesine Eskimo evi yaptı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde görevli Doktor Nuri Zeyrek'in Bozdağ'a tırmanarak 1157 metre zirvede Eskimo evi inşa etti. İşte detaylar…

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Efe Dağcılık Kulübü üyesi olan, Ödemiş Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Nuri Zeyrek, 2.30 saat süren yolculuktan sonra 1157 metrelik zirveye ulaştı. Ardından 5 saatlik bir çalışmayla malzemesi kar olan igloyu yaptı.

Bozdağ zirvesine Eskimo evi yaptı

Bir kişinin kalabileceği 3 metrekarelik igloyu tamamlayan Zeyrek, doğanın görsel şöleni eşliğinde kahve keyfi yaptı. İnsandan uzak, doğanın tüm güzelliğinin altında yapılan kahve keyfini fotoğraflamayı da ihmal etmedi.

Egenin deniz kokan sakin yeri: Sığacık
Ege'nin deniz kokan sakin yeri: Sığacık

Bu görüntüler, görenleri kıskandırırken, Zeyrek, bir süre sonra uyku tulumuna girip, geceyi igloda geçirdi. Sabah uyanan Zeyrek’in yanına, kendi zirve tırmanışını tamamlayan arkadaşları Mustafa Kırlı, Enis Çakıroğlu ve İbrahim Sürel de geldi. Bir süre burada kalan arkadaşlar, daha sonra zirve inişi yapıp, etkinliği bitirdi.

 Bozdağ zirvesine Eskimo evi yaptı

Ödemiş’teki hastanede 13 yıldır görev yaptığını, işinin stresli olduğunu ve dağcılığın yaşadığı strese iyi geldiğini söyleyen Dr. Zeyrek, amaçlarının ilçedeki dağcılık faaliyetlerin gelişmesi olduğunu vurguladı. Zeyrek, “Farklı bir etkinlik oldu. Umarım daha kalabalık şekilde çıkıp, Bozdağ’ın zirvesinde kar mağaraları yaparız” dedi.

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İzmir’in kalbindeki en iyi 10 yer
İzmir’in kalbindeki en iyi 10 yer

İzmir’e 114 kilometre mesafede olan Ödemiş, tarihi 5 bin yıl öncesine kadar uzanan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Ege’nin en dikkat çekici kayak merkezi Bozdağ’ın yanı sıra, doğal güzelliğiyle öne çıkan Gölcük ile tarihi ve kültürel geçmişiyle önemli bir yere sahip Birgi Köyü, mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.

Fotoğraflar: egehaber

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