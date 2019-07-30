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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bozcaada'da Bağbozumu etkinliği
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.07.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Bozcaada'da Bağbozumu etkinliği

Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki 5 bin yıllık üzüm bağlarında "2'nci Bağ Bozumu Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

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Bozcaada Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında ilçe meydanında oluşturulan alanda bağ bozumuna katılmak isteyenlere üzüm toplama sepetleri verildi. Kayıtları yapılan ziyaretçiler, ardından özel olarak oluşturulan traktör römorklarıyla bağlara taşındı.

Bağlarda katılımcılara üzüm toplama sistemi anlatılıp, Bozcaada'ya özgü üzümler tanıtıldı. Katılımcılar adanın 5 bin yıllık bağlarında elleriyle üzüm toplama fırsatı buldu. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinliğe, sosyal medya fenomenleri ile ünlü oyuncular Merve Boluğur ile Müjde Uzman da katıldı. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adanın ülke turizmi için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Binlerce yıldır var olan üzüm bağlarının son 2 yıldır turizmle birleştiğini anlatan Gültekin, bu sayede insanları bağlara konuk edip hem Bozcaada turizmini desteklediklerini, hem üzüm ve bağcılığı desteklediklerini hem de ilçenin tanıtımına katkı sunduklarını kaydetti. Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz ise adanın isminin özellikle son yıllarda turizm ile sık anıldığını hatırlattı. Tüm bu gelişmelere ek olarak 2 yıldır Bozcaada Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Bağ Bozumu Günleri" etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, gelecek yıllarda da sürdürmeyi amaçladıkları proje dahilinde adanın daha da tanınır olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi. Etkinlikler kapsamında ayrıca bu yıl 6-8 Eylül tarihlerinde "20'nci Bozcaada Kültür, Sanat ve Bağ Bozumu Festivali" düzenlenecek.

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