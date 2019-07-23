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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bozcaada bağbozumu turları başlıyor
Seyahat
Hürriyet Seyahat
23.07.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Bozcaada bağbozumu turları başlıyor

Bozcaada'da bu yıl 20. bağ bozumu festivaline hazırlanıyor. Festival öncesi düzenlenen bağbozumu turları ise 27 Temmuz'da başlıyor.

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Tarihi üzümle bir olan Bozcaada'nın bağlarına yapılan yolculuk birbirinden güzel anılara sahne oluyor. Traktör turlarıyla şenlik havasında bağbozumu günleri adaya renk katıyor.  Bağbozumu turları bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Gezinin en dikkat çeken detayı römorklar. Tur için özel hazırlanan römorklar Ressam Cemil Onay tarafından tasarlanıyor. Fotoğraf tutkunlarını cezbeden römorklar, yolculuk boyunca klarnet ve darbukayla şenleniyor. Yolculuğun ardından gidilen bağlarda katılımcılar üzüm yetiştiriciliği hakkında bilgi alıyor. El örmesi hasır sepetlerin hediye edildiği ziyaretçiler sepetlerini üzümle doldurma fırsatını da yakalıyor. Kendi topladıkları üzümleri doyasıyla yeme şansını da elde ediyorlar. Konuklar unutulmaz bir bağ yolculuğu ile ekolojik turizmi yaşıyorlar.

Nasıl katılırım?

Ada merkezinde kurulan tur stantlarına başvurarak istediğiniz saatteki araca rezervasyon yaptırıyorsunuz. Araçlara binerken sizin için elde örülerek hazırlanmış sepetleri alıyorsunuz. Bağa vardığınızda bağcılık hakkında bilgi alıp üzüm toplamayı öğreniyorsunuz. Tarımsal turizmi yaşadığınız gezide sepetlerimizi istediğiniz cins üzümlerle dolduruyorsunuz. Bozcaada'nın eşsiz manzarası size bol bol fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Artından araçlarla ada merkezine dönüyorsunuz. Yolculukta topladığınız üzümlerle el örgüsü sepetler size kalıyor.  

Bozcaada bağbozumu turları başlıyor


 
Bağ bozumu festivali

Bozcaada bu yıl 20'nci Kültür, Sanat ve Bağ bozumu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 6-8 Eylül tarihlerinde yapılacak festival boyunca, adanın kalesinde konserler sahne alacak. Festival sonu yapılan yarışmada en iyi çavuş üzümü seçiliyor.

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Bozcaada ve üzüm

Üzüm, Bozcaada hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Derler ki: Adaya ismini veren Tenes, bugünkü Poyraz Limanı çevresinde yabani asmayı bulmuş, onu geliştirerek "Kuntra” üzümünü yetiştirmiştir. Onu "Çavuş" takip etmiştir.  Milattan önceki Tenedos paralarında da üzüm salkımı motifleri işlenmiştir. 

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