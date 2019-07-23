Bozcaada bağbozumu turları başlıyor
Bozcaada'da bu yıl 20. bağ bozumu festivaline hazırlanıyor. Festival öncesi düzenlenen bağbozumu turları ise 27 Temmuz'da başlıyor.
Tarihi üzümle bir olan Bozcaada'nın bağlarına yapılan yolculuk birbirinden güzel anılara sahne oluyor. Traktör turlarıyla şenlik havasında bağbozumu günleri adaya renk katıyor. Bağbozumu turları bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Gezinin en dikkat çeken detayı römorklar. Tur için özel hazırlanan römorklar Ressam Cemil Onay tarafından tasarlanıyor. Fotoğraf tutkunlarını cezbeden römorklar, yolculuk boyunca klarnet ve darbukayla şenleniyor. Yolculuğun ardından gidilen bağlarda katılımcılar üzüm yetiştiriciliği hakkında bilgi alıyor. El örmesi hasır sepetlerin hediye edildiği ziyaretçiler sepetlerini üzümle doldurma fırsatını da yakalıyor. Kendi topladıkları üzümleri doyasıyla yeme şansını da elde ediyorlar. Konuklar unutulmaz bir bağ yolculuğu ile ekolojik turizmi yaşıyorlar.
Nasıl katılırım?
Ada merkezinde kurulan tur stantlarına başvurarak istediğiniz saatteki araca rezervasyon yaptırıyorsunuz. Araçlara binerken sizin için elde örülerek hazırlanmış sepetleri alıyorsunuz. Bağa vardığınızda bağcılık hakkında bilgi alıp üzüm toplamayı öğreniyorsunuz. Tarımsal turizmi yaşadığınız gezide sepetlerimizi istediğiniz cins üzümlerle dolduruyorsunuz. Bozcaada'nın eşsiz manzarası size bol bol fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Artından araçlarla ada merkezine dönüyorsunuz. Yolculukta topladığınız üzümlerle el örgüsü sepetler size kalıyor.
Bağ bozumu festivali
Bozcaada bu yıl 20'nci Kültür, Sanat ve Bağ bozumu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 6-8 Eylül tarihlerinde yapılacak festival boyunca, adanın kalesinde konserler sahne alacak. Festival sonu yapılan yarışmada en iyi çavuş üzümü seçiliyor.
Bozcaada ve üzüm
Üzüm, Bozcaada hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Derler ki: Adaya ismini veren Tenes, bugünkü Poyraz Limanı çevresinde yabani asmayı bulmuş, onu geliştirerek "Kuntra” üzümünü yetiştirmiştir. Onu "Çavuş" takip etmiştir. Milattan önceki Tenedos paralarında da üzüm salkımı motifleri işlenmiştir.
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