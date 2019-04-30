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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Botanik parkını andıran havalimanı
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
30.04.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Botanik parkını andıran havalimanı

Singapur'un doğusundaki Changi bölgesinde yer alan Changi Havalimanı, tasarımı ve yolcu dostu özellikleriyle dünyanın en iyi havaalanları listesinin üst sıralarında yer alıyor. Ünlü mimar Moshe Safdie tarafından tasarımı yapılan havaalanı 135 bin 700 metrekare alana yayılmış ve dört terminali kapsamakta.

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Toplam maliyeti 1 milyar 250 milyon dolar olan havaalanının dışı kadar içi de yeşil alanlarla dolu. Öyle ki, havaalanının içinde 40 metre yükseklikte bir şelale bile bulunuyor. Bu şelale, aynı zamanda dünyanın en yüksek iç mekân şelalesi olma özelliğine sahip. Çevre dostu havaalanında, yağmur sularını depolayıp tropikal bitkilerin sulanması işinde kullanmaya yönelik bir sistem de mevcut.

Botanik parkını andıran havalimanı

Çelik ve cam çerçeveli havaalanı, bir donut görünümünde ve içinde 280'den fazla mağaza, 11 sinema salonu bulunuyor. Dünyanın en işlek havaalanları sıralamasında yedini sırada bulunan Changi Havaalanı'nın dört terminalinden, 2018 yılında 65.6 milyon yolcu geçmiş. Dünya genelinde 400'den fazla şehre bağlanan Changi'ye her 80 saniyede bir iniş yapılıyor ve 100'den fazla havayolu şirketi bu havaalanına uçuş gerçekleştiriyor.

Botanik parkını andıran havalimanı

Havaalanını gezmek için yolcu olmanıza gerek yok, planı da herkesin rahatça gezmesine açık olarak tasarlanmış. Ücretsiz internet bağlantısı olan havaalanının her köşesine yine ücretsiz şarj istasyonları konulmuş. Toplam 10 katlı olan Changi Havaalanı'ndaki beş kat yer altında yer alıyor.

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